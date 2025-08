"Terra X: Giganten der Kunst": Kritik zur neuen Staffel mit Caspar David Friedrich

Die Natur war eine seiner wichtigsten Inspirationsquellen: Der Maler Caspar David Friedrich ist dank Werken wie "Der Wanderer über dem Nebelmeer" oder "Kreidefelsen auf Rügen" auch 185 Jahre nach seinem Tod im Mai 1840 unvergessen. Wie die Kunst zum Rettungsanker in seinem von harten Brüchen gezeichneten Leben wurde, zeigt die erste Folge der zweiten Staffel "Terra X: Giganten der Kunst" im ZDF.

Terra X: Giganten der Kunst – Caspar David Friedrich Dokumentation • 03.08.2025 • 19:30 Uhr

Unter Regie von Christian Stiefenhofer kommen abermals Expertinnen und Experten wie der Autor Florian Illies, der Künstler Ólafur Elíasson und Kunsthistorikerin Birte Frenssen zu Wort. In Kombination mit emotionalen Spielszenen erzählen sie aus dem Leben des 1774 in Greifswald geborenen Malers, der schon früher Mutter und Schwester verlor. Als er 13 Jahre alt war, musste Caspar David Friedrich mit ansehen, wie sein Bruder Johann Christoffer ertrank. Johann Christoffer hatte zuvor Caspar David aus einem zugefrorenen See gerettet.

Friedrichs Kunst ist aktueller denn je "Caspar David Friedrichs Blick auf die Natur ist von hoher Aktualität", sagt der Kunsthistoriker Florian Illies, der 2023 das Buch "Zauber der Stille: Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten" veröffentlichte: "Angesichts der drohenden Klimakatastrophe kann sein demütiges Verhältnis zu den Wäldern und Wiesen und Meeren um ihn herum auch für uns eine neue Richtschnur unseres Handelns sein. Und zugleich hat er in seine Landschaften einen Zauber hineingemalt, der einzigartig ist, weil es ein ewiger, zeitloser Zauber ist, der sich in seinen Bildern versteckt hält und von uns, mit unseren Augen in der Gegenwart jederzeit wieder entdeckt werden kann."

Nach Rembrandt, Michelangelo Buonarroti und Vincent van Gogh porträtiert auch die zweite Staffel "Giganten der Kunst" drei Künstlerpersönlichkeiten in jeweils einem eigenen Film: Am Sonntag, 10. August, steht um 19.30 Uhr der Wiener Gustav Klimt im Fokus. Der dritte neue Film beschäftigt sich am Sonntag, 17. August, um 19.30 Uhr, mit den Selbstporträts von Frida Kahlo.

In der ZDFmediathek ist "Terra X: Giganten der Kunst – Caspar David Friedrich" bereits ab Mittwoch, 30. Juli, abrufbar. Die anderen beiden Filme erscheinen jeweils am Sendetermin online.

Terra X: Giganten der Kunst – Caspar David Friedrich – So. 03.08. – ZDF: 19.30 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.