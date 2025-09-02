Home News Star-News

„Sehr professionell“: Woody Allen schwärmt von Donald Trump am Set

Überraschendes Lob

„Sehr professionell": Woody Allen schwärmt von Donald Trump am Set

02.09.2025, 14.30 Uhr
Woody Allen fand überraschend warme Worte für Donald Trump im Podcast "Club Random" und lobte dessen Schauspielkünste in seinem Film "Celebrity". Politisch ist Allen jedoch kein Unterstützer Trumps.
Woody Allen
Woody Allen (Bild) hält Donald Trump für einen guten Schauspieler.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Vittorio Zunino Celotto

Wer hätte das gedacht: Zu Gast im Podcast "Club Random" sprach Woody Allen am Montag in den höchsten Tönen von Donald Trump. Im Gespräch mit Stand-up-Comedian Bill Maher erinnerte sich der Regisseur ("Der Stadtneurotiker", "Midnight in Paris") an die Dreharbeiten seines Films "Celebrity" im Jahr 1998. Darin spielt Trump sich selbst und erklärt in einem elfsekündigen Auftritt, er wolle die berühmte St. Patrick's Cathedral in New York abreißen und durch sein "sehr, sehr hohes und schönes Gebäude" ersetzen.

Woody Allen über die Zusammenarbeit mit Donald Trump: "Ein Vergnügen"

Die Zusammenarbeit mit Trump sei äußerst angenehm gewesen, berichtete Allen nun, fast 30 Jahre später: "Er war ein Vergnügen am Set, sehr professionell, höflich und ein sehr guter Schauspieler." Trump habe "alles richtig gemacht", Charisma sowie "ein echtes Gespür für das Showbusiness" gezeigt.

Politisch scheint Woody Allen indessen wenig für den heutigen US-Präsidenten übrig zu haben. Er sei "kein Trump-Anhänger" – ganz im Gegenteil: "Ich bin Demokrat. Ich habe Kamala Harris gewählt", stellte der 89-Jährige klar. Er sei "in 95, vielleicht sogar in 99 Prozent der Fälle" anderer Meinung als der Republikaner Trump.

Politisches Engagement von Donald Trump ist für Woody Allen "schleierhaft"

Dass dieser überhaupt eine politische Laufbahn eingeschlagen habe, verwundere den Filmemacher. "Politik ist nichts als Kopfschmerzen, kritische Entscheidungen und Qualen", befand er und sagte mit Blick auf Trump: "Er mochte Dinge, die Spaß machten und entspannten. Warum sich jemand plötzlich mit politischen Themen beschäftigen möchte, ist mir schleierhaft. Aber anscheinend stört es ihn nicht."



"Didi"-Doku in der ARD: Dieter Hallervorden kontert Kritik seines Sohnes
In der ARD-Dokumentation „Hallervorden – Didi gegen den Rest der Welt“ äußert Johannes Hallervorden Kritik am Sketch seines Vaters. Dieter Hallervorden verteidigt jedoch seine Meinungsfreiheit und kontert die Kritik seines Sohnes in einem Interview.
Vater-Sohn-Konflikt
Dieter Hallervorden

In Bezug auf den Führungsstil des Präsidenten scherzte Allen: "Ich bin einer der wenigen Menschen, die sagen können, dass sie Trump Anweisungen gegeben haben." Ließe Trump sich heute noch einmal von ihm dirigeren, könnte er "Wunder vollbringen", behauptete Allen zudem.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

