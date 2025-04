"The Little Things": Infos zum Thriller mit Denzel Washington, Rami Malek und Jared Leto

Eine derart hohe Dichte an Oscarpreisträgern findet man selten in einem einzigen Film: "The Little Things" versammelt Denzel Washington (Oscars für "Glory" und "Trainingday"), Rami Malek (Oscar für "Bohemian Rhapsody") und Jared Leto (Oscar für "Dallas Buyers Club") vor der Kamera. Regisseur und Drehbuchautor John Lee Hancock ("Blind Side – Die große Chance", "The Founder") hat mit seinen preisgekrönten Darstellern einen Thriller geschaffen, der hohe Erwartungen weckt. Das ZDF zeigt "The Little Things" jetzt im Rahmen der "Montagskino"-Reihe.