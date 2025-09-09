Nachfolge von Elton gefunden? Dieser "Tatort"-Star sitzt bald bei "Wer weiß denn sowas?"

Im April dieses Jahres endete die Ära von Elton bei "Wer weiß denn sowas?". In einer mehrstündigen XXL-Ausgabe am Samstagabend verabschiedete sich der 54-Jährige vom Publikum der ARD-Show, die auch dank seiner Einsätze als Rate-Teamkapitän enorme Popularität erlangt hat. Doch wer rückt nach? Alles spricht für diesen "Tatort"-Star.

ARD hält Infos weiter zurück Offen blieb seither die Frage, wer auf den TV-Star nachfolgen könnte. Die scheint inzwischen beantwortet zu sein. Wie zunächst "Bild" berichtete, soll Schauspieler Wotan Wilke Möhring die vakante Rolle als Teamkapitän einnehmen. Bestätigen wollte eine ARD-Sprecherin die Personalie nicht: "Wir beteiligen uns aktuell nicht an Spekulationen um den neuen Teamkapitän", hieß es auf "Bild"-Anfrage.

Allerdings berichtet inzwischen auch der Branchendienst "DWDL.de", dass der "Tatort"-Star "zunächst im Aufzeichnungsblock bis zum 29. Oktober" an der Seite von Teamkapitän Bernhard Hoëcker und Moderator Kai Pflaume zu sehen sein werde. Ob das Engagement des 58-Jährigen von Dauer sein wird, hänge auch von der Entwicklung der bislang starken Einschaltquoten ab. Zuletzt schalteten regelmäßig mehr als drei Millionen Menschen bei Vorabend-Quiz im Ersten ein. Die neue Staffel startet am Montag, 13. Oktober, auf dem gewohnten Sendeplatz um 18 Uhr.

Deshalb ist Elton gegangen Elton hatte Mitte März in einem in Video seinen Rückzug vom ARD-Erfolgsquiz angekündigt. "Was ich jetzt zu sagen habe, fällt mir nicht leicht. Und es ist wirklich eine traurige Nachricht", sagte der Moderator. Er wolle künftig "einfach mehr Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden verbringen und auch persönlich brauche ich mehr Zeit für mich". Er werde, so kündigte der 54-Jährige an, ganz allgemein im Fernsehen kürzertreten.

Die mehrmonatige Produktion von in der Regel um die 150 Folgen "Wer weiß denn sowas" pro Jahr war ohne Frage das zeitaufwendigste Engagement des zweifachen Familienvaters, der darüber hinaus spätestens seit der TV-Rückkehr seines alten Weggefährten Stefan Raab auch bei RTL wieder mehr eingebunden ist. Auch der traditionsreichen Kindersendung "1, 2 oder 3" im ZDF bleibt er erhalten.

Fans hatten andere Elton-Nachfolge erwartet Dass die Wahl seiner Nachfolge bei "Wer weiß denn sowas?" nun offenbar auf den "Tatort"-Schauspieler Wotan Wilke Möhring fiel, dürfte viele Fans überraschen. Heiß gehandelt wurden bis dato unter anderem die Namen Wigald Boning, Bastian Bielendorfer und Wincent Weiss. Der Musiker und Entertainer gehört seit Jahren mit zum Team von Kai Pflaumes Rateshow "Kaum zu glauben" im Dritten Programm des NDR.

