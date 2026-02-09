Home News Star-News

Nick Nolte wird 85: Von Hollywoods Wildem zum gefeierten Star

Hollywood-Veteran

Nick Nolte wird 85: Von Hollywoods Wildem zum gefeierten Star

09.02.2026, 09.58 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Nick Nolte gehört zu den schillerndsten Persönlichkeiten Hollywoods. Trotz persönlicher Tiefpunkte feiert er nun seinen 85. Geburtstag und blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück.
Nick Nolte
Der große Schauspieler Nick Nolte feiert am 8. Februar seinen 85. Geburtstag.   Fotoquelle: Getty Images
Nick Nolte
Nick Nolte blieb trotz persönlicher und beruflicher Rückschläge produktiv. Zuletzt sah man den Schauspieler in Lynne Ramsays Drama "Die My Love".   Fotoquelle: Amy Sussman/Getty Images
Nur 48 Stunden (1982)
Einer der größten Erfolge von Nick Nolte und Eddie Murphy: In Walter Hills Action-Komödie "Nur 48 Stunden" spielten die beiden einen Poliisten (Nolte) und einen Ex-Knacki, die Jagd auf einen skrupellosen Gangster machen.  Fotoquelle: kabel eins / Paramount Pictures
Herr der Gezeiten (1991)
In Barbra Streisands (Bild) spielte Nick Nolte eine seiner differenziertesten Rollen. Für seine Leistung als traumatisierter Football-Trainer erhielt er seine erste von drei Oscar-Nominierungen.  Fotoquelle: Columbia TriStar Pictures
Picknick mit Bären (2015)
Nick Nolte und Robert Redford (rechts) in "Picknick mit Bären".  Fotoquelle: ARD Degeto / Broad Green Pictures
Head full of Honey (2015)
Anders als das Original "Honig im Kopf" war das englischsprachige Remake "Honey in the Head" ein Flop. In der Tragikomödie spielt Nick Nolte einen dementen Großvater.  Fotoquelle: Warner Bros. Entertainment

Dass er langweilig ist, das kann man von ihm wirklich nicht sagen. Nick Nolte ist als Schauspieler so vielseitig, wie man es nur sein kann, und auch als Mensch hat er die Welt, in seinen jüngeren Jahren zumindest, mal verzaubert, mal in Atem gehalten, immer aber fasziniert in seiner Nichtangepasstheit und Wildheit. Auch damit – oder trotzdem? – hat er es weit gebracht, dieser Hollywood-Star von Weltformat. Am 8. Februar feiert Nolte nun seinen 85. Geburtstag.

Seine Karriere als Filmschauspieler begann Nolte während der kurzen New-Hollywood-Phase, doch es war eine Fernsehserie, "Im wilden Westen", bei der er zum ersten Mal vor der Kamera stand. Erfahrung hatte er da schon als Bühnendarsteller gesammelt. Beim Fernsehen blieb er erstmal. 1974 war er in einer Folge von "Die Straßen von San Francisco" zu sehen, in jener Serie, die Michael Douglas eine Anstellung in der Traumfabrik ermöglichte.

Wollte man den Film ausmachen, mit dem Nolte seinen eigenen Durchbruch hatte, dann wäre das "Dreckige Hunde" (1977), ein genauso schonungsloser wie spannender Antikriegsfilm von Karel Reisz ("Samstagnacht bis Sonntagmorgen"), dem zwar kein finanzieller Erfolg beschieden war, der aber den Machern und vor allem dem Hauptdarsteller Nolte viel Kritikerlob einbrachte. "Herausragend", hieß es, sei Nolte gewesen in der Rolle eines Vietnam-Veteranen, der sich als Drogenschmuggler hergibt.

Derzeit beliebt:
>>Tomb Raider: Die neue Lara Croft erobert die Leinwand
>>"ARD Wissen: Mein Körper. Meine Lust": Kritik zum Aufklärungsfilm im Ersten
>>"Ingo Thiel – Die Frau ohne Gesicht": Kritik zum Krimi mit Heino Ferch im ZDF
>>Teaser-Premiere beim Super Bowl: Brad Pitt kehrt in oscarprämierter Rolle zurück

Viele glänzende Rollen

Noltes Aufstieg war rasant, und in den 1980-ern half er sogar mit, ein Genre aus der Taufe zu heben. Mit Walter Hill als Regisseur und Eddie Murphy als Kollege drehte er 1982 "Nur 48 Stunden", in dem Action, Komödie und das immer effektvolle Buddy-Motiv gemischt waren. Danach sah man sie immer wieder im Kino: Hitzköpfe, die widerwillig im Kampf gegen das Böse zusammenarbeiten und am Ende doch Buddys werden. Hill war Meister in diesem Fach, 1988 drehte er mit Arnold Schwarzenegger und James Belushi "Red Heat" und zwei Jahre später noch einmal mit Nolte und Murphy "Und wieder 48 Stunden".

