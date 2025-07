Wie echt ist „Bares für Rares“ wirklich hinter der Kamera?

Bei den Zuschauern ist das Interesse an „Bares für Rares“ groß. Schließlich schalten regelmäßig bis zu zwei Millionen Menschen ein, wenn um mehr oder weniger wertvolle Gegenstände gefeilscht wird. Zudem wollen zahlreiche Personen selbst Teil der Show werden. Laut Angaben vom ZDF gehen jede Woche zwischen 500 und 1.000 Bewerbungen ein. Kandidaten können sich im Internet bewerben, indem sie ein Formular ausfüllen. Darin geben sie Informationen über das Objekt preis, das sie verkaufen wollen. Auch wird abgefragt, ob eine interessante Geschichte mit dem Gegenstand verbunden ist, die der Kandidat im Fernsehen erzählen möchte.

Wissen die Händler vorab Bescheid?

Immer wieder diskutieren Fans von „Bares für Rares“ darüber, ob die Händler die Objekte schon kennen, wenn sie ihnen in der Sendung präsentiert werden. Die Wahrheit ist: Das ZDF erfragt vorab so viele Informationen wie möglich über die Gegenstände, die potenzielle Verkäufer in die Show mitbringen wollen.