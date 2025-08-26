Home News TV-News

Lutz van der Horst & Fabian Köster landen im Fernsehgarten – mit Rap

Von der heute-show nach Mainz

Lutz van der Horst & Fabian Köster landen im Fernsehgarten – mit Rap

26.08.2025, 11.11 Uhr
von Natasa Unkel
Das Comedy-Duo will mit seinem Rap eigentlich nur in der „Heute-Show“ vor den Gefahren von E-Zigaretten warnen. Doch der Song landet überraschend im ZDF-„Fernsehgarten“.
Fabian Köster und Lutz van der Horst im ZDF Fernsehgarten
Fabian Köster und Lutz van der Horst im ZDF Fernsehgarten  Fotoquelle: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak

Es sollte eine einmalige Sache sein für Lutz van der Horst (50) und Fabian Köster (30): Als die beiden Comedians in ihrem „Heute-Show-Spezial“ „Rauchst du noch oder dampft du schon?“ über die Tücken des vor allem bei Jugendlichen beliebten „Vapens“, also dem Rauchen von E-Zigaretten, aufklären wollten, ahnten sie wohl nicht, dass sie mit ihrem eigens dafür komponierten Rap-Song „Rauchfrei und geil“ auf einer weiteren Bühne landen würden.

Fabian Köster als ein Gangsterapper unter vielen

Ende vergangener Woche meldete sich Fabian Köster mit einem Reel bei Instagram zu Wort: „Leute, ihr glaubt nicht, welche Fernseh-Sendung uns eingeladen hat“, sagt Köster in die Kamera. „Tatsächlich machen ja super viele Deutschrapper Werbung für Vapes und wir dachten, wir halten dagegen. Wir haben das eigentlich nur für unser Heute-Show-Spezial übers Rauchen gemacht.“

Damit sei ihre Rap-Karriere eigentlich beendet gewesen, sagt der 30-Jährige weiter und so habe er die Anfrage des ZDF-Fernsehgartens zunächst für einen Witz gehalten, „aber die meinen das wirklich ernst“. „Passt aber auch thematisch in die Sendung, weil auch noch viele andere Gangsterrapper da {sein werden} – zum Beispiel: ‚die Amigos‘, witzelt Köster weiter.

Fans feiern die Satire-Rapper

Die Kommentare der Fans waren durchweg positiv – insgesamt geprägt von Vorfreude auf die Sendung. „Das wird gute Unterhaltung mit Haltung von Florian Köster und Lutz van der Bellen“, schrieben zum Beispiel Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys. Eine Nutzerin meinte: „Ich hätte nie gedacht, dass ich {mich} in diesem Leben nochmal entschließe, den Fernsehgarten absichtlich zu gucken“.

Am vergangenen Sonntag postete Köster dann auch ein gemeinsames Foto mit den anderen Gangsterrappern aus der Show, die unter dem Motto „Discofox“ stand:

Seit wann ist Rauchen wieder cool?

In ihrer Spezial-Folge zur ZDF-Sendung „Heute-Show“, die sich aktuell noch in der Sommerpause befindet, fragten die beiden Comedy-Autoren, wie es sein kann, dass Rauchen durch E-Zigaretten wieder cool geworden ist. Als Fabsi und Lutzi präsentierten die beiden in der Sendung ihren Song „Rauchfrei und geil“, die satirische Antwort auf Deutschrapper, die fürs Vapen werben und so vor allem Jugendliche erreichen. Die Sendung gibt’s in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Den nächsten Fernsehgarten gibt es am kommenden Sonntag, 31. August 2025. Er findet unter dem Motto „Zeitreise“ mit FrontM3n, Francine Jordi, Matt & Sem sowie Paso Doble statt.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "heute-Show" finden Sie hier

