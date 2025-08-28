Home News Star-News

Krebs im Endstadium: Patrice Aminati meldet sich mit Gesundheitsupdate

Unheilbar erkrankt

Krebs im Endstadium: Patrice Aminati meldet sich mit Gesundheitsupdate

28.08.2025, 11.12 Uhr
von Anja Kratz
Patrice Aminati meldete sich nach wochenlanger Funkstille mit einem Gesundheitsupdate zurück. Während ihrer Therapie habe sie verstanden, „dass das Leben endlich ist“. Die junge Mutter leidet an Hautkrebs im Endstadium und genieße mehr denn je „jeden Sonnenstrahl, jeden Augenblick“.
Daniel Aminati und Patrice Aminati
Seit zwei Jahren ist Patrice Aminati (30, r.) unheilbar an Krebs erkrankt. Mit Ehemann Daniel Aminati (51, l.) hat sie eine dreijährige Tochter.  Fotoquelle: imago images/Eventpress

Bereits vor zwei Jahren stellte eine Krebsdiagnose das Leben von Patrice Aminati, die Ehefrau von „taff“-Moderator Daniel Aminati, auf den Kopf. Seitdem stellt sie sich dem täglichen Kampf gegen den schwarzen Hautkrebs, die aggressivste Form der bösartigen Hautveränderungen. Bei Patrice liegt eine Erkrankung im vierten Stadium vor, das Melanom hatte folglich schon gestreut und Metastasten in Lymphknoten gebildet.

Die 30-Jährige erhält inzwischen eine palliative Behandlung. Das Ziel dessen ist, möglichst viel Lebensqualität ausschöpfen zu können. Auf ihrem Instagram-Account meldete sich die junge Frau nun nach mehrwöchiger Funkstille bei ihren Followern zurück.

Patrice Aminati: Einblicke in das Seelenleben der jungen Mutter

„Vor vier Wochen habe ich eine neue Therapie, eine andere Infusion erhalten – mit Nebenwirkungen, die wie immer diese begleiten", erklärt die Ehefrau von Daniel Aminati. „Selbst Therapien brauchen Mut, Durchhaltevermögen. Das erleben so viele von Euch: Das Auf und Ab einer Erkrankung, das Rauf und Runter des Lebens.", schildert sie ungefiltert und ehrlich. Und ihre Worte, die lassen tief in das Seelenleben der Mutter einer dreijährigen Tochter blicken. So führt sie Weiter aus: „Es gibt Zeiten, in denen man nur allein sein will, sich verkriechen möchte …“

Doch Patrice kämpft – gegen die Krankheit, für ihre Familie und als Vorbild ihrer 200.000 Follower. „Nach der Dunkelheit, dem Schmerz, kommt das Licht, die Erleichterung. Umso glücklicher das Aufatmen, die Freude und das Glück. Die Dankbarkeit. Jetzt im Aufwind, mit der neuen Freude am Leben genieße ich jeden Sonnenstrahl, jeden Augenblick“, fügt sie ihren vielen bunten Aufnahmen an, die sie glücklich mit ihrer Tochter in der Natur und auf dem Kinderspielplatz zeigen.

Das „liebe kleine Leben“ von Patrice Aminati werde „immer kostbarer“

Und noch eine weitere Beobachtung teilt sie mit ihren Anhängern. Sie teile „die Gnade dieser Erfahrung: Ich habe begriffen, das Leben ist endlich." Ihr "liebes kleines Leben" werde ihr "immer kostbarer". Statt zu nörgeln, erfreue sich Patrice nun an vielen alltäglichen Dingen, wie beispielsweise "an wieder möglich gewordenen Routinen, an der Spinnwebe im Waschkeller, am immer-wieder-Küche-aufräumen, einem kleinen Ärgernis meiner Kleinen und nun schon Großen“.

Zum Schluss bedankte sich Patrice Aminati bei ihren Followern für die zahlreichen Nachrichten und die Unterstützung: „Ihr macht mir so viel Mut. Passt auf Euch und aufeinander auf“ und wünschte zum Abschluss „Glück, Gesundheit und Liebe“. Möge sie stets Gleiches auf ihrem Weg entgegenbekommen.

