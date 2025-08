ZDF-"Fernsehgarten" feierte Rekordzuschauerzahlen – warum fällt er dann aus?

Zuletzt konnte Andrea 'Kiwi' Kiewel die Korken knallen lassen: Mitte Juli erreichte der ZDF-"Fernsehgarten" mit 1,92 Millionen Zusehenden einen neuen Jahresrekord in Sachen Zuschauerzahlen. Dazu feiern regelmäßig bis zu 6.000 Fans mit der beliebten Moderatorin in Mainz auf dem Lerchenberg. Doch am kommenden Sonntag bleiben die Ränge leer. Weil auf dem üblichen Sendeplatz des ZDF eine Sportveranstaltung vorgesehen ist, ist Andrea Kiewel zu einer Zwangspause verdonnert.

Statt musikalischer Partystimmung erwarten TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer die Finals 2025. Ab 10.15 Uhr ist das ZDF bei dem Sport-Großevent in Dresden live auf Sendung. "Bei den Finals werden die Deutschen Meisterschaften in insgesamt 19 Sportarten ausgetragen, unter anderem im Basketball, Fechten, Rhythmischer Sportgymnastik, Klettern und Triathlon", erklärt das ZDF auf seiner Website. Unter dem Strich bedeutet das knapp neun Stunden Live-Sport.

Den "Fernsehgarten" gibt es dann zur gewohnten Zeit wieder eine Woche später, am 10. August zu sehen. Unter dem Motto "Schlagerparty" heißt Gastgeberin Andrea Kiewel dann unter anderem Semino Rossi und Patrick Lindner willkommen. Ebenso dürften alle Beteiligten nach der wetterbedingten Evakuierung in der vergangenen Folge auf mehr Glück von oben hoffen. Die "Mallorcaparty" fiel am 27. Juli wortwörtlich ins Wasser. Weil kurz nach dem Beginn der Show ein Gewitter über das Areal in Mainz zog, musste die Sendung eilig ins Studio verlegt werden – und vor leeren Rängen stattfinden.