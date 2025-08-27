"Game of Thrones"-Star gesteht verachtenswertes Dating-Geheimnis

Sophie Turner wurde durch die HBO-Hit-Serie "Game of Thrones" weltberühmt. In ihrer Rolle als Sansa Stark spielte die inzwischen 29-Jährige eine zentrale Figur im Fantasy-Epos, in dessen Verlauf sie immer mehr zu einer starken, selbstbewussten Frau heranreift. Dass sie dadurch von vielen Fans auch im echten Leben so gesehen wird, gefällt der Darstellerin zwar, entspricht aber nicht unbedingt der Wahrheit, wie sie jetzt in der "Buzzfeed"-Reihe "Thirst Tweets" zugegeben hat.

Sie würde sich selbst eher als passive Person beschreiben, antwortet sie auf eine Fan-Nachricht. Als ein anderer User dann schreibt, dass er es akzeptieren würde, wenn Sophie Turner ihn verletze und anschließend ignoriere, überrascht die Schauspielerin mit ihrer ehrlichen Reaktion.

Ghosting gibt Sophie Turner ein "Gefühl von Macht" "Das ist tatsächlich das, was ich die ganze Zeit mache", gibt der "X-Men"-Star zu und beschreibt sich selbst als "große Ghosterin". Beim Ghosten handelt es sich um einen zweifelhaften Dating-Trend, bei dem der Kontakt ohne jegliche Erklärung abrupt abgebrochen wird. Ein Verhalten, das Sophie Turner selbst als toxisch einstuft.

Sie schämt sich für die Ghosting-Angewohnheit "Ich sage das mit einem Lächeln, aber ich bin nicht stolz darauf. Aber ich mache das ziemlich oft", fügt sie an und erklärt, dass ihr das Ghosting ein "Gefühl von Macht" gebe. Weiter findet sie allerdings, dass das etwas sei, was sie wohl "in der Therapie aufarbeiten" müsse.

Ob sich Sophie Turner aktuell in einer Beziehung befindet, ist unklar. Nach der Trennung von Sänger Joe Jonas, mit dem sie von 2019 bis 2023 verheiratet war und zwei gemeinsame Töchter hat, soll die Schauspielerin mit dem britischen Aristokraten Peregrine Pearson zusammen gewesen sein. Vor wenigen Monaten kursierten allerdings Gerüchte, dass sich die beiden nach einer rund zweijährigen Beziehung wieder getrennt hätten. Eine Bestätigung gibt es dazu nicht.