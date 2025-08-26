Home News Star-News

Helene Fischer wird erneut Mama – und sagt TV-Show ab

Fans sind entzückt

26.08.2025, 12.26 Uhr
von Julian Flimm
Familienzuwachs bei Helene Fischer: Die Sängerin ist wieder Mama geworden. Doch mit der schönen Nachricht folgt auch eine bittere Absage.
Helene Fischer steht auf der Bühne und ist gerührt.
Helene Fischer hat auf Instagram tolle Neuigkeiten verkündet.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Monika Skolimowska

Die Grande Dame des deutschen Schlagers hat sich nach langer Sendepause zu Wort gemeldet – mit einer Nachricht, die Herzen höherschlagen lässt. In einem handschriftlich verfassten Brief auf Instagram teilte die 41-Jährige mit: „Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen!“ Damit bestätigt sich, was lange gemunkelt wurde: Helene Fischer ist zum zweiten Mal Mutter geworden.

Den genauen Zeitpunkt verrät sie nicht. Helene Fischer betont aber, wie wichtig ihr diese stille, familiäre Phase war. Sie habe die Zeit bewusst genießen und sich darauf zurückziehen wollen – mit der Hoffnung, dass ihre Anhänger ihr dafür Raum und Verständnis schenken.

Mehr Zeit für Familie – weniger Zeit für Arbeit

Diese Rückzugsphase hat bereits unmittelbare Folgen: Die beliebte „Helene Fischer Show“ im ZDF, die traditionell am ersten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt wird, fällt 2025 aus. Die aufwendigen Vorbereitungen wären in dieser Zeit nicht möglich gewesen, so erklärt es Fischer selbst.

Doch ein kreatives Lebenszeichen gibt es: Für 2025 kündigt die Sängerin gleich zwei neue Alben an, eines davon ein Herzensprojekt mit Kinderliedern. Außerdem gibt es Entwarnung; denn im Juli war ein skurriles Helene-Video mit Otto Waalkes aufgetaucht, in dem die beiden gemeinsam ein Kinderlied singen. Einige Fans machten sich daraufhin Sorgen: Würde Helene Fischer ihre frühere Musik vernachlässigen? Dazu sagt die Schlagerqueen: "Natürlich wird es nicht nur Kinderlieder geben."



Der schicksalhafte Moment: So haben sich Helene Fischer und Thomas Seitel verliebt
Eigentlich war alles anders geplant, doch durch eine unerwartete Begebenheit lernten sich Helene Fischer und Thomas Seitel kennen. Nun hat der Tänzer verraten, in welchem magischen Moment sich die beiden ineinander verliebte.
Liebe mit Konsequenzen
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.

Ein ganz besonderes Highlight ist bereits für 2026 geplant: Eine groß angelegte Stadiontournee im 360‑Grad-Format, die “20 Jahre Helene Fischer” mit den bewegendsten Songs ihrer Karriere feiern soll – versprochen sind emotionale Höhepunkte und Gänsehautmomente.

Herzliche Reaktionen der Fans

Die Resonanz ist überschwänglich: Unter ihrem Instagram-Posting zeigte sich die Fan-Gemeinde verständnisvoll und warmherzig. „Nimm dir so viel Zeit die du brauchst!“ und „Wir stehen immer hinter dir“, heißt es dort.

