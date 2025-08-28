Home News TV-News

"Nord bei Nordwest – Die letzte Fähre": Kritik zur Krimifolge mit Hinnerk Schönemann

Albtraum oder Realität?

"Nord bei Nordwest – Die letzte Fähre": Kritik zur Krimifolge mit Hinnerk Schönemann

28.08.2025, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Kommissar Hauke Jacobs kämpft in "Nord bei Nordwest: Die letzte Fähre" zwischen Realität und Albtraum. Ein Experiment voller Überraschungen.
"Nord bei Nordwest - Die letzte Fähre"
Jule Christiansen (Marleen Lohse, links), Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Hannah Wagner (Jana Klinge) haben schon manche Krise durchstanden. Der 23. Film fordert das Team allerdings auf besondere Weise heraus.  Fotoquelle: NDR / Boris Laewen
"Nord bei Nordwest - Die letzte Fähre"
In der realen Welt ist Hannah Schneider Polizistin. Doch nach Haukes Verletzung übernimmt sie plötzlich eine andere Aufgabe ...  Fotoquelle: NDR / Boris Laewen
"Nord bei Nordwest - Die letzte Fähre"
Für Hauptdarstellerin Marleen Lohse wird im 23. "Nord bei Nordwest"-Film ein Traum wahr: Ihre Figur Jule Christiansen ist endlich Polizistin!  Fotoquelle: NDR / Boris Laewen
"Nord bei Nordwest - Die letzte Fähre"
Mehmet Ösker (Cem Ali Gültekin) hat schon wieder einen neuen Job: Er möchte Bürgermeister werden!  Fotoquelle: NDR / Boris Laewen
"Nord bei Nordwest - Die letzte Fähre"
Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann, links) trifft auf den kürzlich erschossenen Simon Rost (Rainer Furch).   Fotoquelle: NDR / Boris Laewen

Ein höchst ungewöhnlicher Fall erwartet Tierarzt und Kommissar Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) im nun wiederholten 23. Film der NDR-Krimireihe "Nord bei Nordwest": Bei einer Schießerei mit dem kürzlich aus dem Gefängnis geflohenen Mörder Wigald Tomke (Milton Welsh) wird Jacobs lebensbedrohlich verletzt. Oder war am Ende alles nur ein böser Albtraum? Das jedenfalls lässt der Film "Die letzte Fähre" (Regie: Judith Kennel, Buch: Niels Holle) Publikum wie Kommissar zunächst glauben. Immerhin erwacht Hauke quicklebendig auf seinem Hausboot.

ARD
Nord bei Nordwest – Die letzte Fähre
Krimi • 28.08.2025 • 20:15 Uhr

Doch irgend etwas ist komisch: Bauer Linnekogel (Badasar Calbiyik) bittet abermals um Hilfe bei der ferkelnden Sau Mechthild. Selbiges hatte er bereits in Haukes Albtraum getan. Vor Ort trifft Hauke die Tierärztin, bei der es sich jedoch nicht wie sonst um Jule Christiansen (Marleen Lohse), sondern um die eigentliche Polizistin Hannah Wagner (Jana Klinge) handelt. Auf dem Revier wiederum trifft Hauke auf Jule, die zu seiner Überraschung nicht nur in voller Polizeiuniform vor ihm steht, sondern auch noch den Schlüssel zum Waffenschrank besitzt!

Verdrehte Rollen, wo man hinschaut

Als dann auch noch Kleinunternehmer Mehmet Ösker (Cem Ali Gültekin) anstelle von Frau Bleckmann (Regine Hentschel) für das Bürgermeister-Amt kandidiert, während Kriminaltechniker Martin Puttkammer (Joshy Peters) als Wirt eine Pension betreibt, ist Hauke vollends verwirrt: Was zur Hölle wird hier gespielt?

