Home News Star-News

„Verstehen Sie Spaß?“: So ging Evelyn Burdecki mit Video viral!

Verwirrung um "eh kurz"

„Verstehen Sie Spaß?“: So ging Evelyn Burdecki mit Video viral!

29.08.2025, 13.00 Uhr
von Paulina Meissner
Evelyn Burdecki wurde in der Sendung "Verstehen Sie Spaß?" Opfer eines versteckten Kamera-Streichs. Im Podcast mit Laura Karasek erzählt sie die ganze Geschichte hinter dem kuriosen Missverständnis, welches für einen viralen Hit im Netz sorgte.
Evelyn Burdecki ist glücklich über ihren Auftritt in "Das Traumschiff".
Evelyn Burdecki ist glücklich über ihren Auftritt in "Das Traumschiff".  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Joshua Sammer

Evelyn Burdecki (36) steht seit Jahren für verschiedenste Fernsehformate vor der Kamera. Die Teilnahme an einer TV-Show brachte ihr dabei ein virales Video ein, das sie bis heute verfolgt. Denn es handelte sich um eine versteckte Kamera, bei der es obendrein noch zu einem kuriosen Missverständnis kam.

Evelyn Burdecki spricht über "Verstehen Sie Spaß?"-Dreh

Dabei ist die Blondine bei Weitem nicht der erste Promi, der bei "Verstehen Sie Spaß?" von Barbara Schöneberger und ihrem Team reingelegt wurde. Bei ihr waren die Folgen des Drehs jedoch etwas größer.

Davon berichtete sie ihrer Kollegin und Freundin Laura Karasek (43) nun im gemeinsamen Podcast "Was stimmt nicht mit uns?". Demnach sei sie vom SWR eingeladen worden, um gemeinsam mit Kindern zu kochen. "Es war eigentlich ein ganz normaler Tag. Bis ich ins Studio gekommen bin", erklärt Burdecki. Sie habe zunächst vermutet, dass die anwesenden Kinder sie "einfach nicht mögen". "Und dann stand ich da – und dann habe ich es gespürt", erinnert sie sich und berichtet, sie sei von den kleinen Nachwuchsschauspielern ununterbrochen geärgert und kritisiert worden.

Derzeit beliebt:
>>ZDF-Doku schafft Transparenz: Redet über Geld, nicht nur über Arbeit!
>>RTL-Schock: Elton weg – Wer ersetzt den Publikumsliebling in RTL-Show?
>>Erschütternde Erlebnisse: Burdecki und Karasek sprechen über Belästigung
>>"TV total" ist zurück: Sebastian Pufpaff startet Mega-Marathon auf ProSieben!

Evelyn Burdecki: "Sonst mobben die Dich hier weg"

Als die Stimmung immer mehr kippte, habe sie sich gedacht: "Evelyn, du musst jetzt das Ruder umdrehen, sonst mobben die dich hier weg". Und so suchte sie aktiv das Gespräch zu einem der kleinen Teilnehmer, Jonas.

"Für alle, die Jonas nicht kennen: Jonas ist 'eh kurz'", erklärt Evelyn und erzählt lachend: "Da kommt ja auch die Geschichte her mit 'eh kurz'. Ich wurde reingelegt mit 'eh kurz'!" Das Video der 36-Jährigen und dem Kinder-Schauspieler Jonas ging nach der Ausstrahlung viral, taucht noch heute immer wieder auf Instagram und TikTok auf. Denn zwischen Evelyn und Jonas kam es zu einem kuriosen Missverständnis.

Dschungelkönigin 2019: Die Situation habe sie "total gestresst"

"Jonas hat mich die ganze Zeit auf die Schippe genommen", erklärt sie und betont, die Situation vor Ort habe sie "total gestresst". Sie habe also schließlich die Initiative ergriffen und den Jungen gefragt, ob er einen Spitznamen habe. Dieser verneinte und erklärte, sein Name sei "eh kurz". Eine Aussage, die die ohnehin schon gestresste Evelyn völlig durcheinander brachte. "Dann habe ich mir gedacht: Okay, Evelyn, der heißt 'Ehkurz'. Es gibt deutsche Namen, die vielleicht so sind", erklärt sie rückblickend und erinnert sich, wie sie den Jungen immer wieder fragte, ob sein Name "Ehkurz" sei. Bis auch bei ihr irgendwann der Groschen fiel.

Schichtwechsel bei RTL-Show: Die Nachfolge für Elton steht fest!
Veränderungen im RTL-Samstagabendprogramm: Ende September kehrt "Drei gegen Einen – Die Show der Champions" ins TV-Programm zurück. Nicht mehr dabei sein wird Publikumsliebling Elton. Jetzt steht fest, wer den Moderator ersetzt.
"Drei gegen Einen"
"Drei gegen Einen - Die Show der Champions"

