Home News TV-News

Die neue "Dr. Nice"-Folge verpasst? Hier kannst du sie nachholen!

Mit Patrick Kalupa

Die neue "Dr. Nice"-Folge verpasst? Hier kannst du sie nachholen!

07.10.2025, 13.40 Uhr
von Susanne Bald
Dr. Nice ist wieder da! Die Folgen versprechen medizinische und private Verwicklungen. Wer die letzten Folgen verpasst hat, kann sie nachholen.
Dr. Nice
Eigentlich schien es zwischen Janne (Brigitte Zeh) und Moritz Neiss (Patrick Kalupa) ernst zu sein, doch mit seinem Verhalten treibt der Arzt die Hotelbesitzerin immer weiter von sich weg. Eigentlich wollten sie Jannes Sohn beim gemeinsamen Essen von ihrer Liebe erzählen, doch Neiss versetzte sie mit einer Lüge und verletzte Janne zutiefst.   Fotoquelle: ZDF/Rudolf Wernicke
Dr. Nice
Die Streithähne Dr. Neiss (Patrick Kalupa, rechts) und Dr. Schmidtke (Maximilian Grill, zweiter von links, mit Tereza Rizos, links) sollen auf Wunsch ihrer Chefin zum Teambuilding bei dem Naturpädagogen Deniz Birol (Omar El-Saeidi) antreten. Da sie ihre Partnerinnen mitnehmen sollen, gibt Neiss Charlie (Josefine Preuß) als seine Freundin aus  Fotoquelle: ZDF/Christine Schroeder
Dr. Nice
Charlie (Josefine Preuß, links) hat sich bei einem Sturz das Bein verletzt und ist auf Hilfe angewiesen. Dr. Neiss hat ausgerechnet ihre Mutter Claudia (Franziska Ritter) angerufen, zu der Charlie kein besonders gutes Verhältnis hat.  Fotoquelle: ZDF/Rudolf Wernicke
Dr. Nice
Der Naturpädagoge Deniz wurde mit einer geschwollenen Leiste eingeliefert. "Dr. Nice" (Patrick Kalupa, Mitte)glaubt, die Ursache dafür gefunden zu haben, und möchte nun das Krankenhaus räumen lassen. Dr. Birol (Idil Üner) und Dr. Schmidtke (Maximilian Grill) sind davon nicht überzeugt, wieder einmal ...  Fotoquelle: ZDF/Rudolf Wernicke
Dr. Nice
Conny Klinger (Bettina Ratschew), die Chefin der Klinik, hat genug von den ewigen Streitereien zwischen Dr. Schmidtke (Maximilian Grill, Mitte) und Dr. Neiss (Patrick Kalupa) und verdonnert sie zum Teambuilding im Wald. Ob das gut geht?  Fotoquelle: ZDF/Rudolf Wernicke
Dr. Nice
Psychotherapeut Clemens Jörgensen (Hannes Jaenicke, links) hat mit Dr. Neiss (Patrick Kalupa) einen nicht ganz einfachen Patienten und muss daher schon mal zu ungewöhnlicheren Methoden greifen.  Fotoquelle: ZDF/Rudolf Wernicke

Mit seinem Einstand im ZDF und an der Flensburger Förde machte sich „Dr. Nice“ (Patrick Kalupa), bürgerlich Dr. Moritz Neiss, im Jahr 2023 rasch einen Namen – als Quotengarant und Liebling des Publikums. Bereits im Mai ging die Reihe in ihre dritte Staffel und besetzte erneut den traditionsreichen „Herzkino“-Platz am Sonntagabend. Zunächst liefen jedoch nur drei der insgesamt sechs neuen Episoden. Nach einer längeren Pause setzt das ZDF die Staffel nun fort: Der exzentrische Arzt mit den farbenfrohen Jacken meldete sich am Sonntag mit dem ersten von drei weiteren Filmen zurück.

ZDF
"Dr. Nice"
Medical Drama • 05.10.2025 • 20:15 Uhr

Wie immer erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Mischung aus beruflichen und medizinischen Fällen sowie unterhaltsamen Schlagabtauschen zwischen Neiss und seinem Erzfeind Dr. Florian Schmidtke (Maximilian Grill). Dazu kommen natürlich die privaten Verwicklungen des Arztes.

