Dave Franco und Alison Brie: So festigte ein Horror-Dreh die Liebe der US-Stars

Dave Franco und Alison Brie sind privat seit über einem Jahrzehnt liiert – und inzwischen auch ein eingespieltes Kreativteam. In ihrem neuen gemeinsamen Film "Together – Unzertrennlich", der jetzt im Kino läuft, spielen sie allerdings ein Paar am emotionalen Abgrund.

In "Together – Unzertrennlich" ziehen Tim und Millie aufs Land, um ihre bröckelnde Beziehung zu retten. Doch der Neuanfang wird zum Albtraum: Zwischen Misstrauen, Schweigen und emotionaler Distanz dringt eine unheimliche Kraft in ihr Leben ein – eine dunkle Bedrohung, die nicht nur ihre Liebe, sondern auch ihren Verstand und ihre Körper zu zerstören droht.

Alison Brie und Dave Franco haben bereits mehrfach gemeinsam vor und hinter der Kamera gearbeitet – unter anderem an Projekten wie "The Rental" oder "Somebody I Used to Know". Dass ihre reale Beziehung so stabil ist, helfe auch beim kreativen Arbeiten, sagen beide. "Man weiß, worauf man sich verlassen kann", so Brie. Und Franco ergänzt: "Der gegenseitige Respekt macht vieles einfacher – auch in stressigen Phasen."