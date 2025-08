Lena Gercke enthüllt ihr Erfolgsgeheimnis als Working Mom

"Ich habe immer gesagt: Wenn ich zur Arbeit gehe, ist das wie Urlaub", wählte die 37-Jährige klare Worte. In ihrem Umfeld sei sie Zeuge mehrerer Freundinnen geworden, die mit der ausschließlichen Fokussierung auf die Kindererziehung an ihre Grenzen geraten seien. "Das ist so viel härter als zu arbeiten", resümierte Lena Gercke.

Klar sei indes, dass die Vereinbarkeit von Job und Erziehung nur dank guter Organisation und der Hilfe einer Nanny so gut funktioniere. "Das kann sich nicht jede Frau leisten, das weiß ich", sagte Gercke im Podcast. Sie habe obendrein das Glück, ihre Töchter regelmäßig zu Jobs mitnehmen zu können. Das sei auch wichtig, schließlich wünsche sie sich Nähe zu ihren Kindern: "Ich wusste, ich muss diese Bindung am Anfang machen, das ist einfach essenziell."

Ein großes Kompliment sprach sie auch ihrem Partner und dem Vater beider Kinder, Regisseur Dustin Schöne, aus. Zwar nehme sie in Sachen Organisation hauptsächlich die Zügel in die Hand, aber: "Er ist ein total liebevoller Vater und gibt seinen Kindern echt Aufmerksamkeit und nimmt sich diese Zeit." Es sei ohnehin utopisch, dass die Erziehung auf beide Elternteile gleichberechtigt aufgeteilt sei. "So funktioniert das Leben nicht", verdeutlichte Lena Gercke. "Das ist eine Illusion, mit der ich am Anfang gestartet bin, die aber nicht eintreten wird."