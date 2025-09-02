Von Helene Fischer bis Udo Jürgens - Wer ist der erfolgreichste Schlagerstar?

Home News Star-News

„Atemlos“, „Santa Maria“ oder „Griechischer Wein“ – diese Lieder kennt fast jeder. Hinter ihnen stehen Künstler, die Musikgeschichte geschrieben haben. Wer die größten Schlagerstars sind und wie viele Rekorde sie brachen, erfährst du hier.
Was wäre eine Hochzeitsfete oder Geburtstagsparty ohne Hits wie „Wahnsinn“ oder „Atemlos durch die Nacht“? Dank Schlagermusikern wie Udo Jürgens, Helene Fischer oder den Flippers wird auch auf der langweiligsten Feier das Tanzbein geschwungen und lauthals mitgesungen. Doch welcher Sänger oder Sängerin bewegt mit seinen Hits die Massen am meisten? 

Udo Jürgens

Udo Jürgens ist die Ikone des deutschen Schlagers. Mit mehr als 105 Millionen verkauften Tonträger war der gebürtige Österreicher einer der erfolgreichsten Schlagersänger in Deutschland. Jürgens erhielt im Laufe seiner Karriere 15 Gold- und Platin- sowie mehrere Echo- und Bambi-Auszeichnungen und gewann 1966 mit „Merci, Chérie“ den Eurovision Songcontest. Auch nach seinem Tod im Jahr 2014 sind die Lieder des Interpreten von „Griechischer Wein“ oder „Ich war noch niemals in New York“ für die deutsche Musikwelt weiterhin bedeutend. Unter anderem die Band Sportfreunde Stiller coverten seine Hits.

Roland Kaiser

Seine Konzertreihe „Kaisermania“ ist längst Kult und zieht jährlich Hunderttausende Fans in seinen Bann: Roland Kaiser gehört mit über 70 Jahren immer noch zu den erfolgreichsten deutschen Schlagerstars. Seinen Durchbruch und ersten Nummer-1-Hit feierte der Berliner bereits 1980 mit „Santa Maria“. Der jüngeren Generation ist er vor allem für sein Duett mit Maite Kelly „Warum hast du nicht nein gesagt“ von 2015 bekannt. Insgesamt hat Kaiser über 90 Millionen Tonträger verkauft und 15 Gold- und Platin-Auszeichnungen erhalten.



Helene Fischer

Kaum ein anderer Künstler hat es mit seiner Musik geschafft, Jung und Alt gleichzeitig zu begeistern, geschweige denn, so erfolgreich zu sein, wie Helene Fischer. Die Schlagersängerin konnte bereits achtmal mit ihren Alben Platz eins der deutschen Albumcharts erreichen. Ihr Album "Farbenspiel" (2013) ist eines der meistverkauften Alben in Deutschland. Für ihr Meisterwerk erhielt sie 13-fach Platin. Insgesamt schaffte es Fischer seit ihrem Debüt 2006 auf mehr als 40 Platin- und 20 Gold-Auszeichnungen und ist die Rekordgewinnerin des Echo-Musikpreises (17-mal). Der Schlagerstar verkaufte bislang mehr als 18 Millionen Tonträger.

Wolfgang Petry

Seine Musik ist ein Muss auf jeder Kirmes, Firmenfeier oder Geburtstagsparty: Die Rede ist von Schlagersänger Wolfgang Petry. Mit über 12 Millionen verkauften Tonträger und Hits wie „Weiß der Geier“, „Verlieben, verloren, vergessen, verzeih’n“ oder „Wahnsinn“ unterhält der Kölner seit den 1980er-Jahren Generationen. Mit seiner Musik ergatterte der Sänger mit der bekannten Lockenpracht und den Freundschaftsarmbändern 28 Gold- und Platin-Schallplatten in Deutschland.

Andrea Berg

Zu den ganz Großen der Schlagerbranche gehört auch Andrea Berg. Mehr als 16 Millionen verkaufte Tonträger, 14 Nummer-Eins-Studioalben, 32 Platin- und 23 Gold-Auszeichnungen sowie 8 Echo-Gewinne zeugen von der beeindruckenden Karriere der Schlagersängerin aus Großaspach. Seit rund 30 Jahren ist Berg schon im Geschäft, ihren größten Hit sang die Künstlerin mit der markant roten Frisur bereits am Anfang ihrer Laufbahn: Mit „Du hast mich tausend Mal belogen“ katapultierte sich Berg 2001 in die Spitze der Schlagerszene.