"Wie viele Follower mehr hast du durch 'eh kurz' bekommen?", will Laura Karasek sichtlich amüsiert wissen. "Ich weiß es nicht mehr, jedenfalls Unmengen an Follower. Dankeschön an Jonas!", so Evelyn. Durch das Missverständnis gelang es ihr zumindest tatsächlich, das Ruder umzureißen – denn so war es Schauspielkind Jonas, der am Ende völlig verwirrt war: "Ich glaube, in dem Moment hat er gedacht: 'Die will mich jetzt verar...en'", so Evelyn. Die Folge wurde am 9. Mai 2020 ausgestrahlt, damals noch mit Guido Cantz als Moderator.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Trennung von Laura Maria – wie geht Pietro Lombardi damit um?
Nach Liebes-Aus
Pietro Lombardi
Ex-„Tagesschau“-Star Judith Rakers: So fand sie ihr Glück auf Rügen!
Neuer Lebensabschnitt
Judith Rakers am Strand
Bill Kaulitz' Liebesgerüchte mit Jannik Kontalis: Tom Kaulitz genervt!
Was läuft da?
Bill und Tom Kaulitz
Katja Burkard verrät ihre geheime Schwäche: "Das macht mich irre!"
RTL-Moderatorin packt aus
Katja Burkard
Auf diesen Star ist Barbara Schöneberger neidisch: "Warum hat die so geile Beine?"
Podcast mit Marlene Lufen
Barbara Schöneberger
Snoop Dogg in der Kritik: Hat er sich damit ins Aus geschossen?
Kontroverse Statements
Snoop Dogg
Die heimliche Leidenschaft von Barbara Schöneberger & Jana Ina
"Man darf ja gar nichts mehr sagen"
Barbara Schöneberger schaut kritisch zur Seite.
Tom Kaulitz ist wütend nach Berichterstattung über Frau Heidi Klum
Age Shaming?
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Das macht Florian Silbereisen hinter den TV-Kulissen
Barbara Schöneberger packt aus
Florian Silbereisen ist eigentlich ein Schlagerstar mit makellosem Image.
Bill Kaulitz und Jannik Kontalis: Gerüchte um Mönchengladbachs neue First Lady
Promi-Gerüchteküche
Bill Kaulitz
„Das ist niederträchtig!“ – Heinos Manager wehrt sich nach Kritik an seinem Star
Verbale Attacke
Heino (r.) und sein Manager Helmut Werner (l.).
"Meine Hände zittern": So lebt Andrea Kiewels in Israel
Mit Soldat verlobt
Andrea Kiewel beim Fernsehgarten
Roland Kaiser nur Platz 2: Das sind die reichsten Schlagerstars Deutschlands!
Schlager-Vermögen
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
"Meine erste Wahl": Warum Sedlaczek Florian Silbereisen als "Maus"-Vertretung wollte
"Die große Maus-Show"
Florian Silbereisen steht vor einem Tisch, im Hintergrund sitzt Publikum.
"Deutschlands dümmster Promi" – So denken die Stars über den Show-Titel
Fünf Kandidaten im Interview
Amira Aly und Christian Düren sitzen auf einem Tisch.
Tödlicher Tunnel: Das Drama um den Gotthard
"Gotthard (1)"
Gotthard (1)
Seefahrtenwahnsinn: Promis im Kabinenkampf
"Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku"
Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku
Ein Sommer mit Hindernissen
"Roter Himmel"
"Roter Himmel"
Michelle Hunziker und Jörg Pilawa brechen Rekorde live im TV
"Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde"
Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde
Drama um Tierärztin: Wer rettet die Praxis?
"Zwei Frauen für alle Felle – Neuanfang"
"Zwei Frauen für alle Felle - Neuanfang"
Thomas Seitel: Das ist der Mann an Helene Fischers Seite
Traumpaar
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Krasse Veränderung bei Sebastian Ströbel: Hättest du den "Bergretter" erkannt?
So sah er früher aus
So kennt man Sebastian Ströbel. Bis heute hat der Schauspieler eine interessante, optische Wandlung hingelegt.
Verona Pooth ist ausgewandert: Luxus-Alltag, Fernbeziehung und Co.
Die Gründe für den Umzug
Franjo und Verona Pooth
Nach nur fünf Jahren: Dieser Star verlässt den Dortmunder "Tatort"
Schon wieder ein Abschied
Jörg Hartmannn (Rolle Peter Faber), Alina Strotkamp (Bavaria Fiction), Lucia Staubach (Produzentin Bavaria Fiction), Torsten C. Fischer (Regie), Andreas Köhler (Bildgestaltung), Alessija Lause (Ira Klanić), Stefanie Reinsperger (Rosa Herzog), Malick Bauer
Sebastian Ströbel über Die Bergretter: "Blaue Flecken gehören zur Jobbeschreibung"
Hauptdarsteller im Interview
Sebastian Ströbel rettet als ZDF-"Bergretter" Markus Kofler seit 10 Jahren Menschen aus brenzligen Situationen.
Krebs im Endstadium: Patrice Aminati meldet sich mit Gesundheitsupdate
Unheilbar erkrankt
Daniel Aminati und Patrice Aminati
Beatrice Egli über ihr neues Album: "Habe ein SOS an meine Fans gesendet"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli trägt ein lilafarbenes Oberteil und lacht.
„Spreewaldklinik“-Star Sina-Valeska Jung verletzt – Drehplan in Gefahr?
Dreharbeiten betroffen
Sina-Valeska Jung und Muriel Baumeister in weißen Kitteln.
Kinowunder: Deutsche Filme erobern Cannes!
Filmhighlights
In die Sonne schauen
Jürgen Milski: Nachhaltigkeit oder PR-Show?
Nachhaltigkeitsdiskussion
Jürgen Milski