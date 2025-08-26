Home News Star-News

Hättest du ihn so erkannt? Das ist die Karriere von Jan Josef Liefers in Bildern

Seine Karriere in Bildern

Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur

26.08.2025, 11.41 Uhr
von Julian Flimm
Jan Josef Liefers wuchs in Dresden auf und begann seine Karriere als Tischler, bevor er mit Rollen wie im Tatort als Boerne zum beliebten Schauspieler wurde. So sah der Schauspieler früher aus - hättest du ihn erkannt?
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.

Durch seine Rolle als Rechtsmediziner Boerne im Münsteraner "Tatort" wurde Jan Josef Liefers zum Star. Dabei sah der Schauspieler zu Beginn seiner Karriere noch ganz anders aus.

Jan Josef Liefers wuchs in Dresden in der DDR auf. Obwohl sein Vater Regisseur und seine Mutter Schauspielerin war, entschied er sich zunächst für eine Tischlerlehre und begann erst mit 19 Jahren sein Studium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Danach übernahm Liefers immer wieder kleine und große Rollen in deutschen Filmen.


In "Ich, der Boss" aus dem Jahr 1995 spielt Liefers einen verzweifelten Vater, den das Schicksal plötzlich in die Führungsebene eines Automobilkonzerns katapultiert. (Bildquelle: picture alliance/United Archives | United Archives / kpa)

So sieht Schauspielerin Luise Bähr heute aus.



Der Durchbruch gelang Liefers im Jahr 1997 mit seiner Rolle im Film "Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief", der zu einem der erfolgreichsten Filme des Jahres wurde.


An der Seite von Veronica Ferres wurde Jan Josef Liefers zu einem der bekanntesten deutschen Schauspieler. (Bildquelle: picture alliance/United Archives | Valdmanis)

Fünf Jahre später wurde Liefers dann endgültig zur deutschen Kultfigur. Als Rechtsmediziner Boerne trat er dem Münsteraner "Tatort" bei, der seitdem als beliebtester Krimi der gesamten Reihe gilt.


An der Seite von Axel Prahl erreicht Liefers seit 2002 absolute Topquoten mit dem Münsteraner "Tatort". (Bildquelle: picture-alliance / dpa/dpaweb | Bernd Thissen)

1999 lernte er die Schauspielerin Anna Loos am Set des Films "Halt mich fest!" kennen – kurz darauf wurden die beiden ein Paar.


Im Jahr 2004 heiratete Liefers dann die Schauspielerin. Das Paar ist bis heute verheiratet und hat zwei Kinder. (Bildquelle: picture-alliance / Sven Simon | Sven Simon)

