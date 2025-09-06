Home News Star-News

Schlager-Freunde? So ist das Verhältnis zwischen Thomas Anders & Florian Silbereisen

Schlagerstars

Schlager-Freunde? So ist das Verhältnis zwischen Thomas Anders & Florian Silbereisen

06.09.2025, 08.55 Uhr
von Alexander Kords
Thomas Anders und Florian Silbereisen haben eine besondere musikalische Freundschaft entwickelt. Mit ihren gemeinsamen Alben und Duetten eroberten sie die Charts und begeisterten die Fans. Doch wie sieht die Zukunft der beiden Schlagerstars aus?
Thomas Anders (links) und Florian Silbereisen (rechts) auf der Bühne.
Thomas Anders und Florian Silbereisen bei einem gemeinsamen Auftritt.  Fotoquelle: picture alliance / SVEN SIMON | Malte Ossowski / SVEN SIMON

Der Anfang einer großen Freundschaft

Die Stars der deutschen Schlagerwelt laufen sich fast schon zwangsläufig regelmäßig über den Weg. Die Freundschaft von Thomas Anders und Florian Silbereisen begann mit einer Bewunderung aus der Ferne. Silbereisen hörte als Kind die Songs von Modern Talking – der Band von Anders und Dieter Bohlen, die vor allem in den 1980er-Jahren ihre erfolgreichste Zeit hatte. Anders nahm Silbereisen seinerseits erstmals wahr, als dieser ab 2004 TV-Shows moderierte. In einer davon war Anders dann auch zu Gast, wodurch sich die beiden schließlich persönlich kennenlernten.

Schnell stellten sie fest, dass sie sich gut verstehen und auch musikalisch auf einer Wellenlänge liegen – und das, obwohl Anders (Jahrgang 1963) 18 Jahre älter ist als Silbereisen (Jahrgang 1981). „Als ich für das neue Album […] neue Songs gesucht habe, fragte ich mich: Wer könnte da als Partner für ein Duett in Frage kommen?“, meinte Anders im Rückblick auf die Aufnahmen zu seinem Album „Ewig mit Dir“ von 2018. Seine Wahl fiel auf Silbereisen, mit dem er das Duett „Sie sagte doch sie liebt mich“ aufnahm, das im Oktober 2018 als Single inklusive Musikvideo erschien. „Für mich war es eben wichtig, dass ein Pendant zu einem kommt, der es auch unterhaltsam macht“, so Anders.

Die beiden Alben von Thomas Anders und Florian Silbereisen

Die Resonanz auf den ersten gemeinsamen Song war so überwältigend, dass die beiden Sänger im Jahr 2020 mit „Sie hat es wieder getan“ ein weiteres Duett produzierten. Doch damit nicht genug: Mit dem schlichten Titel „Das Album“ brachten Anders und Silbereisen im Juni 2020 eine gesamte Langspielplatte auf den Markt. Das Album landete in Deutschland, Österreich und der Schweiz an der Spitze der Charts. In Deutschland wurde es aufgrund seiner hohen Verkaufszahlen mit einer Platin- und in Österreich mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet.

Und es blieb nicht bei der einen Duo-LP: Im Dezember 2024 kam mit „Nochmal!“ das zweite Album von Anders und Silbereisen heraus. In den Hitparaden war es ähnlich erfolgreich wie der Vorgänger, eroberte in Deutschland die Spitze, in Österreich den zweiten und in der Schweiz den dritten Rang.

„Florian und ich haben eine unglaublich große Sympathie füreinander“, sagte Anders 2023 in einem Interview. „Es ist eine Freude, mit ihm zusammen zu sein.“ Allerdings schränkte er das Verhältnis auch ein: „Es ist nicht so, dass wir uns permanent austauschen. Wir sind befreundet, aber nicht die Art von Freunden, die sich gegenseitig Geheimnisse anvertrauen.“

Der aktuelle Stand bei Thomas und Florian

Auf die Frage, wie es mit weiteren Kollaborationen mit Florian Silbereisen aussieht, sagte Thomas Anders im Juli 2025 in einem Interview: „Das Kapitel mit Florian ist erfolgreich abgeschlossen. Vielleicht in ein paar Jahren wieder. Dann schauen wir mal, wie wir uns fühlen.“ Anders möchte sich stattdessen zunächst wieder seiner Solokarriere widmen. Aber wer weiß: Vielleicht kommt es bald zu einem neuen Duett oder gar einem dritten Album mit Silbereisen.

