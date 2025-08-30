"Traumschiff"-Kapitän als Moderator bei der "Maus-Show": Silbereisen übernimmt

Ende Juli kam die Nachricht: Esther Sedlaczek ist zum dritten Mal Mutter geworden und kann sich mit ihrem Mann über ein Geschwisterchen für ihre sechsjährige Tochter und ihren vierjährigen Sohn freuen. Die 39-Jährige nimmt sich demnach derzeit eine Auszeit. Schon bei der letzten Ausgabe der "großen Maus-Show" wurde ihre prominente Vertretung vorgestellt. Florian Silbereisen übernimmt am Samstagabend, wo er sich ja dank eigener Musikformate bestens auskennt.

Und schon gleich zu Beginn seines neuen Engagements wird es knifflig. Die neunjährige Clara will wissen: "Woher weiß der Hersteller, wie lange mein Quark haltbar ist?" Also kümmert sich das Team – darunter die "Sendung mit der Maus"-Experten Siham El-Maimouni, Ralph Caspers und Christoph Biemann – um eine Antwort.

Silbereisen ist nicht das einzige Highlight Spezial-Gast von Silbereisens erster "Maus-Show"-Sendung, die vor einigen Wochen aufgezeichnet wurde, ist Kinder-Liebling "Bernd das Brot". Das grummelig dreinblickende Gesicht des Kinderfernsehsenders KiKA ist seit 25 Jahren auf dem Bildschirm, feiert somit ein Jubiläum bei der "Maus" und übernimmt deswegen kurzfristig die Co-Moderation zum Thema "Haltbarkeit". Denn Bernd hat sich gut gehalten, auch wenn er gelegentlich etwas genervt klingt. Ein hübscher Kontrast dürfte das demnach werden: Chronisch schlechte Laune trifft auf chronisch gute Laune. Mal schauen, wer länger durchhält. Weitere Gäste der Sendung sind diesmal Annette Frier, Wincent Weiss, Jörg Pilawa, Michael Mittermeier, Andy Borg und Motsi Mabuse.

Spannend sind auch die weiteren Kinderfragen: So möchte die zehnjährige Jule herausfinden, wer eigentlich die Kennzeichen erfunden hat. Und die neunjährige Lola gibt sich als Stachelschwein-Fan zu erkennen. Da liegt es nahe, dass endlich ein pikanter Sachverhalt geklärt werden sollte: "Können Stachelschweine miteinander kuscheln?"

