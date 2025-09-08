Rick Davies ist tot: Supertramp-Sänger stirbt mit 81 Jahren

Große Trauer um Musiker Rick Davies. Der Gründer und Leadsänger der Band Supertramp ist am Samstag im Alter von 81 Jahren verstorben. Das teilte die Band auf ihrer Website mit.

Davies verstarb nach langer Krankheit in seinem Haus auf Long Island, nachdem er über zehn Jahre lang gegen das Multiple Myelom, eine Blutkrebserkrankung, gekämpft hatte. "Als Co-Autor zusammen mit seinem Partner Roger Hodgson war er die Stimme und der Pianist hinter den bekanntesten Songs von Supertramp und hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte der Rockmusik", so heißt es in dem Nachruf.

Der musikalische Durchbruch kam mit dem Album "Crime of the Century" "Wir hatten das Privileg, ihn zu kennen und über 50 Jahre lang mit ihm zu spielen. Wir sprechen Sue Davies unser aufrichtiges Beileid aus." Die Band schloss ihren Abschied von Davies mit einem Zitat aus einem seiner größten Hits: "Goodbye, stranger, it's been nice / Hope you find your paradise" ("Mach es gut, Fremder, es war schön / Ich hoffe, du findest dein Paradies").

Davies gründete die Band 1969 zusammen mit Gitarrist Richard Palmer, Schlagzeuger Robert Millar und Sänger und Bassisten Roger Hodgson. Das erste Album verschaffte der Band noch keinen Durchbruch, nach einer Umstrukturierung der Gruppe gelang Davies und Hodgson 1974 mit dem Album "Crime of the Century" der große Erfolg. Darauf waren die von Davies geschriebenen Hits "Bloody Well Good" und "Crime of the Century" zu finden. Ihr sechstes Album, "Breakfast in America", wurde sogar vierfach mit Platin ausgezeichnet und gewann zwei Grammy Awards.

