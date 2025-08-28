Home News Star-News

„Spreewaldklinik“-Star Sina-Valeska Jung verletzt – Drehplan in Gefahr?

28.08.2025, 10.14 Uhr
von Julian Flimm
Sina-Valeska Jung, Hauptdarstellerin der Sat.1-Serie Die Spreewaldklinik, hat sich vor Drehbeginn der 2. Staffel verletzt. Das wirkt sich auf die Dreharbeiten aus.
Sina-Valeska Jung und Muriel Baumeister in weißen Kitteln.
Sina-Valeska Jung (r.) und Muriel Baumeister spielen zwei Ärztinnen in "Die Spreewaldklinik".  Fotoquelle: SAT.1/Hardy Spitz

Die Sat.1-Serie Die Spreewaldklinik muss kurzfristig umplanen: Hauptdarstellerin Sina-Valeska Jung hatte sich kurz vor dem Drehstart zur 2. Staffel der Vorabendserie verletzt. Wie die Produktionsfirma mitteilte, zog sich die Schauspielerin bei einer unglücklichen Bewegung einen Kreuzbandriss zu – eine Operation sei unumgänglich.

Sina-Valeska Jung lässt sich nicht stoppen

Trotz Verletzung stand Jung zunächst weiter vor der Kamera. Auch die Produktion reagierte zügig und wurde kreativ: Anstatt die Verletzung zu verstecken, baute sie sie in Jungs Rolle ein. Die Figur der Dr. Wolff soll nun mit sichtbaren Einschränkungen dargestellt werden. „Wenn dann in Kürze Dr. Lea Wolff über den Bildschirm humpelt, weiß man nun, dass das authentischer ist, als es der Schauspielerin lieb gewesen wäre“, so die trockene Mitteilung der Neuen Deutschen Filmgesellschaft.

OP statt "Spreewaldklinik"-Pause

Um ihre Bewegungsfreiheit wiederzugewinnen, hat die Darstellerin nun allerdings eine Entscheidung getroffen: Die Drehpause im Sommer nutzt sie nämlich nicht zur Erholung, sondern für die notwendige Operation am Kreuzband. Dabei hätte Jung die Ruhe vermutlich gebrauchen können; denn die neue Staffel wird insgesamt 126 Folgen umfassen.

Jung spielt in der Serie die Rolle der Dr. Lea Wolff, die aus Hamburg in ihre brandenburgische Heimat zurückkehrt, um eine neue Stelle in der Klinik anzutreten und nach ihrer zur Adoption freigegebenen Tochter zu suchen.