Derzeit beliebt:
>>Von „Prominent getrennt“ zum Ballermann-Star? Marco Cerullos Pläne
>>Andrea Kiewel mit bewegender Botschaft an Stefan Mross
>>„Nord bei Nordwest“ mit Schockmoment: Ein Opfer, zwei Identitäten
>>"Marie Brand und die verfolgte Braut": Kritik zum ZDF-Krimi mit Hinnerk Schönemann

Immerhin einen Funken Licht ins Dunkel bringt Simon Rost (Rainer Furch): "Aber Sie wurden erschossen", entfährt es Hauke beim Anblick seines ehemaligen Vorgesetzten: "So spielt nun mal das Leben", antwortet dieser. "Oder soll ich sagen der Tod?" Haukes Herz, so erfährt man, konnten die Ärzte nach der anfänglichen Schießerei zwar retten, nun aber schweben er wie auch der ebenfalls verletzte Wigald Tomke zwischen Leben und Tod. Nur einer von beiden kann am Ende überleben. Wie, das muss Hauke selbst herausfinden. Ihm bleibt nur wenig Zeit: "Morgen um Punkt Zwölf geht die Fähre nach drüben" ...



Ein Experiment, das sich lohnt

Die Reihe "Nord bei Nordwest" ist bekannt für bisweilen gewagte Genre-Experimente: Im vorangegangenen 22. Film "Der doppelte Lothar", den das Erste in der Vorwoche wiederholte, erzählte Hauptdarsteller und Regisseur Hinnerk Schönemann eine komplizierte Geschichte im 70er-Jahre-Look. "Die letzte Fähre" setzt in Sachen Originalität nochmals eine Schippe drauf. Sicher, das Katz-und-Maus-Spiel dieser Nicht-ganz-Toten wird nicht jedem Krimi-Fan gefallen. Den Hauptdarstellerinnen und Hauptdarstellern machte der Rollentausch aber sichtlich Spaß.

"Ich hab' mich gefreut, die Uniform und den schweren Gürtel mal länger nicht tragen zu müssen", erzählt Hannah-Darstellerin Jana Klinge: "Man fühlt sich gleich leichter und zugänglicher, ähnlich wie Jule, die eigentliche Tierärztin. Meine Kommissarin Hannah Wagner ist ja eher reservierter." Auch für Marleen Lohse war der Rollentausch eine besondere Erfahrung: "Es war das erste Mal überhaupt, dass ich in einem Film eine Polizistin spielen durfte", freut sich die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 39-Jährige: "Jule ist zwar Jule geblieben, aber die Uniform macht etwas mit ihr: Sie ist selbstbewusster, souveräner, macht klare Ansagen, fühlt sich endlich auf Augenhöhe mit Hauke Jacobs."

Dass die Darstellerinnen und Darsteller dem Charakter ihrer Figuren auch nach dem beruflichen Rollentausch treu bleiben, war ein besonderes Anliegen für Regisseurin Judith Kennel. So entlockt sie den beliebten Charakteren am Ende neue Qualitäten, für die sich das Experiment allemal lohnt. Vier weitere "Nord bei Nordwest"-Filme sind bereits abgedreht.