In den 1990-ern liegt der Höhepunkt von Noltes Karriere, keine Frage. Große Filme drehte er in dieser Zeit mit großen Regisseuren. Mit Martin Scorsese den Psycho-Thriller "Kap der Angst" (1991), mit Robert Altman die Hollywood-Satire "The Player" (1992), mit George Miller das Drama "Lorenzos Öl" (1992), mit James Ivory die Filmbiografie "Jefferson in Paris" (1995), mit Oliver Stone den Thriller "U-Turn – Kein Weg zurück" (1997), mit Terrence Malick das Kriegsepos "Der schmale Grad" (1998).

Zu seinem wohl differenziertesten Spiel verhalf ihm allerdings eine Frau. In Barbra Streisands hochgelobter Regiearbeit "Herr der Gezeiten" (1991) erspielte sich Nolte mit der Rolle eines traumatisierten Football-Trainers, der sich in seiner Psychotherapeutin verliebt, seine erste von drei Oscar-Nominierungen. In dem Jahr hatte er mit Robert De Niro ("Kap der Angst"), Anthony Hopkins ("Das Schweigen der Lämmer") und Warren Beatty ("Bugsy") um den Preis konkurriert. Der Filmkritiker Michael Althen war sicher: Die drei hätten gegen Nolte "keine Chance". Am Ende setzte sich aber doch Hopkins durch.

Schattenseiten des "sexiest Man"

In jener Zeit blühte Nolte auch als Mann ganz auf, er galt gar als Sexsymbol, was ihm das Magazin "People" 1992 mit dem Titel "sexiest man alive" attestierte. Doch die Zeit hat seither tiefe Spuren auf seinem Körper hinterlassen – und Nolte half mit seinem Lebenswandel kräftig mit. Indem er ein Leben auf der Überholspur führte und vor allem: indem er viel rauchte und noch mehr trank. Zu viel trank. Spätestens 2002, als er wegen Autofahrens unter Betäubungsmittel-Einfluss verhaftet wurde, war nicht mehr zu übersehen, dass er ein Alkohol- und Drogenproblem hatte.

"Eigentlich ist es ein Wunder, dass ich noch lebe", sagte Nolte 2021 der "Bild"-Zeitung. Wunder ist zu viel gesagt, es schmälert die Eigenleistung. Denn Nolte hatte sich entschieden, die Notbremse zu ziehen, und die Geburt seiner Tochter Sophie 2007, seines zweiten Kindes, war der Anstoß dafür. "Ich muss diesen Kampf jetzt gewinnen. Es ist mein Herzenswunsch, Sophie aufwachsen zu sehen und immer für sie da zu sein", sagte er laut der US-Zeitung "National Enquirer". Den Kampf gegen die Sucht will Nolte schließlich gewonnen haben, auch dank eines Entzugs in einer Privatklinik im Schwarzwald.

"Ich stehe noch auf meinen eigenen zwei Beinen – das ist Jubel genug für mich", sagte er vor fünf Jahren der "Bild". Jubeln dürfen auch seine Fans, denn auch als Schauspieler steht Nolte wieder fest auf beden Beinen. Auch wenn die Tiefpunkte und der Einschnitt im Leben sich kaum in seiner Arbeit geäußert hatten. Nolte blieb produktiv und ist es bis heute. Am auffälligsten war er zuletzt unter anderem mit "Picknick mit Bären" (2015), als dementer Großvater in "Head Full Of Honey" (2018), dem englischsprachigen Remake von "Honig im Kopf", und zuletzt mit dem Amour-fou-Drama "Die My Love" (2025) von Lynne Ramsay. Der Oscar aber, der blieb ihm bis heute verwehrt. Vielleicht ist das die Quittung, die Unangepassten hatten es nie leicht in der Traumschmiede Hollywood.

