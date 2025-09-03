Home News Star-News

Geheimnisvolle Andeutungen: Läuft bei Beatrice Egli & Florian Silbereisen mehr?

Nach TV-Auftritt

Geheimnisvolle Andeutungen: Läuft bei Beatrice Egli & Florian Silbereisen mehr?

03.09.2025, 14.13 Uhr
von Julian Flimm
Neues Futter für die Gerüchteküche: Deutet Beatrice Egli im TV jetzt an, mit Florian Silbereisen mehr als Freundschaft zu verbinden?
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
Beatrice Egli & Florian Silbereisen haben Spaß auf der Bühne.

Die Gerüchteküche um Beatrice Egli und Florian Silbereisen brodelt – mal wieder. Auslöser für die neuesten Spekulationen war Eglis Auftritt in der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“: Im Rahmen eines Spiels wurde die Sängerin nach ihrem am häufigsten verwendeten Wort gefragt – und antwortete „Flo!“. Die Vermutung vieler Fans: Damit kann nur Silbereisen gemeint sein!

Läuft also doch etwas zwischen Egli & Silbereisen?

Dieses kleine Wort reichte aus, um die Fantasie der Fans anzuheizen; denn seit Jahren wird über eine mögliche Romanze zwischen der Sängerin und ihrem Kollegen spekuliert. Ob es sich bei dieser Antwort um ein bewusst gesetztes Zeichen oder nur um einen lockeren Moment handelte, bleibt offen – nur eins ist klar: Die Hochöfen der Gerüchteküche laufen.

Beatrice Egli und Florian Silbereisen stehen seit Jahren gemeinsam auf der Bühne, präsentieren Shows und zeigen sich freundschaftlich verbunden. Besonders das Duett „Das wissen nur wir“ aus dem Jahr 2023, bei dem auch der Songtext mit Zeilen wie „Das wissen nur wir, was zwischen uns passiert“ für Gesprächsstoff sorgte, wurde in den sozialen Netzwerken als Beleg für mehr als nur Kollegialität zitiert. Beide Stars sind aktuell offiziell Single, was die Spekulationen zusätzlich befeuert.

 Beatrice Egli & Florian Silbereisen seit über 12 Jahren befreundet

In Interviews betonen Egli wie auch Silbereisen jedoch wiederholt, dass sie lediglich enge Kollegen und gute Freunde seien. Egli beschreibt Silbereisen als einen „wichtigen Menschen“ und „Wegbegleiter“, der sie schon lange vor ihrem Erfolg bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) unterstützt habe. Seine Gelassenheit und Professionalität schätzt sie nach eigener Aussage besonders.

