Stefan Mross im Fernsehgarten: Ein ARD-Star bei der Konkurrenz

Stefan Mross sorgt für Schlagzeilen: Für einen Tag wechselt der ARD-Moderator die Seite und tritt erstmals im „ZDF-Fernsehgarten“ auf – und das ausgerechnet bei seiner Kollegin und bisherigen Konkurrentin Andrea 'Kiwi' Kiewel, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.

Auftritt trotz Quoten-Konkurrenz Mross bringt seinen Partyschlager "Ja mei Hallelujah – Heut rock ma olle z'samm" mit in die letzte Sendung der "Fernsehgarten"-Saison, die am 28. September zu sehen ist und einmal mehr unter dem Motto "Oktoberfest" steht. "Stefan Mross geht zum Fernsehgarten. Wahnsinn. Da kommen mir schon bissel Freudentränen. Ich finde das so schön", erklärte Mross gegenüber "Bild".

Eigentlich stehen Kiewel und Mross sonntags im Quoten-Wettstreit. Während Kiewel mit dem ZDF-"Fernsehgarten" auf dem Mainzer Lerchenberg punktet, unterhält Mross das Publikum in der ARD. Beide Formate laufen am Sonntagvormittag: Kiewel, die zwischen 12 und 14 Uhr sendet, lockte zuletzt rund 1,88 Millionen Zuschauer vor den Bildschirm. Mross, dessen zweistündige "Immer wieder sonntags"-Sendung bereits um 10 Uhr startet, konnte sich über 1,35 Millionen freuen.

Stefan Mross & Andrea Kiewel sind auch so im Kontakt Von einem Wettbewerb der Shows will Mross aber nichts wissen: "Ich habe die Anfrage vom ZDF bekommen, ob ich bei der letzten Sendung des Jahres zum Oktoberfest auftreten möchte. Total cool. Da sieht man, dass wir keine Konkurrenten sind", sagte er. Ohnehin herrsche zwischen den beiden TV-Stars großer Respekt – und mehr noch: "Andrea Kiewel und ich schreiben uns regelmäßig", verriet Mross.

"Jeder von uns hat seine Berechtigung", so Mross weiter, "Florian Silbereisen, Beatrice Egli, Giovanni Zarrella und ich. Es ist momentan so ausgeglichen. Das ist schön. Ich bin einfach stolz darauf, dass wir uns alle die Türklinke in die Hand geben."

