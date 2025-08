Helene Fischer & Otto: Skurriles Video sorgt für Gesprächsstoff!

Wo war {link2content:542763} in den letzten Monaten? Offenbar unter Wasser – zumindest laut ihrem neuesten Musikvideo. Die Schlager-Ikone kehrt mit einem Clip zurück, der für Gesprächsstoff sorgt.

Vom Schlager-Star zur Kinderlied-Queen?

Noch vor wenigen Jahren füllte sie mit Hits wie „Atemlos durch die Nacht“ ganze Stadien. Jetzt singt sie „Baby Shark“ – und zwar nicht allein: In dem knapp 30 Sekunden langen Ausschnitt, der aktuell auf TikTok und Instagram viral geht, stimmt Helene Fischer das bekannte Kinderlied im Duett mit Comedy-Urgestein Otto Waalkes an. Und das in einer Szene, die skurriler kaum sein könnte: Helene schiebt einen als Baby animierten Otto im Kinderwagen durch eine bunte Unterwasserwelt.