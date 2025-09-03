Home News TV-News

ARD-Drama „Wolfswinkel“: Dorfidylle trifft auf rechte Parolen

"Wolfswinkel"

Ein Dorf im Umbruch: Dorfidylle oder rechte Brutstätte?

03.09.2025, 06.30 Uhr
von Jasmin Herzog
Im ARD-Drama "Wolfswinkel" trifft die Polizistin Melanie auf ihre Jugendfreundin Lydia, deren rechte Ansichten das beschauliche Dorfleben durcheinanderbringen. Ein Drama über Manipulation und Gesellschaftsspaltung.
"Wolfswinkel"
Melanie (Annett Sawallisch, Mitte) arbeitet als Polizistin im Dorf Wolfswinkel. Als ihre Freundin Lydia (Claudia Eisinger, rechts) ins Dorf zurückkehrt, löst sie ein ziemliches Chaos aus. Anja (Alina Levshin, links) möchte das unbedingt verhindern.   Fotoquelle: WDR/Simone Weigelt
"Wolfswinkel"
Melanie (Annett Sawallisch, links) freut sich sehr, dass Lydia (Claudia Eisinger) wieder zurück ist.  Fotoquelle: WDR/zischlermann/Simone Weigelt
"Wolfswinkel"
In ihrem Beruf als Polizistin geht Melanie (Annett Sawallisch) total auf.  Fotoquelle: WDR/zischlermann/Simone Weigelt
"Wolfswinkel"
Aufgrund ihrer politischen Ansichten entsteht ein Streit zwischen Anja (Alina Levshin, links) und Lydia (Claudia Eisinger).  Fotoquelle: WDR/zischlermann/Simone Weigelt
"Wolfswinkel"
Was braut sich da zusammen? - Viele Jugendliche stehen hinter Lydia (Claudia Eisinger, vorne).  Fotoquelle: WDR/zischlermann/Simone Weigelt
Wolfswinkel
Polizistin Melanie (Annett Sawallisch) unterstützt ihre Freundin Anja vor dem Gemeinderat und Bürgermeister und Bauunternehmer Elvis Neumann (Jörg Schüttauf, links).  Fotoquelle: WDR/zischlermann/Simone Weigelt
Wolfswinkel
Auf die engagierte Lehrerin Anja (Alina Levshin, rechts) wurde ein Anschlag verübt. Ihre Freundin, Polizstin Melanie (Annett Sawallisch), macht sich Vorwürfe. Hätte sie Anja mehr unterstützen und ernst nehmen sollen?  Fotoquelle: WDR/zischlermann/Simone Weigelt

Cannabis im Garten, eine "gestohlene" Straße und die Rückkehr einer alten Freundin: Zu Beginn des Films "Wolfswinkel" ist einiges los im ansonsten eher beschaulichen ländlichen Idyll rund um das titelgebende Örtchen. Hier, in der brandenburgischen Pampa, kennt man sich, alles hat seinen Platz und läuft in geordneten Bahnen, ist grundsolide – was augenscheinlich auch für das Leben der Dorfpolizistin Melanie (Annett Sawallisch) gilt.

ARD
Wolfswinkel
Spielfilm • 03.09.2025 • 20:15 Uhr

Politik, verengte Meinungskorridore und die Spaltung der Gesellschaft

Schon viele Komödien, Dramen oder Krimis haben es sich zur Aufgabe gemacht, so ein vermeintliches kleines Paradies als die Hölle auf Erden zu entlarven oder die gemütliche Kaffwelt wenigstens mal ein bisschen auf links zu drehen. Auch in "Wolfswinkel" wird der gut eingerichtete Alltag in der Provinz jäh gestört. Doch diesmal ist die Story anders als erwartet. Es geht um Politik, um verengte Meinungskorridore und letzten Endes um die Spaltung der Gesellschaft. Ein bisschen viel für so ein kleines Dorf. Und für so einen Film.