Heino

Seit den 1960er-Jahren tritt Schlagersänger Heino auf den großen Bühnen Deutschlands auf. Vor allem in jungen Jahren feierte er mit Liedern wie „Blau blüht der Enzian“, „Die schwarze Barbara“ oder „Schwarzbraun ist die Haselnuss“ große Erfolge. Sein erster und einziges Nummer-1-Album produzierte er jedoch erst 2013. Mit „Mit freundlichen Grüßen“ coverte er bekannte, deutsche Künstler und Bands wie Rammstein, Die Ärzte oder Peter Fox und sorgte mit der Platte für Aufsehen und Kontroversen. Zum Ende seiner Karriere stehen Heino circa 50 Millionen verkaufte Tonträger sowie 2 Platin- und 4 Gold-Auszeichnungen zu Buche.

Nicole

„Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir“: Mit dieser Zeile hat Schlagersängerin Nicole 1982 deutsche Musikgeschichte geschrieben. Mit gerade einmal 17 Jahren gewann sie damals als erste deutsche Künstlerin den Eurovision Songcontest. Allein ihr Gewinnerlied verkaufte sich mehr als 5 Millionen Mal, schaffte es auf Platz 1 der Charts und erreichte Gold-Status. Doch auch abseits ihres größten Hits konnte die gebürtige Saarbrückerin Schlagererfolge feiern. Die Sängerin veröffentliche rund 30 Alben und verkaufte mehrere Millionen Tonträger.

Flippers

Mit mehr als 40 Millionen verkauften Tonträgern zählen die Flippers zu den erfolgreichsten Schlagerbands Deutschlands. Und nicht nur das. Obwohl ihre größten Hits bereits mehrere Jahrzehnte zurückliegen, erlebt ihre Musik rund 40 Jahre später ein Comeback. Jugendliche singen auf der Kirmes oder auf Partys Lieder wie „Lotusblume“ oder „Wir sagen Dankeschön“, andere Künstler covern gar die Hits der Band. Insgesamt erreichten die Alben des Trios 32 Gold- und 6 Platin-Auszeichnungen.

Matthias Reim

Auch die Lieder von Matthias Reim dürfen auf keiner Party fehlen. Mit „Verdammt, ich lieb dich“ haute er bei seinem Debüt 1990 gleich einen Schlagerklassiker raus. 2,5 Millionen Mal verkaufte sich der Hit bislang. Insgesamt kommt Reim auf schätzungsweise sechs Millionen verkaufte Tonträger, 8 Gold- und 7 Platin-Schallplatten.

Vanessa Mai

Wer Schlagermusik überwiegend mit der älteren Generation in Verbindung bringt, den straft Vanessa Mai Lügen. Kaum eine andere Schlagersängerin bringt das eher altbacken-anmutende Musikgenre der jüngeren Generation so nah wie sie. Zwar ist sie mit bislang rund 1 Million verkauften Tonträgern nicht so erfolgreich wie andere Künstler in dieser Liste, doch bei den Followerzahlen auf Instagram hat Mai mit circa 1 Million deutlich die Nase vorn. Die Sängerin und Schwiegertochter von Andrea Berg kommt seit ihrem Debüt 2014 auf 5 Gold- und 1 Platin-Auszeichnung.

Das steckt hinter den Gold- und Platin-Auszeichnungen

Besonders verkaufsstarke und künstlerisch erfolgreiche Musikproduktionen werden in Deutschland mit Gold oder Platin ausgezeichnet. Der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) erklärt: Um eine Gold-Auszeichnung zu erhalten, muss ein Künstler 75.000 Alben oder 300.000 Singles verkauft haben. Für Platin-Auszeichnungen sind 150.000 verkaufte Alben und 600.000 verkaufte Singles erforderlich. Dabei zählen alle Formate (CD, LP, DVD-Audio, SACD, Downloads, DVD-Video etc.). Bei Alben und Singles fließen außerdem Streamings in die Wertung mit ein. In dieser Auflistung wurden nur die Albumverkäufe berücksichtigt.

Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

