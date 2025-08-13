Home News TV-News

Arabella Kiesbauer wird Moderatorin bei "Bares für Rares"

Ab Herbst

Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin bei "Bares für Rares"

13.08.2025, 11.31 Uhr
Arabella Kiesbauer übernimmt die Moderation des Kultformats "Bares für Rares Österreich". Ab Herbst wird sie Verkaufswillige durch die Show führen!
Arabella Kiesbauer
Arabella Kiesbauer ist die neue Moderatorin von "Bares für Rares Österreich".  Fotoquelle: IMAGO / SKATA

In der deutschen Variante ist Kult-Moderator Horst Lichter seit vielen Jahren nicht mehr wegzudenken – und jetzt hat die österreichische Ausgabe ein neues Pendant: Arabella Kiesbauer ist die neue Moderatorin von "Bares für Rares". Das hat die 56-Jährige am Mittwoch bekannt gegeben.

Demnach soll Arabella Kiesbauer ab Herbst durch "Bares für Rares Österreich" führen und Verkaufswillige auf ihrem Weg bis in den legendären Händlerraum begleiten. "Ich freue mich riesig darauf", erklärt die Moderatorin in ihrem Instagram-Post und fügt an: "Ich liebe Geschichten, die das Leben schreibt und jede Rarität bringt ihre ganz eigene mit. Ob Erbstück, Dachbodenfund oder Sammlerstück: Vielleicht steckt mehr dahinter, als ihr denkt!"

"Bares für Rares Österreich": Arabella Kiesbauer folgt auf Roland Gruschka

Arabella Kiesbauer folgt als Moderatorin auf Roland Gruschka und zuletzt Willi Gabalier. Neu wird dann auch der Sendeplatz sein. Denn wie bereits länger bekannt war, wechselt "Bares für Rares Österreich" zur neuen Staffel von ServusTV zu Puls 4 und Joyn. Laut Ankündigung des Senders beginnt die Produktion der siebten Staffel im September, Interessierte können sich bis 31. August bewerben. Wann die ersten Folgen ausgestrahlt werden, ist allerdings noch nicht bekannt.

Derzeit beliebt:
>>Kaffee, Kippe, Stammplatz: So tickt „Bares für Rares“-Händler Waldi
>>Bachelor Felix: Seine Ex ist die Schwester von Jérôme Boateng
>>Florian Silbereisen übernimmt die „Große Maus-Show“
>>Promis bei "Bares für Rares" – und welche Schätze sie mitbrachten!

Die spektakulärsten Fälschungen bei „Bares für Rares“ – und wie sie aufflogen
„Bares für Rares“ ist Kult – doch nicht jeder Schatz ist echt! Wir zeigen die spektakulärsten Fälschungen, die im ZDF-Trödelhit enttarnt wurden.
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.