Nord bei Nordwest – Die letzte Fähre – Do. 28.08. – ARD: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Nord bei Nordwest" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Premiere bei "Nord bei Nordwest" in den neuen Folgen
TV-Premiere
Infos zu den neuen Folgen "Nord bei Nordwest".
Ein Stalker, ein Mord und Zahnschmerzen: Marie Brand ermittelt
"Marie Brand und die Leichen im Keller"
Barbara Schöneberger rückt Gast auf die Pelle: "Ich liebe Körperkontakt"
Paul Panzer möchte Nähe vermeiden
"Nord bei Nordwest": Darum bleibt der Neustart im NDR so interessant
Krimi mit viel Charme
"Nord bei Nordwest" mit Hinnerk Schönemann, Marleen Lohse und Jana Klinge.
Quoten, Kinorefenzen und ein besonderer Ort: Spannende Fakten zu "Nord bei Nordwest"
Ein Blick hinter die Kulissen
Spannende Fakten und Hintergrund-Infos zu "Nord bei Nordwest".
"Nord bei Nordwest"-Star Hinnerk Schönemann über das Landleben: "Ich wüsste gar nicht, was ich in der Stadt soll"
Serien-Star im Interview
Mysteriöser Zettel und gefährliche Gauner in "Nord bei Nordwest"
Krimiwiederholung
"Nord bei Nordwest – Das Nolden-Haus": Was spukt denn da?
Letzte Folge des Jahres
Rätselhafter Brückensturz: Unfall oder Mord?
"Marie Brand und das tote Au-pair"
"Nord bei Nordwest" 2025: Ein Blick auf die neuen Folgen
Das Schwanitzer Trio ist zurück
Marleen Lohse, Hinnerk Schönemann und Jana Klinge haben in den neuen Folgen alle Hände voll zu tun.
Kurioses Hotel-Erlebnis: Fremder Mann im Bett eines Schlagerstars!
Skurrile Anekdote
Claudia Jung
Abschied von "Rosenheim-Cops"-Kultfigur: Der Ersatz steht jetzt fest!
Personalie geklärt
Ursula Maria Burkhart (Rolle: Verwaltungsbeamtin Marianne Grasegger), Marisa BURGER (Rolle: Sekretaerin Miriam Stockl), Karin Thaler (Rolle: Hofer-Hofbesitzerin Marie Hofer), Anastasia Papadopoulou (Rolle: Rechtsmedizinerin Elena Dimos), Sarah Thonig (Rol
Ex-„Tagesschau“-Star Judith Rakers: So fand sie ihr Glück auf Rügen!
Neuer Lebensabschnitt
Judith Rakers am Strand
Patricia Blanco offen: Gebrochener Vater-Tochter-Bund mit Roberto
Ewiger Familienstreit
Patricia Blanco
Schockdiagnoe für ProSieben-Moderatorin: Krebs mit nur 39 Jahren!
Schwere Erkrankung
Charlotte Potts
"Barbie 2": Wird es eine Fortsetzung geben?
Das sagt Regisseurin Greta Gerwig
Greta Gerwig und Margot Robbie
"Red Notice" überholt: Dieser Netflix-Film ist der neue Rekordhalter!
Krasser Erfolg
KPop Demon Hunters
Bill Kaulitz' Liebesgerüchte mit Jannik Kontalis: Tom Kaulitz genervt!
Was läuft da?
Bill und Tom Kaulitz
Quiz-Doppelpack: ARD ändert Vorabendprogramm drastisch
Große Programmänderung
"Gefragt - Gejagt" mit Alexander Bommes
Nach Geburt: Helene Fischer überrascht Fans mit großen Zukunftsplänen
Das hat sie vor
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne
Kann kaum noch laufen: "Harry Potter"-Star rechnet mit eigenem Tod
Schlechter Gesundheitszustand
Miriam Margolyes
"Game of Thrones"-Star gesteht verachtenswertes Dating-Geheimnis
Sophie Turner packt aus
Sophie Turner
Katja Burkard verrät ihre geheime Schwäche: "Das macht mich irre!"
RTL-Moderatorin packt aus
Katja Burkard
Auf diesen Star ist Barbara Schöneberger neidisch: "Warum hat die so geile Beine?"
Podcast mit Marlene Lufen
Barbara Schöneberger
Snoop Dogg in der Kritik: Hat er sich damit ins Aus geschossen?
Kontroverse Statements
Snoop Dogg
Marie Reim wird bei Konzert ausgebuht – jetzt bezieht sie Stellung
Spannende Erklärung
Marie Reim
Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce verlobt – der Vater verrät mehr!
Promi-Verlobung
Travis Kelce und Taylor Swift
Julia Koschitz im ARD-Drama: Ein verdrängtes Familiengeheimnis
"Am Ende des Sommers"
Am Ende des Sommers
Neue Krankenhaus-Serie bei VOX – nach einer wahren Geschichte
"Doc"
Doc
Drama im australischen Busch: Ein Mutter-Tochter-Konflikt
"Barfuß durch Australien"
"Barfuß durch Australien"