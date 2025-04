Nach Liebesreinfall bei „Bauer sucht Frau“: Manfred stellt neue Partnerin vor

In der Jubiläumsstaffel der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“, die von Inka Bause moderiert wird, suchte der Oberbayer Manfred seine große Liebe - und scheiterte. Trotzdem hat sich für ihn die Teilnahme an der Show gelohnt.

Liebespleite in der vergangenen Staffel In der Jubiläumsstaffel von „Bauer sucht Frau“ hatte Inka Bause wieder eine Mission: Ihre Bauern an die „Frau“ zu bringen. So auch den Milchviehhalter Manfred (38). Zunächst schien das auch zu gelingen: Der Bio-Landwirt hat seine Auserwählte Susanne (39) zu sich auf den Hof eingeladen. Sie haben sich sofort gut verstanden und lernten sich zunehmend besser kennen. Die Chemie stimmte - auf den ersten Blick. Doch dann folgt das böse Erwachen…

Susanne zieht einen Schlussstrich Bei einem gemeinsamen Picknick spricht Susanne plötzlich Klartext und beendet die aufflammende Romanze mit deutlichen Worten. Eine Abfuhr, die den 38-jährigen emotional sehr getroffen hat. Auch Tränen sind geflossen. Damit endete das „Bauer sucht Frau“ Abenteuer für Manfred abrupt und mit einer herben Enttäuschung. Doch wer nun glaubt, dass seine Geschichte damit beendet ist, täuscht sich gewaltig, denn es kam nach der Sendung zu einer überraschenden Wende.

Happy End mit Gärtnerin Rebekka: „Sechser im Lotto“ Als die Folge rund um den tief getroffenen Manfred auf RTL ausgestrahlt wurde, waren viele Zuschauer sehr berührt und wollten dem 38-jährigen Trost spenden. Darunter war auch die Gärtnerin Rebekka (41), die Manfred einen aufmunternden Brief schrieb. Wie sie auf die Idee kam? Das verriet sie später beim RTL-Special „Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?“ im Interview: „Man hat ihm schon angesehen, dass er da nicht so begeistert war […] und da hab ich mir gedacht: Schreibste mal ein paar nette Worte.“ In ihren Zeilen hat sie offenbar die richtigen Worte gefunden, denn der Milchviehhalter schrieb ihr zurück und kurze Zeit später trafen sie sich auch persönlich.

Nun sind sie schon seit Weihnachten 2024 ein Paar, führen aber eine Fernbeziehung. Sie trennen stolze 165 Kilometer. Sie wohnt in der Nähe des Tegernsees, er hat seinen Hof in Oberbayern. Doch die Entfernung stört sie nicht, im Gegenteil. Sie sind glücklich, sich gefunden zu haben, wie der Bio-Bauer verrät: „Ich bin sehr froh, dass die Rebekka den Mut gehabt hat, mich anzuschreiben.“ Weiter schwärmt er, dass die 41-jährige die Frau seiner Träume sei. Obwohl er seine Traumfrau damals auf der Hofwoche nicht gefunden hat, ist er unendlich glücklich darüber an der Sendung teilgenommen zu haben. Er würde es immer wieder tun, wie er sagt: „Ich habe die Lorbeeren geerntet. Rebekka ist mein Sechser im Lotto.“