Arabella Kiesbauer wurde in den 1990er Jahren durch ihre ProSieben-Talkshow "Arabella" berühmt. Seit 2014 moderiert sie die österreichische Variante der beliebten RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" beim Sender ATV. Im Frühjahr 2025 übernahm sie die Moderation der RTLZWEI-Realityshow "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" als Nachfolgerin von Cathy Hummels. Jetzt wird sie mit "Bares für Rares" auch noch durch ein echtes Kultformat führen.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Joyn" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Die spektakulärsten Fälschungen bei „Bares für Rares“ – und wie sie aufflogen
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
„Bares für Rares“: Ein Blick hinter die Kulissen
Fakten zur beliebten ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
Trödel zur Prime-Time: Kann Timor Krause die Händler verblüffen?
"Bares für Rares XXL"
Bares für Rares XXL
Ungewöhnliche Szenen bei „Bares für Rares": Händler raten vom Verkauf ab
Rares Fundstück
Die Händler von der ZDF-Show "Bares für Rares" und Kandidat Cedric.
Detlef Steves und der Nasierer: "Hot oder Schrott" geht weiter
Produkttests
"Toss 'n' Splash" heißt ein Wurfspiel, das von Nicole und Detlef getestet wird.
"Aktenzeichen XY": Diese Fälle wurden durch Hinweise der Zuschauer aufgeklärt
Fahndungserfolge durch ZDF-Reihe
Erstaunlich viele Täter konnten durch die Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ausfindig gemacht werden. Hier gibt es die schockierendsten und spektakulärsten Fälle, die geklärt werden konnten.
Die Zukunft der RTL-Castingshows aus: DSDS-Comeback mit frischem Konzept
DSDS-Pause bis 2026
Das Logo der Castingshow "DSDS" auf einem Bildschirm.
Das Leben von Lorenz Büffel auf Mallorca: Zwischen Party und Familienleben
Emotionale Doku
"Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer"
Jan Böhmermann deckt auf: Der digitale Fußabdruck im Fokus
"Lass dich überwachen!"
"Lass dich überwachen!"
Geheimnisse der "Büffels": Was die neue Doku-Soap enthüllt
Familienleben am Ballermann
Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer
Von Staffel 1 bis 15: Diese "Bachelor"-Beziehungen hielten wirklich!
Alle "Bachelors" in der Übersicht
Was machen die "Bachelor" der vorherigen Staffeln heute?
Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten in Deutschland
Von Roland Kaiser bis Udo Jürgens
Helene Fischer.
Wer sind die reichsten Schlagerstars?
Roland Kaiser & Co.
Die erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands und ihr beeindruckendes Vermögen im Überblick. Auch Roland Kaiser befindet sich unter den Spitzenverdienern.
So viel Geld verdienen deutsche Moderatoren - Von Giovanni Zarrella bis Markus Lanz!
Ein Blick auf das ZDF
Wie viel Geld verdient Andrea Kiewel und andere ZDF-Moderatoren? Die Übersicht verrät, wer Spitzenverdiener unter den Promis ist.
G.G. Anderson packt aus: Funkstille mit Roland Kaiser!
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
Dieter Bohlen: Mit diesen Frauen war er zusammen
Liebesgeschichte
Dieter Bohlen.
Iris Berben wird 75: So sah sie zum Start ihrer Karriere aus!
Schauspiel-Legende
Iris Berben
"Gilmore Girls"-Star war schwer erkrankt: Er "lag im Sterben"
"Ich war ein Skelett"
Chad Michael Murray
Realitystar Jannik Kontalis will Bürgermeister werden
"mehr Attraktivität für Frauen"
Jannik Kontalis
Taylor Swift und Travis Kelce: Einblicke in ihre Beziehung
"Wenn keine Kamera auf uns gerichtet ist..."
Travis Kelce und Taylor Swift
Beth Ditto: Rebellin, Stil-Ikone und Stimme einer Bewegung
"Gossip – Wie eine Band die Nullerjahre auf den Kopf stellte"
Gossip - Wie eine Band die Nuller Jahre umkrempelte
Daniel Harrichs Umweltthriller über die Macht des Wassers
"Bis zum letzten Tropfen"
Bis zum letzten Tropfen
Start der 13. Staffel von "Das große Backen" auf SAT.1
"Das große Backen"
Das große Backen
Bewegende Hommage an Céline Dion: So nah kommt der Film ihrem Leben
"Aline – The Voice of Love"
Aline - The Voice of Love
Versiegeltes Deutschland: Der Kampf gegen den Hitzestau
"Zugepflastert! – Wie schützen wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?"
Zugepflastert! - Wie schützen wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?
Liebes-Sensation bestätigt: Julia Klöckner und Jörg Pilawa sind ein Paar!
Promipaar
Moderator Jörg Pilawa.
Das macht Beatrice Egli so nahbar!
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli lächelt.
Showeinlage im ZDF-„Fernsehgarten“ endet nass für Nelson Müller
Panne im Live-TV
TV-Koch Nelson Müller
Neuer Rambo ohne Sylvester Stallone: Netflix-Star übernimmt
Rambo-Prequel
Rambo
Vom Reality-Star zum Seriendarsteller: Gustav Masurek in "Alles was zählt"
Gastrolle in Daily-Soap
Gustav Masurek und Anne Menden