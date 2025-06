Zickereien im Schwestern-Duell bei "Schlag den Star": Geiss vs. Schweiger

In der „Schlag den Star“-Geschichte traten am vergangenen Samstag, 07. Juni, zum ersten Mal zwei prominente Schwestern-Paare zum Duell an: Davina und Shania Geiss vs. Luna und Lilli Schweiger. Angefeuert wurden sie von ihren prominenten Eltern, die sich im Publikum befanden.

Großes Sprücheklopfen vor dem Duell Um die Spannung vor dem Schwestern-Doppel-Kampf zu erhöhen, stellten sich die Kontrahenten in kurzen Einspielern vor. „Heute geht es wieder bei „Schlag den Star“ um 100.000 Euro – oder, wie wir sagen würden: Taschengeld“, prahlten die Reality-Stars Davina (22) und Shania (20) in typischer Geiss-Manier. Die Schauspielerinnen Lilli (26) und Luna (28) Schweiger bewiesen mit ihrer Vorstellung hingegen Scharfsinn: „Wir lieben starke Gegner“, sagte Luna, woraufhin Schwester Lilli ergänzte: „Aber man nimmt, was kommt.“ Moderator Matthias Opdenhövel (54) durfte während der 14 Spiele sein diplomatisches Geschick bei den vier selbstbewussten Damen zum Besten geben. Ron Ringguth (59) war der Kommentator des Abends.

„Die sind on fire“ – Til und Dana Schweiger zeigen sich siegessicher Luna Schweiger verriet bereits vor der Sendung gegenüber Bild: „Papa wird im Publikum sitzen, Mama auch! Papi hat mich ja auch beim letzten Mal schon unterstützt. Er hat gesagt: „Ich werde natürlich wieder dabei sein!“ Er ist ja auch so ehrgeizig.“ Der Schauspieler und Filmemacher Til Schweiger (61) flog extra von Mallorca nach Köln, um diesem wichtigen Anlass persönlich beizuwohnen. Er gab zu, „bestimmt aufgeregter als die beiden“ zu sein. Für Til war dies seit längerer Zeit der erste Auftritt vor TV-Kameras. Begleitet wurde er von Ex-Ehefrau Dana (57), die sich siegessicher gab: „Ich glaube, die schlagen heute Abend zu. Die sind „on fire“, meine Girls!“ Auf der „Schlag den Star“-Bühne ist Luna Schweiger keine Unbekannte. Als sie 2019 gegen Schlagerstar Vanessa Mai antrat, kassierte sie eine Niederlage.

Robert Geiss in Begleitung einer fremden Blondine Im Publikum war natürlich auch Unternehmer und TV-Star Robert Geiss (61) anwesend. Statt Ehefrau Carmen (60) begleitete ihn eine fremde Blondine, bei der es sich um seine Schwester Martina handelte. Wo war Carmen? Robert klärte auf: „Einer muss ja heute noch arbeiten, deshalb habe ich die Carmen zum Arbeiten geschickt.“ Schade, denn Carmen war bislang nicht nur die Einzige in der Familie mit „Schlag den Star“-Erfahrung, sondern sie weiß durch ihre Teilnahme gegen Claudia Effenberg im Mai 2021, wie man die Show gewinnt. Auf die Frage, ob seine Töchter auch zusammenhalten können, antwortete Robert Geiss: „Alleine können sie wenig, aber zusammen können sie viel.“

Ein Abend der Extreme Vor den Zuschauern lag ein Abend, der es in sich hatte. Von Kampf, Streit, Gejammere und Beschwerden bis hin zu einer Regeländerung war alles dabei. Beim „Seilspringen“ hatten zunächst die Geiss-Schwestern die Nase vorn. Es gelang allerdings dem Schweiger-Duo zeitweise, das Blatt zu seinen Gunsten zu wenden. So beispielsweise beim Schlagen von Nägeln durch eine Wand mit dem Ziel, einen Ballon zum Platzen zu bringen. Die Geschwister verfielen immer wieder ins Englische oder in ein skurriles „Denglisch“, z.B. „where the last Nagel ist“. Sie wurden gleich mehrfach von Opdenhövel angemahnt, sich so auszudrücken, dass auch Zuschauer ohne Englischkenntnisse verstehen können, was gesprochen wird. Die Geiss-Schwestern ihrerseits maßen die für dieses Spiel benötigten Entfernungen dekadent in Chanel-Taschen, gerne auch in Handys oder Tablets.

Zickerei deluxe Wie unter Geschwistern üblich, knallte es auch unter den Geiss- und Schweiger-Schwestern das ein oder andere Mal. Beispielsweise fuhr Shania Geiss ihre Schwester beim „Taschenlampen“-Spiel an: „Wie kann man so dumm sein?“ Davina vergaß nämlich beim Buchstabieren des Wortes „Auto“ mit dem Licht einer Taschenlampe den Buchstaben „u“. Auch aus der Schweiger-Ecke waren zwischendurch Spitzfindigkeiten zu hören. Luna beschwerte sich über ihre Schwester: „Du hast mich doch gerade angekackt!“ Lilli, die bei dem zu erratenden Wort „Geld“ erst spät auf die richtige Lösung kam, fragte: „Bin ich behindert?“ Die trockene Antwort von Luna: „Ja!“

Beschwerden führten zu einer Regeländerung Lange währte der Zoff jedoch nicht. Wenn es darum ging, sich zu beschweren, hielten die Geschwister eng zusammen. Ein kleiner Auszug: Die Spannung der Wand stimme nicht, die Auswahl der über die Kopfhörer eingespielten Musik sei schlecht, die Schuhe seien zu klein, die Schuhe seien durch den Regen zu schwer, das Spiel sei zu anstrengend. „Ich habe hier vier Mädels, die sich sehr, sehr lautstark beschweren“, stellte Matthias Opdenhövel fest. Beim Spiel „Räuberleiter“ änderte er sogar die Spielregeln, indem er die Durchgänge verkürzte. „Jetzt will ich keine Beschwerden mehr hören, den ganzen Abend nicht“, forderte er.

