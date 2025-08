„Und dann kam Dad“: Eine Schwiegerfamilien-Komödie mit Robert De Niro

Was geschieht, wenn zwei Familien aufeinandertreffen, die gegensätzlicher kaum sein könnten, und wenn von eben diesen Familien der Verlauf einer Hochzeit abhängt? Darum dreht sich die pointierte Schwiegerfamilien-Komödie "Und dann kam Dad". Der US-amerikanische Film läuft nun in der "ARD-SommerKino"-Reihe, in der insgesamt immer montags, um 20.15 Uhr, bis Mitte August sieben internationale und nationale Spielfilme präsentiert werden.