"The Ministry of Ungentlemanly Warfare": Kritik zur Action-Komödie mit Henry Cavill

Im Krieg (und in der Liebe) sei alles erlaubt, besagt ein altes Sprichwort. Wenn man dem Gedanken folgt, kann man daraus auch ableiten: Mit dem gesitteten, ehrenhaften Gentleman ist im Zweifel wenig anzufangen, wenn es um Leben und Tod geht. So wie in einer neuen Action- und Spionage-Komödie von Guy Ritchie, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt und von einer britischen Geheimoperation im Kampf gegen die Nazis erzählt. ProSieben zeigt "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" als Free-TV-Premiere.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare Action • 03.08.2025 • 22:00 Uhr

"Ungentlemany Warfare", das ließe sich grob übersetzen mit "unkultivierte Kriegsführung". Worum genau es dabei geht: Im Zweiten Weltkrieg startet die britische Regierung unter Führung von Winston Churchill (Rory Kinnear) die "Operation Postmaster", um die scheinbar übermächtige U-Boot-Flotte der Deutschen zu sabotieren. Und dafür werden vor allem Typen ohne Manieren rekrutiert, die nach ihren eigenen Regeln spielen und eigentlich besser in einem Gefängnis aufgehoben wären. Der exzentrische Major Gus March-Phillips (Henry Cavill) gehört beispielsweise dazu, außerdem der Sprengstoffspezialist Freddy Alvarez (Henry Golding) und der dänische Waffenexperte Anders Lassen (Alan Ritchson).

Till Schweiger als SS-Mann Guy Ritchie führte Regie und war auch Teil des mehrköpfigen Autoren-Teams hinter "The Ministry of Ungentlemanly Warfare". Dabei stützte er sich, wenn auch nur sehr lose und wenig detailgetreu, auf eine wahre Geschichte. Die "Operation Mostmaster" gab es wirklich, der Truppe soll unter anderem "James Bond"-Erfinder Ian Fleming (im Film verkörpert von Freddie Fox) angehört haben. Eine weitere spannende Randnotiz: Für "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" wurde auch Til Schweiger wieder einmal zu einer internationalen Kinoproduktion eingeladen – er spielt den SS-Kommandanten Heinrich Luhr.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare – So. 03.08. – ProSieben: 22.00 Uhr