35 Jahre Eheglück: Das ist der Mann an Barbara Wussows Seite
Kennengelernt, getrennt, wiedergefunden: Die Liebesgeschichte von Barbara Wussow begann früher, als viele denken.
Große Liebe
Barbara Wussow und Albert Fortell.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Darum kassierte ein Oscar-Preisträger für diesen Klassiker ein Mini-Honorar
Kultfilmproduktion
Taxi Driver
Auch ein Schauspieler: Das ist Sophia Thomallas Vater
Prominente Familie
Simone Thomalla und Rene.
35 Jahre Eheglück: Das ist der Mann an Barbara Wussows Seite
Große Liebe
Barbara Wussow und Albert Fortell.
Jason Momoa und Dave Bautista wieder vereint in "The Wrecking Crew"
Action mit Herz
The Wrecking Crew
Zwei Leben im Schatten: Kristin Otto feiert 60. Geburtstag
Schatten der Erfolge
Kristin Otto
Barbara Wussow & Co.: Was wurde aus den "Schwarzwaldklinik"-Stars?
Die Schauspieler der Kult-Serie
"Die Schwarzwaldklinik": (l-r): Eva-Maria Bauer, Alf Marholm, Gaby Fischer, Franz Rudnik, Ilona Grübel, Klausjürgen Wussow, Gaby Dohm, Sascha Hehn und Barbara Wussow.
Warum Isabel Edvardsson „Let’s Dance“ eine Absage erteilt
Sie will nicht
Isabel Edvardsson (Jury) zeigt die volle Punktzahl an und hält ein Schild mit der Punktzahl 10 hoch.
Marco Girnth über seinen „SOKO Leipzig“-Abschied: „Es bricht mir das Herz“
Nach 25 Jahren
Marco Girnth schaut ernst.
Nach Machtwechsel: Diese „Star Wars“-Projekte sind geplant – oder gefährdet
Zukunft der Reihe
Star Wars: Maul - Shadow Lord
Verrückte Auktion: Benutztes Taschentuch von Filmstar für viel Geld versteigert
Auktionserfolg
Pierre Niney
Herrscher von Atlantis
"Aquaman"
Aquaman
Zwischen diesen Kandidaten knallt es bei "Promis unter Palmen" schon nach wenigen Minuten
Drama und Konflikte
"Promis unter Palmen"
Biopic über Robin Cavendish: "Solange ich atme" erneut im TV
"Solange ich atme"
Solange ich atme
Eingeholt von der eigenen Vergangenheit
"Tatort: Das Böse in Dir"
"Tatort: Das Böse in Dir"
Super Bowl: So läuft die Nacht der Nächte bei RTL
"The Game – Die NFL erobert Deutschland"
Super Bowl
Vom DSDS-Sieg zum finanziellen Erfolg: So baute Beatrice Egli ihr Vermögen auf
So lebt sie
Beatrice Egli lacht.
Schöneberger bohrt bei Beatrice Egli nach: "Wie läuft’s mit Florian?"
Im Podcast
Beatrice Egli und Florian Silbereisen
Wenn der Wind zur Herausforderung wird: Martin Schmitt im Interview
Olympia-Experte
Martin Schmitt
Roger Willemsen: Das intellektuelle Gewissen des deutschen Fernsehens
Kulturschaffender
Roger Willemsen
So sah Bettina Tietjen in ihrer ersten Sendung aus
Fernsehkoryphäe
Bettina Tietjen
"Finde es problematisch": Golo Euler spricht über Schauspiel-Ambitionen seiner Tochter
Schauspieler-Bedenken
Golo Euler
"Erklär mir bitte Skispringen!": ZDF-Moderatorin Lena Kesting über ihren Weg zur Schanze
Einblicke ins Skispringen
Lena Kesting im Interview
"Wahnsinnig peinlich" – Wie Katja Riemann einen Talk-Eklat auf dem "roten Sofa" auslöste
Erfolgsgeschichte
DAS! Rote Sofa
Premiere für Golo Euler und Emily Cox im "Thüringenkrimi"
"Thüringenkrimi – Gerechtigkeit"
"Thüringenkrimi - Gerechtigkeit"
Schnack-Jubiläum in Hamburg
"35 Jahre DAS! – Ab aufs Rote Sofa"
35 Jahre "DAS! Rote Sofa"
Tierischer Selbstfindungstrip
"Ruf der Wildnis"
Ruf der Wildnis
Aufwachsen zwischen Pistengaudi, Profisport und erster Liebe
"School of Champions"
"School of Champions"
Oberstdorf: Winterwunderland im Allgäu
"ZDF.reportage: Winter in Oberstdorf"
Winter in Oberstdorf
Semperopernball in Dresden: Tradition trifft Glanz
"Semperopernball 2026"
Semperopernball 2026
Ein kompliziertes Liebesdreieck im Jenseits: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Eternity"