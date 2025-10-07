Die neue "Dr. Nice"-Folge verpasst? Hier kannst du sie nachholen!

Mit seinem Einstand im ZDF und an der Flensburger Förde machte sich „Dr. Nice“ (Patrick Kalupa), bürgerlich Dr. Moritz Neiss, im Jahr 2023 rasch einen Namen – als Quotengarant und Liebling des Publikums. Bereits im Mai ging die Reihe in ihre dritte Staffel und besetzte erneut den traditionsreichen „Herzkino“-Platz am Sonntagabend. Zunächst liefen jedoch nur drei der insgesamt sechs neuen Episoden. Nach einer längeren Pause setzt das ZDF die Staffel nun fort: Der exzentrische Arzt mit den farbenfrohen Jacken meldete sich am Sonntag mit dem ersten von drei weiteren Filmen zurück.

Wie immer erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Mischung aus beruflichen und medizinischen Fällen sowie unterhaltsamen Schlagabtauschen zwischen Neiss und seinem Erzfeind Dr. Florian Schmidtke (Maximilian Grill). Dazu kommen natürlich die privaten Verwicklungen des Arztes.

Das passierte bisher bei "Dr. Nice" In der jüngsten Folge, "Flammende Herzen", trennte sich Charlie (Josefine Preuß) – Neiss' Sprechstundenhilfe und Stiefmutter seiner Tochter Lea (Maj Borchardt) – enttäuscht von ihrer Freundin Nikki (Leonie Parusel). Beim Feuerwehrfest fand sie überraschenderweise in den Armen von Dr. Neiss Trost. In einer erotisch aufgeladenen Tanzeinlage kam sich das Duo gefährlich nahe, beinahe endete sie in einem Kuss. Das dürften selbst die lange darauf hoffenden Fans der Serie nicht erwartet haben.

Zumal Neiss doch eigentlich eine Liebelei mit der Hotelbesitzerin Janne (Brigitte Zeh) hat. Wenngleich er die Beziehung womöglich durch sein Hadern, in der Öffentlichkeit dazu zu stehen, schon wieder zerstört hat, ehe sie wirklich begonnen hat. Wie sagte Neiss' Kollegin Dr. Birol (Idil Üner) so treffend? "Sie sind so ein toller Arzt, aber sozial manchmal wirklich nicht kompatibel." Und das ändert sich auch in der Fortsetzung der dritten Staffel kaum.

Das passiert in der 4. Folge "Guten Morgen, genießen Sie den Tag, es könnte der letzte sein", begrüßt Neiss so auch in der vierten und ersten neuen Folge, "Die Natur der Liebe", gewohnt charmant seine vor der Praxis wartenden Patienten. Um bei der unter Liebeskummer leidenden Charlie gleich weiterzumachen: "Ich brauch' jetzt funktionierende Mitarbeiter, keine emotionalen Wracks." So viel zu einer Romanze der beiden. Und auch Janne zeigt sich in den neuen Folgen ziemlich abweisend. Wer also dachte, Dr. Neiss stünde nun zwischen zwei Frauen, lag eindeutig falsch. – Auch wenn der Mediziner Charlie in der Auftaktfolge als seine Freundin ausgibt. Denn Klinikchefin Klinger schickt die Streithähne Neiss und Dr. Schmidtke auf Anraten des Psychiaters Jörgensen (Hannes Jaenicke) zum Teambuilding-Workshop in den Wald. Um sich besser kennenzulernen, sollen sie ihre Partnerinnen mitbringen – Schmidtke seine Frau Jana (Tereza Rizos) und Neiss seine überrumpelte Sprechstundenhilfe. Chaos ist da natürlich vorprogrammiert.

Und auch in den beiden weiteren neuen Episoden wird es turbulent. So wird Dr. Schmidtke suspendiert und ausgerechnet Neiss als neuer Chefarzt installiert. Da Neiss aber eben doch auch Dr. Nice sein kann, versucht er herauszufinden, wer hinter den Vorwürfen gegen seinen Rivalen steckt, darunter angebliche Behandlungsfehler.

Wer traurig ist, dass es nur drei neue Filme gibt, kann sich freuen: Die Dreharbeiten zu Staffel vier laufen bereits und sollen Mitte November abgeschlossen werden. Die Ausstrahlung erfolgt voraussichtlich im kommenden Jahr. Dann stößt Tanja Schleiff als Dorf-Pastorin zum Cast – eine potenzielle neue Liebe für "Dr. Nice"?