Einsatz, der begeisterte Die Geiss- und Schweiger-Schwestern bewiesen ihr Können nicht nur im Gezanke und Beschweren, sondern auch im Kampf. So meisterten sie das Spiel „Hüpf-Fußball“ im strömenden Regen und gingen dabei nicht zimperlich miteinander um. Sie boten sehenswerte Alleingänge und perfekt getimte Grätschen. Der Kampfgeist begeisterte auch Opdenhövel und Ringguth, der zugab: „Ich habe in den letzten sieben Tagen Fußballspiele von Herren gesehen – die haben nicht so einen Einsatz gezeigt.“ Nach dem knappen 3:2-Sieg von Lilli und Luna Schweiger lobte auch der Moderator überschwänglich: „Ich habe nicht viel erwartet. Aber, was ihr hier abgeliefert habt, das waren persönlich die schönsten vier Minuten meines Lebens.“

Um 1.25 Uhr stand das Gewinner-Duo endlich fest Lange Zeit sah es so aus, als würden die Schweiger-Schwestern mit dem Gewinn von 100.000 Euro nach Hause gehen. Zwar konnten Shania und Davina das anstrengende „Räuberleiter“-Spiel für sich entscheiden, aber Lilli und Luna holten sich kurz darauf beim traditionellen „Schlag den Star“-Spiel „Blamieren oder Kassieren“ unter Anleitung von Rebecca Mir (33) die nächsten Punkte. Die Wende zeichnete sich erst mit dem Spiel „Kennen“ ab, mit welchem die Geiss-Millionärs-Töchter eindrucksvoll bewiesen, dass sie sich in- und auswendig kennen. In den darauffolgenden Duellen glänzten sie mit Geschicklichkeit und Nervenstärke. Als Shania und Davina um 1.25 Uhr die letzte rote Kugel erfolgreich in einen kleinen Plastikbehälter balancierten, holten sie sich den Siegertitel. Damit sind sie nicht nur die Gewinnerinnen des allerersten Schwestern-Duells, sondern mit 22 bzw. 20 Jahren auch die jüngsten Siegerinnen der „Schlag den Star“-Geschichte.

Stolze Eltern, dankbare Siegerinnen Auch, wenn es am Ende nur ein Sieger-Geschwister-Pärchen geben konnte, zeigen sich am Ende der Show sowohl Til und Dana als auch Robert und Carmen, die in der Ferne ihren Töchtern sicherlich fest die Daumen drückte, stolz auf die vier starken Damen. Einen Tag nach der Show sagte Til Schweiger exklusiv zu RTL: „Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Töchter – auch, wenn es am Ende nicht ganz zum Sieg gereicht hat, aber die Geissens waren wahnsinnig sympathisch und wir – Lilli, Luna, Dana und ich haben ihnen den Sieg von Herzen gegönnt.“ Robert Geiss freute sich auf Instagram mit seinen Töchtern: „Ich bin sehr stolz auf meine Kinder“, so seine Worte zu Aufnahmen aus der Show, auf denen der Moment des Sieges festgehalten wurde. Shania und Davina bedankten sich in einer Story auf Instagram: „Was für eine Mega-Show, war definitiv nicht einfach, aber haben es geschafft, danke an alle, die uns unterstützt haben.“

Wofür werden Shania und Davina Geiss ihren Gewinn nutzen? „Wir haben im Vorfeld der Sendung die vielen Kommentare gelesen. Da stand ganz oft, dass die Schweigers stärker und besser seien als wir. Das hat uns gestresst“, so Davina Geiss zu Bild. „Uns war teilweise schlecht bei den Spielen. Aber wir haben uns gesagt, selbst wenn wir uns übergeben müssen, wir ziehen das durch. So war es dann ja auch. Wir freuen uns so sehr über den Sieg!“ Auf die Frage, was Shania und Davina mit ihrem steuerfreien Gewinn von 100.000 Euro machen werden, äußerte sich Robert Geiss gegenüber Bild: „Den Geldkoffer dürfen die beiden natürlich behalten, sie müssen uns auch nichts davon abgeben.“ Shania verriet: „Wir sind noch jung und haben so viele Pläne für die Zukunft. Wir packen das Geld erst einmal aufs Konto. Vielleicht kaufen wir uns gemeinsam eine rote Handtasche von Hermés, die würde uns gefallen. Aber mal schauen.“ Ganz bestimmt wird den Schwestern etwas einfallen, wofür sie den Preis nutzen werden. Was aber als nächstes ansteht, verriet Robert Geiss: „Wir fliegen jetzt nach Hause, dort treffen wir auch Carmen, und machen ein paar Tage Urlaub. Wir hatten mehrere Live-Sendungen innerhalb einer Woche, jetzt ist eine kurze Pause angesagt.“ Es sei der Familie Geiss gegönnt!