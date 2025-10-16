Home News Star-News

„Dr. Nice“-Star Patrick Kalupa: Wer ist die Frau an seiner Seite?

Im echten Leben vergeben

„Dr. Nice“-Star Patrick Kalupa: Wer ist die Frau an seiner Seite?

16.10.2025, 09.07 Uhr
von Nicole Jansen
Patrick Kalupa ist nicht nur als Serienstar erfolgreich, sondern auch im Privatleben glücklich verheiratet. Seine Ehefrau ist keine Unbekannte.
Patrick Kalupa und seine Frau Leonie Parusel.
Patrick Kalupa und seine Frau Leonie Parusel.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern

Patrick Kalupa versteht sein Handwerkszeug. Von 2010 bis 2012 spielte er den Protagonist Tom Lanford, der Geschäftsführer von „Lanford Luxury“, in der Sat.1 Telenovela „Anna und die Liebe“. Am Ende konnte er das Herz von Anna (Jeanette Biedermann) erobern.

Auch an der beliebten Krankenhaus-Serie „In aller Freundschaft“ wirkte er mit. Seit 2023 ist er ein Teil der ZDF-Arztserie „Dr. Nice“. Seit der ersten Stunde ist er in der Rolle des Protagonisten Dr. Moritz Neiss zu sehen, einem erfolgreichen plastischen Chirurgen, der nach einem Unfall alles verliert und deshalb in seine norddeutsche Heimat zurückkehren muss. In der Serie ist Dr. Neiss noch auf der Suche nach der großen Liebe - privat hat Patrick Kalupa sein Glück bereits gefunden.

Glücklich verheiratet: Patrick Kalupas Ehefrau ist keine Unbekannte!

Privat hat Kalupa sein Herz bereits verschenkt: Seit 2019 ist er mit seiner Kollegin Leonie Parusel verheiratet. Auch sie ist setzte sich in der Schauspiel-Branche durch und stand u.a. für „Die Bergretter“, „Soko Leipzig“, „Notruf Hafenkante“ und „In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte“ vor der Kamera.

Was viele nicht wissen: In der zweiten Staffel von „Dr. Nice“ verkörperte seine Ehefrau eine Rolle als Medizin-Journalistin Nikki Steiner - das Paar stand also zusammen vor der Kamera. Auch in den neuen Folgen wirkt sie an der Serie mit. Zuvor drehte sie mit ihrem Liebsten schon einmal 2016 in „Zwei verlorene Schafe“.



Das ist bekannt über die Ehe von Patrick Kalupa und Leonie Parusel

Ihre Beziehung hält das Schauspielpaar dennoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. „T-Online.de“ konnte Kalupa allerdings winzige private Details entlocken, als er im Interview in den höchsten Tönen von seiner Frau schwärmte: „Mein Glück ist, dass meine Frau eine starke Persönlichkeit, tolle Mutter und passionierte Schauspielerin ist. Ich liebe fast alles an ihr.“ Eine große Liebeserklärung an seine Gattin.

Die Tiefe ihrer Liebe habe sich nach der Geburt der gemeinsamen Töchter, bei denen er selbstverständlich dabei war, noch intensiviert. So verriet er der „Teleschau“: „Diese unglaubliche Kraft, die eine Frau entwickeln kann, das zu erleben, hat mich neu aufgestellt. Seitdem sind Frauen für mich die absoluten Superhelden. Chapeau!“

