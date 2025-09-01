Home News TV-News

"Die Höhle der Löwen" ist zurück – mit krasser Veränderung!

VOX-Show

"Die Höhle der Löwen" ist zurück – mit krasser Veränderung!

01.09.2025, 10.27 Uhr
von Friederike Hilz
Die bekannte Gründershow ist mit neuen Folgen gestartet. Doch nicht alles ist so wie früher: Ein neues Konzept verändert die Sendung.
Die Höhle der Löwen
Direktes Duell: In der neuen Show-Variante wetteifern die Gründer-Teams auf offener Bühne um Aufmerksamkeit.  Fotoquelle: RTL / Bernd-Michael Maurer

Die Idee hinter "Die Höhle der Löwen" ist simpel: Kleinunternehmer präsentieren ihre Ideen vor einer Gruppe erfolgreicher Geschäftsleute – wenn einer der "Löwen" überzeugt ist, investiert er. Für die neue Staffel haben sich die Produzenten allerdings noch etwas Neues überlegt.

Battle Pitch: So funktioniert der Duell-Modus

Normalerweise stellen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Idee einzeln vor und stellen sich den Fragen von Carsten Maschmeyer, Judith Williams und Co. Beim "Battle Pitch" treten zwei Gründer-Teams gegeneinander an. Beide haben je eine Minute Zeit, ihr Produkt zu präsentieren, doch nur das Team, das die Investorinnen und Investoren überzeugen kann, bekommt die Chance, seine Idee in voller Länge vorzustellen. Der Verlierer muss die Show hingegen sofort wieder verlassen. Der Sender verspricht sich davon noch mehr Spannung.

Frank Thelen ist auch zurück in der "Höhle der Löwen"

Bereits die erste Folge der neuen Staffel hat es in sich, denn um das Unternehmen "FYTA" entbrennt ein wahres Investoren-Battle. Rückkehrer Frank Thelen hat großes Interesse an dem "Pflanzen-Fitness-Tracker", doch auch seine Kolleginnen und Kollegen wollen investieren. Wer sichert sich den Deal? Das können Zuschauerinnen und Zuschauer am Montag, 25. August, 20.15 Uhr, auf VOX und bereits jetzt auf RTL+ sehen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
