„Verstehen Sie Spaß?“: So ging Evelyn Burdecki mit Video viral!

Evelyn Burdecki (36) steht seit Jahren für verschiedenste Fernsehformate vor der Kamera. Die Teilnahme an einer TV-Show brachte ihr dabei ein virales Video ein, das sie bis heute verfolgt. Denn es handelte sich um eine versteckte Kamera, bei der es obendrein noch zu einem kuriosen Missverständnis kam.

Evelyn Burdecki spricht über "Verstehen Sie Spaß?"-Dreh Dabei ist die Blondine bei Weitem nicht der erste Promi, der bei "Verstehen Sie Spaß?" von Barbara Schöneberger und ihrem Team reingelegt wurde. Bei ihr waren die Folgen des Drehs jedoch etwas größer.

Davon berichtete sie ihrer Kollegin und Freundin Laura Karasek (43) nun im gemeinsamen Podcast "Was stimmt nicht mit uns?". Demnach sei sie vom SWR eingeladen worden, um gemeinsam mit Kindern zu kochen. "Es war eigentlich ein ganz normaler Tag. Bis ich ins Studio gekommen bin", erklärt Burdecki. Sie habe zunächst vermutet, dass die anwesenden Kinder sie "einfach nicht mögen". "Und dann stand ich da – und dann habe ich es gespürt", erinnert sie sich und berichtet, sie sei von den kleinen Nachwuchsschauspielern ununterbrochen geärgert und kritisiert worden.

Evelyn Burdecki: "Sonst mobben die Dich hier weg" Als die Stimmung immer mehr kippte, habe sie sich gedacht: "Evelyn, du musst jetzt das Ruder umdrehen, sonst mobben die dich hier weg". Und so suchte sie aktiv das Gespräch zu einem der kleinen Teilnehmer, Jonas.

"Für alle, die Jonas nicht kennen: Jonas ist 'eh kurz'", erklärt Evelyn und erzählt lachend: "Da kommt ja auch die Geschichte her mit 'eh kurz'. Ich wurde reingelegt mit 'eh kurz'!" Das Video der 36-Jährigen und dem Kinder-Schauspieler Jonas ging nach der Ausstrahlung viral, taucht noch heute immer wieder auf Instagram und TikTok auf. Denn zwischen Evelyn und Jonas kam es zu einem kuriosen Missverständnis.

Dschungelkönigin 2019: Die Situation habe sie "total gestresst" "Jonas hat mich die ganze Zeit auf die Schippe genommen", erklärt sie und betont, die Situation vor Ort habe sie "total gestresst". Sie habe also schließlich die Initiative ergriffen und den Jungen gefragt, ob er einen Spitznamen habe. Dieser verneinte und erklärte, sein Name sei "eh kurz". Eine Aussage, die die ohnehin schon gestresste Evelyn völlig durcheinander brachte. "Dann habe ich mir gedacht: Okay, Evelyn, der heißt 'Ehkurz'. Es gibt deutsche Namen, die vielleicht so sind", erklärt sie rückblickend und erinnert sich, wie sie den Jungen immer wieder fragte, ob sein Name "Ehkurz" sei. Bis auch bei ihr irgendwann der Groschen fiel.

"Wie viele Follower mehr hast du durch 'eh kurz' bekommen?", will Laura Karasek sichtlich amüsiert wissen. "Ich weiß es nicht mehr, jedenfalls Unmengen an Follower. Dankeschön an Jonas!", so Evelyn. Durch das Missverständnis gelang es ihr zumindest tatsächlich, das Ruder umzureißen – denn so war es Schauspielkind Jonas, der am Ende völlig verwirrt war: "Ich glaube, in dem Moment hat er gedacht: 'Die will mich jetzt verar...en'", so Evelyn. Die Folge wurde am 9. Mai 2020 ausgestrahlt, damals noch mit Guido Cantz als Moderator.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!