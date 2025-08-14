Home News Star-News

Sarah Brightman wird 65 - Was ist aus ihr geworden?

Musikalische Ikone

Die unglaubliche Karriere der Sarah Brightman

14.08.2025, 09.18 Uhr
Sarah Brightman, bekannt für "Time To Say Goodbye", feiert ihren 65. Geburtstag. Ihre Karriere reicht von Oper und Musicals bis hin zu Plänen für eine Weltraumreise.
Sarah Brightman
Sarah Brightman wird am 14. August 65 Jahre alt. Von der Bühne hat die Sopranistin noch nicht genug.  Fotoquelle: Universal
Sarah Brightman
Zusammen mit Andrea Bocelli (links) sang Sarah Brightman "Time To Say Goodbye" für Profiboxer Henry Maske (rechts).  Fotoquelle: 2007 Getty Images/Andreas Rentz
Sarah Brightman
Nach über 30 Jahren kehrte Sahra Brightman als Norma Desmond in "Sunset Boulevard" 2024 auf die Theaterbühne zurück.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Wendell Teodoro

Mit "Time To Say Goodbye" wurde Sarah Brightman weltberühmt. Was wurde aus der Sängerin, die einst Henry Maske aus dem Boxring verabschiedete?

Im Jahr 1996 kannte wohl fast jeder Deutsche die Stimme von Sarah Brightman. Zusammen mit Andrea Bocelli sang sie zum Abschied von Box-Legende Henry Maske "Time To Say Goodbye". Der Song wurde nach dem Auftritt zum Nummer-eins-Hit in Europa und wurde weltweit zwölf Millionen Mal verkauft. Am 14. August feiert die Sopranistin ihren 65. Geburtstag. Von der Bühne hat sie noch lange nicht genug.

Nach ihrem Erfolg in Deutschland veröffentlichte Brightman sieben Studioalben sowie verschiedene Weihnachts- und Livealben. 2008 trat sie in Peking als bisher einzige Sängerin ein zweites Mal bei einer Eröffnungsfeier Olympischer Spiele auf. Sie ging mehrmals auf der ganzen Welt auf Tour, stand für Benefizkonzerte auf der Bühne und für den Horrorfilm "Repo! The Genetic Opera" (2008) und die Komödie "First Night" (2010) vor der Kamera.

Von 2012 bis 2014 war sie "UNESCO Artist for Peace". 2012 gab sie außerdem bekannt, dass sie in den Weltraum fliegen wolle, doch verschob die Expedition 2015 "aus familiären Gründen" auf unbestimmte Zeit.

Sarah Brightman kehrt zu ihren Wurzeln zurück

Im Jahr 2022 erhielt Brightman einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Nach über drei Jahrzehnten kehrte die Sopranistin 2024 schließlich wieder auf die Theaterbühne zurück. In einer Produktion von Andrew Lloyd Webbers Musical "Sunset Boulevard" in Sydney spielte sie Norma Desmond, einen ehemaligen Stummfilmstar, der vergessen in einer Villa in Hollywood lebt. Anfang 2025 schlüpfte sie im Rahmen einer Asien-Tour in Beijing erneut in die Rolle.

Im Juli spielte sie einige Konzerte in Japan und in Taipeh in Taiwan. Dort steht Brightman seit Anfang August außerdem wieder für Webbers Musical auf der Bühne. Das restliche Jahr ist ebenfalls musikalisch verplant. Im November und Dezember kommt sie mit ihrer "A Winter Symphony"-Tour in die USA und nach Kanada.

So begann Sarah Brightmans Karriere

Brightman wurde in der englischen Kleinstadt Berkhamsted geboren und stand bereits mit 13 Jahren das erste Mal auf der Bühne. Im Alter von 18 Jahren veröffentlichte sie bereits eigene Disco-Songs. Mit 21 feierte sie ihr Debüt am Londoner West End in Andrew Lloyd Webbers "Cats!". Sie heiratete den Komponisten und spielte 1986 als Erste die Rolle der Christine Daaé in seinem Erfolgsmusical "Das Phantom der Oper", sowohl in London als auch am New Yorker Broadway.

Nach der Scheidung von Webber im Jahr 1990 war Brightman zwar noch in seinem Musical "Aspects" zu sehen, tauschte dann aber die Bühne gegen Tonstudios ein. Ihre Musik wird meist als klassisches Crossover aus Pop und klassicher Musik bezeichnet.

Sky du Monts letzter Streich im Kino: "Das Kanu des Manitu"
Sky du Mont kehrt noch einmal als Santa Maria zurück. In "Das Kanu des Manitu" feiert er seinen Abschied von der Schauspielerei. Bei der Premiere wurde es emotional.
Abschiedsvorstellung
Sky du Mont und Michael "Bully" Herbig

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