Das passierte bisher bei "Dr. Nice"

In der jüngsten Folge, "Flammende Herzen", trennte sich Charlie (Josefine Preuß) – Neiss' Sprechstundenhilfe und Stiefmutter seiner Tochter Lea (Maj Borchardt) – enttäuscht von ihrer Freundin Nikki (Leonie Parusel). Beim Feuerwehrfest fand sie überraschenderweise in den Armen von Dr. Neiss Trost. In einer erotisch aufgeladenen Tanzeinlage kam sich das Duo gefährlich nahe, beinahe endete sie in einem Kuss. Das dürften selbst die lange darauf hoffenden Fans der Serie nicht erwartet haben.

Derzeit beliebt:
>>ZDF reagiert nach Laura Dahlmeiers Tod – diese Expertin bleibt allein
>>Wie gut war der neue "Schwarzwaldkrimi" mit Jessica Schwarz?
>>Zwei Häuser und eigenes Schwimmbad - So viel Luxus kann sich Roland Kaiser leisten
>>Roland Kaiser mit Gesellschaftskritik im neuen Song: "Möge uns bitte einen Spiegel vorhalten"

Zumal Neiss doch eigentlich eine Liebelei mit der Hotelbesitzerin Janne (Brigitte Zeh) hat. Wenngleich er die Beziehung womöglich durch sein Hadern, in der Öffentlichkeit dazu zu stehen, schon wieder zerstört hat, ehe sie wirklich begonnen hat. Wie sagte Neiss' Kollegin Dr. Birol (Idil Üner) so treffend? "Sie sind so ein toller Arzt, aber sozial manchmal wirklich nicht kompatibel." Und das ändert sich auch in der Fortsetzung der dritten Staffel kaum.

Das passiert in der 4. Folge

"Guten Morgen, genießen Sie den Tag, es könnte der letzte sein", begrüßt Neiss so auch in der vierten und ersten neuen Folge, "Die Natur der Liebe", gewohnt charmant seine vor der Praxis wartenden Patienten. Um bei der unter Liebeskummer leidenden Charlie gleich weiterzumachen: "Ich brauch' jetzt funktionierende Mitarbeiter, keine emotionalen Wracks." So viel zu einer Romanze der beiden. Und auch Janne zeigt sich in den neuen Folgen ziemlich abweisend. Wer also dachte, Dr. Neiss stünde nun zwischen zwei Frauen, lag eindeutig falsch. – Auch wenn der Mediziner Charlie in der Auftaktfolge als seine Freundin ausgibt. Denn Klinikchefin Klinger schickt die Streithähne Neiss und Dr. Schmidtke auf Anraten des Psychiaters Jörgensen (Hannes Jaenicke) zum Teambuilding-Workshop in den Wald. Um sich besser kennenzulernen, sollen sie ihre Partnerinnen mitbringen – Schmidtke seine Frau Jana (Tereza Rizos) und Neiss seine überrumpelte Sprechstundenhilfe. Chaos ist da natürlich vorprogrammiert.

Und auch in den beiden weiteren neuen Episoden wird es turbulent. So wird Dr. Schmidtke suspendiert und ausgerechnet Neiss als neuer Chefarzt installiert. Da Neiss aber eben doch auch Dr. Nice sein kann, versucht er herauszufinden, wer hinter den Vorwürfen gegen seinen Rivalen steckt, darunter angebliche Behandlungsfehler.

Wer traurig ist, dass es nur drei neue Filme gibt, kann sich freuen: Die Dreharbeiten zu Staffel vier laufen bereits und sollen Mitte November abgeschlossen werden. Die Ausstrahlung erfolgt voraussichtlich im kommenden Jahr. Dann stößt Tanja Schleiff als Dorf-Pastorin zum Cast – eine potenzielle neue Liebe für "Dr. Nice"?

