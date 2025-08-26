Helene Fischer wird erneut Mama – und sagt TV-Show ab

Die Grande Dame des deutschen Schlagers hat sich nach langer Sendepause zu Wort gemeldet – mit einer Nachricht, die Herzen höherschlagen lässt. In einem handschriftlich verfassten Brief auf Instagram teilte die 41-Jährige mit: „Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen!“ Damit bestätigt sich, was lange gemunkelt wurde: Helene Fischer ist zum zweiten Mal Mutter geworden.

Den genauen Zeitpunkt verrät sie nicht. Helene Fischer betont aber, wie wichtig ihr diese stille, familiäre Phase war. Sie habe die Zeit bewusst genießen und sich darauf zurückziehen wollen – mit der Hoffnung, dass ihre Anhänger ihr dafür Raum und Verständnis schenken.

Mehr Zeit für Familie – weniger Zeit für Arbeit Diese Rückzugsphase hat bereits unmittelbare Folgen: Die beliebte „Helene Fischer Show“ im ZDF, die traditionell am ersten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt wird, fällt 2025 aus. Die aufwendigen Vorbereitungen wären in dieser Zeit nicht möglich gewesen, so erklärt es Fischer selbst.

Doch ein kreatives Lebenszeichen gibt es: Für 2025 kündigt die Sängerin gleich zwei neue Alben an, eines davon ein Herzensprojekt mit Kinderliedern. Außerdem gibt es Entwarnung; denn im Juli war ein skurriles Helene-Video mit Otto Waalkes aufgetaucht, in dem die beiden gemeinsam ein Kinderlied singen. Einige Fans machten sich daraufhin Sorgen: Würde Helene Fischer ihre frühere Musik vernachlässigen? Dazu sagt die Schlagerqueen: "Natürlich wird es nicht nur Kinderlieder geben."

Ein ganz besonderes Highlight ist bereits für 2026 geplant: Eine groß angelegte Stadiontournee im 360‑Grad-Format, die “20 Jahre Helene Fischer” mit den bewegendsten Songs ihrer Karriere feiern soll – versprochen sind emotionale Höhepunkte und Gänsehautmomente.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.