Zunächst wähnt man sich als Zuschauer in einem jener heiteren Heimatdramen, die das Erste sonst gerne am Freitagabend zeigt: Melanie arbeitet bei der brandenburgischen Polizei und lebt daheim in Wolfswinkel recht glücklich vor sich hin. Sie will von jedem gemocht werden, und wenn es mal brenzlig wird, hält sie sich lieber raus. Ohne Zweifel ein Mensch, der schätzt, was er hat und was ihn umgibt, und sich ungern aus der Komfortzone rausbewegt.

Derzeit beliebt:
>>„Bad Banks“ ist zurück: So spannend ist die Serie um Macht & Geld
>>Deutscher Fernsehpreis 2025: RTL dominiert mit 18 Nominierungen
>>ZDF-Reportage enthüllt: Die wahren Gründe fürs Gehaltsschweigen
>>Caro Cult im Interview: "Frauen haben genauso ein Recht darauf, wütend und laut zu sein"

"Wolfswinkel": Ein gesellschaftsrelevantes Drama mit Claudia Eisinger

"Wolfswinkel" ist aber ein ARD-Mittwochsfilm. Hier platziert der Sender neben Krimis häufig relevante Filme, Dramen und Krimis mit gesellschaftspolitischen Bezügen. So auch diesmal. Denn alles wird anders im Ort, als eines Tages Melanies beste Freundin Lydia (Claudia Eisinger, "Der Masuren-Krimi") zurückkehrt, weil sie das Haus ihrer verstorbenen Tante geerbt hat. Außerdem verlief wohl die erträumte Schauspielkarriere nicht so, wie Lydia sich das erhofft hatte – was sie ziemlich frustriert.



Aber erst mal ist die Freude auf beiden Seiten groß. "Ick globs ja nich!", freut sich Melanie, als sie ihre Freundin wegen einer Verkehrskontrolle anhalten muss. "Jut siehste aus, Barbie." "Du sollst mich nicht Barbie nennen", schimpft ihre Freundin gespielt zurück. Sie nennt sie liebevoll "Landei". Zwei Frauen, zwei Gegensätze, aber trotzdem ist da etwas: die Basis einer einst engen Freundschaft.

Ärger um entferntes Kopfsteinpflaster: Ein geschichtsträchtiger Ort

Schnell merkt Lydia: In Wolfswinkel herrscht immer noch tote Hose, die Stille empfindet sie als erdrückend. Genau deshalb ist sie doch damals nach Berlin gegangen. Außerdem trifft sie Menschen wieder, auf die sie lieber verzichten würde. So wie Grundschullehrerin Anja (Alina Levshin, "Im Angesicht des Verbrechens"), die schon als Jugendliche gerne bei der Schauspielerin aneckte und gerade mit einem großen Problem zu kämpfen hat: Von einem Stück Straße wurde sämtliches Kopfsteinpflaster über Nacht entfernt.

Es war ausgerechnet der geschichtsträchtige Weg, der zu einer Stelle am Kiessee führt, an der einst für Bunkeranlagen der Wehrmacht gegraben wurde. In der NS-Zeit mussten dort auch KZ-Häftlinge arbeiten. Und jetzt verkauft Bürgermeister und Bauunternehmer Elvis (Jörg Schüttauf) die Steine der "ollen Holperstraße", nachdem der Gemeinderat zugestimmt hat.

Für die engagierte Anja eine "Schweinerei": "Ich finde das nicht richtig, das ist ein Denkmal. Das kann man nicht einfach so verhökern", rechtfertigt sie vor Lydia ihre Wut, als sie als "aufgeregtes Huhn" bezeichnet wird. "Ist das nicht nur eine alte DDR-Legende?", fragt Lydia provokant. Die beiden streiten offenbar nicht zum ersten Mal. Und dabei immer mit dem Kopf durch die Wand – so wie damals. Und Melanie? Sie hört lieber amüsiert zu. "Ick halt mich da raus", sagt die Polizistin nur.

Die Dorfidylle auf der Kippe: Systematische Verbreitung von rechtem Gedankengut

Während sich Anja beim Gemeinderat für ein Denkmal einsetzen will, welches an die KZ-Häftlinge erinnern soll, hat Lydia andere Gedanken. Lieber sollte man über attraktive Freizeitangebote für die Jugendlichen nachdenken, findet sie. Auch das Heimatfest müsste wieder eingeführt werden. Bei allen findet sie Zuspruch, das spornt sie an. Sie organisiert einen Jugendclub und vieles mehr.

