"Die Macht der Frauen": Kritik zum ARTE-Thriller mit Sabrina Amali

Wäre es nicht längst geschrieben gewesen: Johnny Depp und Amber Heard könnten samt ihrem schmutzigen Ehekrieg Pate gestanden haben. Auch in Lars Beckers Psychodrama "Die Macht der Frauen" (Erstausstrahlung: 2022, nun bei ARTE) mit Natalia Wörner in der Hauptrolle geht es um mögliche Vergewaltigung in der Ehe, um Körperverletzung und sexuelle Nötigung. Vor Gericht steht Aussage gegen Aussage, es fehlt an Zeugen und Beweisen.