"Geissens' Mega Mansions": Kritik zur RTL 2 - Kultsendung

Die Geissens sind bekannt für ihren luxuriösen Lebensstil und dafür, ihren Zuschauern exklusive Einblicke in die schillernde Welt der Schönen und Reichen zu ermöglichen. Im Realityformat "Geissens' Mega Mansions" präsentieren Robert, Carmen, Davina und Shania einige der, wie der Sender ankündigt, "prunkvollsten Traumimmobilien dieser Welt" (zwei neue Folgen am Montag, 2. Juni, um 20.15 Uhr, bei RTLZWEI).

Dabei bleibt der unverwechselbare Humor der Geissens ebenso erhalten wie die bekannte Dynamik der Millionärsfamilie. "Willkommen in der Welt der oberen 10.000", leitet Carmen die erste Folge der neuen Staffel ein. Stilecht aus Monaco, der Wahlheimat der Familie.

Die Familie gewährt einen Blick durch das sprichwörtliche Schlüsselloch. Das Publikum bekommt in der Sendung Immobilien zu sehen, deren Preise selbst für die Geissens nicht gerade ein Schnäppchen sind. Für den "Normalo" sind diese luxuriösen Residenzen ohnehin unerreichbar. Wenn sogar die Geissens ins Staunen geraten, lässt das erahnen, wie außergewöhnlich die besuchten Objekte wirklich sind.

Ob Dubai, Monaco oder andere Hotspots des internationalen Jetsets – Robert und Carmen begeben sich auf eine Reise zu den spektakulärsten Wohnträumen der Welt. Die Villen, Penthouses und Anwesen, die sie dabei erkunden, wirken mitunter wie aus einer anderen Welt: so opulent, dass man kaum glauben mag, sie existieren wirklich. Wird das Anwesen in Dubai tatsächlich die 100-Millionen-Euro-Marke knacken?

Doch nicht nur die Eltern der Luxus-Liebhaber genießen den Blick auf prachtvolle Residenzen, auch die beiden Töchter Davina und Shania nehmen an Besichtigungen teil. In Frankreich streifen sie in Familenstärke durch beachtliche Anwesen, die nicht nur durch ihre Architektur bestechen, sondern auch durch ihre Exklusivität. Ein Leben im Luxus, das ist bei den Geissens keine Frage, sondern eine Selbstverständlichkeit.