Und nach und nach offenbart sie ihre Gesinnung. Unter dem Slogan "Holt euch eure Heimat zurück!" lädt sie Videos auf ihrem Blog hoch und dokumentiert ihre Pläne. Die nicht ganz so erfolgreiche Schauspielerin genießt die neue Aufmerksamkeit, ganz zum Ärger von Anja, die zu Gegenschlägen ausholt.

Denn für die Grundschullehrerin steht fest: Lydia nutzt die rosarote Brille der Bewohner, um rechtes Gedankengut zu verbreiten. Zunächst nimmt Melanie ihre Freundin nicht ernst – bis vor allem einige der Jugendlichen im Dorf immer radikaler werden. Die heile Welt, in der sich die Polizistin eben noch wähnte, steht plötzlich auf der Kippe.

Annett Sawallisch brilliert in ihrer ersten TV-Hauptrolle

Trotz mancher Klischees und Stereotypen, trotz des mithin didaktischen Ansatzes und des arg konstruiert wirkenden Handlungsbogens: "Wolfswinkel" (Regie: Ruth Olshan, Buch: Scarlett Kleint) hat seine Momente.

Über das Auftauchen von Lydia wird sukzessive offengelegt, dass so ein Idyll fast immer auch seine Schattenseiten hat und wie schnell Menschen manipuliert werden können, wenn der Nährboden für Agitation schon vorhanden ist. Das Ganze wirkt durchaus nach, auch wenn die Story arg didaktisch daherkommt. Wirklich beeindruckend ist hingegen der Auftritt von Annett Sawallisch als dem ganzen fassungs- und weitgehend ratlos gegenüberstehende Polizistin Melanie.

Die 1978 in Berlin geborene Theaterschauspielerin, die hier ihr TV-Hauptrollendebüt gibt, ist die Entdeckung dieses Films. Über dessen Thema sagt sie im ARD-Interview: "Es ist viel zu einfach, jemanden als Verschwörungsgläubigen, Rassisten, Zecke, Nazi oder was auch immer abzustempeln, rechts oder links liegenzulassen und den Kontakt abzubrechen. Die fortschreitende Polarisierung in unserer Gesellschaft macht mir echt Sorgen. Solange wir miteinander im Gespräch bleiben, tun wir etwas dagegen."

Fraglos ein Ereignis ist auch die authentische Kulisse. Gedreht wurde im brandenburgischen Wittbrietzen und Zülichendorf, südlich von Potsdam. Eine schöne, ehrliche Gegend, fernab urbaner Aufgeregtheiten – unbedingt sehenswert!

Wolfswinkel – Mi. 03.09. – ARD: 20.15 Uhr

Inspiration fürs Wochenende gesucht? In unserem kostenlosen „Hallo! Wochenende“-Newsletter gibt’s jede Woche Gewinnspiele, Rezepte, Rätsel und natürlich TV-News und Streaming-Tipps. Hol dir deinen wöchentlichen Ideen-Boost bequem ins Postfach – jetzt direkt anmelden:

