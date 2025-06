Unglück im ZDF-Fernsehgarten: Andrea Kiewel fällt ins Wasser

Die 640. Folge vom "Fernsehgarten" am 1. Juni versprühte einen Hauch Besonderheit. Zum einen, weil Andrea 'Kiwi' Kiewel mit dem "Bergdoktor"-Darsteller Hans Sigl einen Co-Moderator zur Seite hatte. Zum anderen, weil "Kiwi" in der Musiksendung baden ging. Und zwar buchstäblich.

Beteiligt an dem Malheur war Gast Tim Peters. Der Schlagersänger hatte in der aktuellen Ausgabe des "Fernsehgartens" nicht nur einen Gesangsauftritt, sondern musste auch in einer Spieleinlage mit einem Floß einen Pool überqueren. Mit Kiewel als seiner Passagierin. So viel vorweg: Das Ziel erreichten die beiden nicht, sie fielen ins Nasse.