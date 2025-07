Wird Taron Egerton der neue James Bond?

Seit Daniel Craig eine Rückkehr als James Bond nach "Keine Zeit zu sterben" ausschloss, wurde immer wieder spekuliert, wer seine Nachfolge antreten könnte. Taron Egerton, bekannt aus den "Kingsman"-Filmen und "Rocketman" war immer wieder im Gespräch und auch Aaron Taylor-Johnson ("28 Years Later"), Tom Holland ("Spider-Man: No Way Home") oder Tom Hardy ("Venom") wurden als neuer Bond gehandelt.

"Ich liebe James Bond sehr, besonders Daniel Craig s Darstellung. Aber ich denke, ich bin nicht der Richtige dafür. Es gibt so viele talentierte, jüngere Schauspieler, die diese Rolle großartig spielen würden. An mir wäre Bond verschwendet", begründete der 35-Jährige seine Absage.

Eine Rolle in einem großen Franchise schließe er jedoch nicht grundsätzlich aus. Schließlich wurde er als Spion Eggsy in den "Kingsman"-Filmen berühmt. "Aber James Bond ist ein riesiges Unterfangen, und soweit ich weiß, hat mich niemand darum gebeten, ihn zu spielen", lachte er im Interview. "Es ist vielleicht auch nicht ganz das, was mich am glücklichsten machen würde. Ich denke, so eine Rolle ist ein ganz schönes Unterfangen, das irgendwie dein ganzes Leben in Anspruch nimmt."