HALLO! WOCHENENDE
Geschlecht
*Pflichtangabe


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Kumpel fühlt sich von Florian Silbereisen im Stich gelassen: "Bruch mit der Familie"
Schlagerkonflikt
Ex-Kumpel packt über Bruch mit Florian Silbereisen aus und erklärt, warum er heute nicht mehr mit dem Schlagerstar befreundet ist.
10 Jahre "Wir schaffen das": Eine Bilanz
Am Puls mit Sarah Tacke: Flucht und Krise – 10 Jahre "Wir schaffen das"
Am Puls mit Sarah Tacke Flucht und Krise - 10 Jahre "Wir schaffen das"
Beth Ditto: Rebellin, Stil-Ikone und Stimme einer Bewegung
"Gossip – Wie eine Band die Nullerjahre auf den Kopf stellte"
Gossip - Wie eine Band die Nuller Jahre umkrempelte
Julian Fellowes über "The Gilded Age": Ein Blick auf die USA
Mentalitätsunterschiede
Julian Fellowes
Eine Begegnung, die Leben verändert
"Trapps Sommer"
Trapps Sommer
Seth Rogen und Rose Byrne: Freundschaft im Chaos
Midlife-Kumpel
"Platonic" - Staffel 2 | Apple TV+
Judith Rakers nach Kritik an Umzugsplänen: "Armutszeugnis für unsere Gesellschaft"
Gesellschaftskritik
Judith Rakers
Thomas Anders: So eng ist das Verhältnis zu Florian Silbereisen
Schlager-Freundschaft
Thomas Anders (links) und Florian Silbereisen (rechts) auf der Bühne.
Auch nach 20 Jahren noch aktuell: ARTE widmet Andreas Dresen einen Filmabend
"Sommer vorm Balkon"
Sommer vorm Balkon
Patricia Blanco kündigt Rückzug an
Rassismus-Erfahrungen
Patricia Blanco
Promis im Wissens-Blackout: Wer wird „Deutschlands dümmster Promi“?
Promi-Quizshow
"Deutschlands dümmster Promi"
25 Jahre "Bernd das Brot": So kam es zu seiner mürrischen Art
Ein schlecht gelauntes Meisterwerk
Bern das Brot wird 25
„Sitting Bull“: Leonardo DiCaprio produziert neue History-Doku
Indigene Perspektive
"Sitting Bull"
„Sehr professionell“: Woody Allen schwärmt von Donald Trump am Set
Überraschendes Lob
Woody Allen
"Didi"-Doku in der ARD: Dieter Hallervorden kontert Kritik seines Sohnes
Vater-Sohn-Konflikt
Dieter Hallervorden
"Prominent Getrennt": Erstmals folgt ein großes Wiedersehen der Show!
Die große Aussprache
Charlotte Würdig
Was verdient Deutschland wirklich? Die Wahrheit über Gehälter!
Gehaltsreportage
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
Jack White wird 85: Nach Schicksalsschlägen wieder fit!
Comeback des Jahres
Jack White
Nach Sommerpause: „Caren Miosga“ mit schlechtester Quote des Jahres
Quotenflaute
"Caren Miosga"
Verona Pooth verrät: Deshalb ist sie wirklich nach Dubai gezogen!
Ab in die Emirate
Verona Pooth lächelt in die Kamera.
Matthias Schweighöfer privat: Das ist seine Patchwork-Familie
Schweighöfers Liebesleben
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.
Aufregung im ZDF-Fernsehgarten: Andrea „Kiwi“ Kiewels fragwürdige Bemerkung
Diskussion in Live-Sendung
Andrea "Kiwi" Kiewel ruderte nach Fehläußerung zurück.
Howard Carpendale zu Helene Fischer: "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss"
Pikanter Ratschlag
Erotik in der Schlagerwelt - Howard Carpendale (r.) mit direkter Ansprache an Helene Fischer (l.): "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss".
Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten in Deutschland
Von Roland Kaiser bis Udo Jürgens
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Spannung auf dem Kreuzfahrtschiff: Mordfall um Bestseller-Autor
"Miss Merkel – Ein Kreuzfahrt-Krimi"
Miss Merkel - Ein Kreuzfahrt-Krimi
Putins Angstgegner: Doku zeigt das riskante Leben des Christo Grozev
"Putins Giftmischer"
Putins Giftmischer
ZDF zeigt bewegende Reportage über Vergewaltigungs-Opfer
"37°: Vergewaltigt – Leben mit dem Trauma"
37°: Vergewaltigt - Leben mit dem Trauma
NDR-Doku über General Breuer: Deutschlands Weg zur Kriegstüchtigkeit
ARD Story: Soldat Nr. 1 – Der General und die Zeitenwende
Soldat Nr. 1 - Der General und die Zeitenwende
„Dune: Part Three“ startet 2026 – mit Timothée Chalamet & Zendaya
Neue Sci-Fi-Fortsetzung
"Dune"
Jan Stecker kommentiert neue NFL-Saison bei RTL
NFL-Kommentator
Jan Stecker