„Spreewaldklinik“-Star Sina-Valeska Jung verletzt – Drehplan in Gefahr?

Die Sat.1-Serie Die Spreewaldklinik muss kurzfristig umplanen: Hauptdarstellerin Sina-Valeska Jung hatte sich kurz vor dem Drehstart zur 2. Staffel der Vorabendserie verletzt. Wie die Produktionsfirma mitteilte, zog sich die Schauspielerin bei einer unglücklichen Bewegung einen Kreuzbandriss zu – eine Operation sei unumgänglich.

Sina-Valeska Jung lässt sich nicht stoppen Trotz Verletzung stand Jung zunächst weiter vor der Kamera. Auch die Produktion reagierte zügig und wurde kreativ: Anstatt die Verletzung zu verstecken, baute sie sie in Jungs Rolle ein. Die Figur der Dr. Wolff soll nun mit sichtbaren Einschränkungen dargestellt werden. „Wenn dann in Kürze Dr. Lea Wolff über den Bildschirm humpelt, weiß man nun, dass das authentischer ist, als es der Schauspielerin lieb gewesen wäre“, so die trockene Mitteilung der Neuen Deutschen Filmgesellschaft.

OP statt "Spreewaldklinik"-Pause Um ihre Bewegungsfreiheit wiederzugewinnen, hat die Darstellerin nun allerdings eine Entscheidung getroffen: Die Drehpause im Sommer nutzt sie nämlich nicht zur Erholung, sondern für die notwendige Operation am Kreuzband. Dabei hätte Jung die Ruhe vermutlich gebrauchen können; denn die neue Staffel wird insgesamt 126 Folgen umfassen.