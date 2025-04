Unglaublich: Fußballverein von Ryan Reynolds steigt in 2. Liga auf!

Hollywood-Prominenz bei einem Drittligaspiel der englischen Fußballliga? Was nach einem unwahrscheinlichen Szenario klingt, ist beim AFC Wrexham seit 2021 fast schon Alltag. Vor vier Jahren kauften die Schauspieler Ryan Reynolds ("Deadpool") und Rob McElhenney ("It's Always Sunny in Philadelphia") den Verein, der damals noch in der fünften Liga spielte. Bei dem letzten Spiel, das die beiden prominenten Besitzer besuchten, sicherte sich der AFC Wrexham dann auch den dritten Aufstieg in Folge: In der nächsten Saison ist der Club zweitklassig.