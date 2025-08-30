"Traumschiff"-Kapitän als Moderator bei der "Maus-Show": Silbereisen übernimmt

Home News TV-News

30.08.2025, 07.00 Uhr
von Rupert Sommer
Florian Silbereisen springt für Esther Sedlaczek ein und moderiert die Maus-Show. Mit dabei sind prominente Gäste und das beliebte Kinderfernsehgesicht Bernd das Brot.
Überraschungsgast Bernd das Brot feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Gastgeber Florian Silbereisen wird mit der chronisch schlechten Laune des Kastenbrotes umzugehen wissen.   Fotoquelle: WDR/Thomas von der Heiden
Am Moderationspult der "Maus-Show": Florian Silbereisen vertritt Esther Sedlaczek.  Fotoquelle: WDR/Thomas von der Heiden
Michael Mittermeier (rechts) fühlt sich in der etwas anderen Florian-Silbereisen-Show sichtlich wohl.  Fotoquelle: WDR/Thomas von der Heiden
Bringen viel Wissensdurst mit in die Sendung, von links: Jörg Pilawa, Michael Mittermeier, Annette Frier, Wincent Weiss, Motsi Mabuse und Andy Borg.   Fotoquelle: WDR/Thomas von der Heiden
Sie diskutieren Quark-Fragen, von links: Die neunjährige Clara, Moderator Florian Silbereisen und Maus-Expertin Siham El-Maimouni.  Fotoquelle: WDR/Thomas von der Heiden
Wincent Weiss (oben) muss hoch hinaus, während sein Team möglichst schnell Fragen richtig beantworten soll. Quizmaster Florian Silbereisen (links) stellt die kniffligen Fragen.  Fotoquelle: WDR/Thomas von der Heiden
Florian Silbereisen mit Fragenkind Emily, zehn Jahre alt, und Maus-Experte Ralph Caspers: Emily begeistert sich für Axolotl und fragt sich, warum die exotischen Tiere ulkige Antennen am Kopf haben.  Fotoquelle: WDR/Thomas von der Heiden
Gastgeber Florian Silbereisen mit Fragenkind Jule, zehn Jahre alt, und Maus-Expertin Siham El-Maimouni. Jule fragt: "Wer hat die Kennzeichen erfunden"?  Fotoquelle: WDR/Thomas von der Heiden

Ende Juli kam die Nachricht: Esther Sedlaczek ist zum dritten Mal Mutter geworden und kann sich mit ihrem Mann über ein Geschwisterchen für ihre sechsjährige Tochter und ihren vierjährigen Sohn freuen. Die 39-Jährige nimmt sich demnach derzeit eine Auszeit. Schon bei der letzten Ausgabe der "großen Maus-Show" wurde ihre prominente Vertretung vorgestellt. Florian Silbereisen übernimmt am Samstagabend, wo er sich ja dank eigener Musikformate bestens auskennt.

ARD
Show • 30.08.2025 • 20:15 Uhr

Und schon gleich zu Beginn seines neuen Engagements wird es knifflig. Die neunjährige Clara will wissen: "Woher weiß der Hersteller, wie lange mein Quark haltbar ist?" Also kümmert sich das Team – darunter die "Sendung mit der Maus"-Experten Siham El-Maimouni, Ralph Caspers und Christoph Biemann – um eine Antwort.

Silbereisen ist nicht das einzige Highlight

Spezial-Gast von Silbereisens erster "Maus-Show"-Sendung, die vor einigen Wochen aufgezeichnet wurde, ist Kinder-Liebling "Bernd das Brot". Das grummelig dreinblickende Gesicht des Kinderfernsehsenders KiKA ist seit 25 Jahren auf dem Bildschirm, feiert somit ein Jubiläum bei der "Maus" und übernimmt deswegen kurzfristig die Co-Moderation zum Thema "Haltbarkeit". Denn Bernd hat sich gut gehalten, auch wenn er gelegentlich etwas genervt klingt. Ein hübscher Kontrast dürfte das demnach werden: Chronisch schlechte Laune trifft auf chronisch gute Laune. Mal schauen, wer länger durchhält. Weitere Gäste der Sendung sind diesmal Annette Frier, Wincent Weiss, Jörg Pilawa, Michael Mittermeier, Andy Borg und Motsi Mabuse.

Spannend sind auch die weiteren Kinderfragen: So möchte die zehnjährige Jule herausfinden, wer eigentlich die Kennzeichen erfunden hat. Und die neunjährige Lola gibt sich als Stachelschwein-Fan zu erkennen. Da liegt es nahe, dass endlich ein pikanter Sachverhalt geklärt werden sollte: "Können Stachelschweine miteinander kuscheln?"

Die große Maus-Show – Sa. 30.08. – ARD: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