Folge(n) verpasst? In der ZDF-Mediathek kannst du die ganze Staffel im Stream anschauen!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Rosenheim-Cops" starten in neue Staffel – und verlieren ein Urgestein
"Die Rosenheim-Cops"
Die Rosenheim-Cops
Jessica Schwarz über "Schwarzwaldkrimi": "Sie stöbert wochenlang in den Archiven"
Interview
Ein Mann und eine Frau in dunkler Kleidung schauen ernst.
"Rosenheim-Cops"-Jubiläum: Karin Thaler plaudert aus dem Nähkästchen
Aus dem Nähkästchen geplaudert
Karin Thaler im Interview
„Das Traumschiff”: Das sind die Reiseziele der nächsten Folgen
Traumziele im ZDF
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Patrick Kalupa über seine Rolle: "Der Nice hat es schon gut"
Dr. Nice im Gespräch
Patrick Kalupa ist Dr. Neiss alias Dr. Nice.
ZDF-Erfolgsserie „Dr. Nice": Zusammenfassung der ersten Staffel
Frank Kalupa als Dr. Moritz Neiss
Die ZDF-Serie „Dr. Nice“ ist aktuelle mit den neuen Folgen der zweiten Staffel im ZDF zu sehen. Damit du auf die vorbereitet bist, bekommst du hier einen kurzen Überblick darüber, was in der ersten Staffel passiert ist.
„Dr. Nice-Star" Patrick Kalupa: Verheiratet mit dieser Schauspielerin!
Schauspieler-Ehe
Patrick Kalupa und seine Frau Leonie Parusel.
Alles über "Dr. Nice": Stars, Fakten und Hintergründe zur Erfolgsserie
ZDF-Überraschungserfolg
"Dr. Nice": Interessante Infos zu der beliebten ZDF-Serie mit Patrick Kalupa.
"Terra X – Chemie des Kochens": Wie Wissenschaft unser Kochen revolutioniert
Was sich lohnt
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim im Interview
"Henry Maske – mein Weg": Doku zeigt Beweggründe für sein Comeback
Boxweltmeister
Henry Maske - mein Weg
"Charlotte Link – Einsame Nacht": So gut war der neue ARD-Krimi!
Jagd auf einen Mörder
"Charlotte Link - Einsame Nacht"
Rückblick auf "Das Literarische Quartett": Thea Dorn im Interview
"Kämen aus dem Shitstorm nicht mehr heraus"
Das Literarische Quartett
Helena Bonham Carter als Noele Gordon in "Nolly"
TV-Skandal
Nolly
"Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler: Das ist ihr Glücksgeheimnis
40 Jahre Erfolg
Karin Thaler im Interview
"Momo"-Star: Das wurde aus Radost Bokel
So sieht sie heute aus
Momo
"Verstehen Sie Spaß?": Das passiert in der neuen Ausgabe mit Barbara Schöneberger
Kürzung bei ARD
Verstehen Sie Spaß? - Best of 2025
"Theresa Wolff – Passion": Kritik zum vorletzten Fall mit Nina Gummich
Umstrittene Ermittlungen
"Theresa Wolff - Passion"
"Wir sind Party! 35 Jahre feiern ohne Grenzen": Ein Rückblick auf deutsche Musikgeschichte
Musikalische Zeitreise
Wir sind Party! 35 Jahre feiern ohne Grenzen
"Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße": Auf Radtour mit Wladimir Kaminer
Reportage
Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße
"ZDF.reportage: Jung und reich – Unternehmer starten durch": Alle Infos zur Doku
Erfolgsgeschichten
zdf.reportage: Jung und reich - Unternehmer starten durch
Nach Rosa Herzogs Aus: Rückt dieser Kandidat im Dortmunder „Tatort“ nach?
So könnte es weitergehen
Jörg Hartmann steht neben einem Mann und hält einen Regenschirm in der Hand.
Vor 21 Jahren: Das ist Giovanni Zarrellas berühmte Ex-Freundin
Ex-Liebe
Auf einem Bild ist Giovanni Zarrella. Daneben ist das Bild einer nicht erkennbaren Frau.
Das Ende von "Kaisermania"? Jetzt meldet sich Roland Kaiser zu Wort
Kaisermania 2026
Roland Kaiser steht auf der Bühne.
Quoten-Duell: Böhmermann macht das Rennen, für Raab geht's bergab
Kritik hört nicht auf
Die Stefan Raab Show
Svenja Jung: Daher kennst du die "naked"-Darstellerin
Start bei "Unter uns"
Svenja Jung
Neue Völler-Doku zeigt die Fußball-Ikone privat
Großer Star
Rudi Völler - Es gibt nur einen
"3 1/2 Stunden": Im Westen bleiben – oder in den Osten fahren?
Kritik zum Film
3 1/2 Stunden
"Am Puls mit Mitri Sirin": War es das bald mit der Meinungsfreiheit?
Reportage
Am Puls mit Mitri Sirin: Ist unsere Meinungsfreiheit in Gefahr?
Sex, Sucht und Abhängigkeit: "Naked" enthüllt alles
Serie über Sucht
naked
"SOKO Leipzig": Alle Infos zu den neuen Folgen mit Melanie Marschke
Jubiläumsstaffel
SOKO Leipzig - Die Überwältigung