"Der ZDF-Fernsehgarten": Andrea Kiewel startet mit Giovanni Zarrella in die neue Saison

Wenn das Wetter langsam wärmer wird, beginnt die "ZDF-Fernsehgarten"-Saison. An 20 Sonntagen, um Punkt 12 Uhr, begrüßt Moderatorin Andrea 'Kiwi' Kiewel in den kommenden fünf Monaten das Publikum live vom Mainzer Lerchenberg. Lediglich am Sonntag, 3. August, und am Sonntag, 14. September, müssen Fans in diesem Jahr auf das beliebte Fernsehritual verzichten. In allen anderen Wochen bis zur letzten Ausgabe am Sonntag, 29. September, erwartet das Publikum ein "abwechslungsreiches Showprogramm mit Musik und Tanz, Artistik und Comedy, Tipps und Servicethemen sowie spannenden Spielen und spektakulären Rekorden", wie es im Vorfeld von Senderseite heißt.