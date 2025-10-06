Home News TV-News

"Promi Big Brother": Alte Bekannte und neue Gesichter in der Star-WG

Reality-Show

"Promi Big Brother": Alte Bekannte und neue Gesichter in der Star-WG

06.10.2025, 06.30 Uhr
von Jasmin Herzog
Zum 25-jährigen Jubiläum von Big Brother zieht eine neue Riege von Prominenten in die berühmte Kölner WG. Wer gewinnt die 100.000 Euro?
Promi Big Brother
Ex-"Bachelor" Andrej Mangold will in der "PBB"-WG gemocht werden.  Fotoquelle: Joyn / Marc Rehbeck
Promi Big Brother
Sarah-Jane Wollny will in die Fußstapfen ihrer Mutter Silvia treten.  Fotoquelle: Joyn / Marc Rehbeck

Ein großes Jubiläum spielte sich in diesem Jahr eher in der Nische ab: "Big Brother", das ursprünglich in den Niederlanden entwickelte Format, mit dem sich das Reality-Fernsehen hierzulande etablierte, feierte 25-Jähriges. Mit normalen Kandidaten, ganz wie in seligen Jürgen-und Zlatko-Zeiten. Doch längst verlangt das Genre nach (zumindest einigermaßen) bekannten Protagonisten, so dass es auch im Jubiläumsjahr eine neue Ausgabe von "Promi Big Brother" gibt. In der 13. Runde des Formats ziehen wieder B-, C- und D-Promis für zwei Wochen in den berüchtigten, mit Kameras ausgestatteten Container.

SAT.1
Promi Big Brother
Realityshow • 06.10.2025 • 20:15 Uhr

Mit dabei ist diesmal etwa mit Sarah-Jane Wollny die Tochter der ehemaligen "PBB"-Gewinnerin Silvia Wollny. Ihr Ziel: Sie will als starke selbstbewusste Frau wahrgenommen werden. Dass sie in einer 13-köpfigen Familie aufgewachsen ist, sieht die 26-Jährige nur bedingt als Vorteil: "Ich komme zwar aus einer Großfamilie", sagt sie in einem Statement, "aber 'Promi Big Brother' ist eine andere Hausnummer". Kann sie ihrer Mutter, die 2018 in der sechsten Staffel als Siegerin aus dem Haus ging, nacheifern?

Ex-"Bachelor" will "am Ende das Licht ausmachen"

Mit Achim Petry zieht noch ein Promi-Kind in die WG: Wolfgang Petrys Sprössling ist als Schlagersänger in die Fußstapfen seines Vaters getreten – und macht mit der "Promi Big Brother"-Teilname erste Schritte als Reality-Star. "Ich will dazulernen und neue Eindrücke gewinnen, an meine Grenzen gehen und einfach nur Spaß haben", so Petry zu seinen Erwartungen an das Format: "Der soziale Aspekt und das Zusammenleben könnten für mich die größte Herausforderung werden."

Auch Ex-"Bachelor" Andrej Mangold wird in den "Big Brother"-Container ziehen. Der ehemalige Basketballstar möchte gerne zum Gruppenliebling werden. "Mein Ziel ist es, ein Mitbewohner zu sein, über den man sagt: Das ist ein feiner Kerl. Empathisch, hilfsbereit und immer für gute Stimmung zu haben", wird Mangold zitiert.

Ob dieses Harmoniebedürfnis ihm dabei im Weg stehen wird, sich zum Sieg zu kämpfen? Das jedenfalls ist trotz seiner angestrebten Position in der Gruppendynamik das Ziel des 38-Jährigen: "Ich bin gekommen, um zu bleiben, und will im Container am Ende das Licht ausmachen", sagt er selbstbewusst.

Wiedersehen mit Christina Dimitriou

Ein Wiedersehen können Reality-Fans auch mit Christina Dimitriou feiern. Die 33-Jährige war nach der Geburt ihres ersten Kindes Anfang des Jahres von der Reality-Bildfläche verschwunden. Nun feiert die durch Formate wie "Temptation Island" und "The 50" bekannt gewordene Dimitriou ihr Comeback von der Babypause. "Macht euch gefasst", gibt sie sich vor PBB selbstbewusst, "Christina ist zurück."

Ebenfalls mit dabei sind die populäre Tiktokerin Karina Kipp alias Karina2you, Reality- und Instagram-Star Laura Blond und der als TV-Detektiv in der Sat.1-Produktion "K11" bekannte Schauspieler Michael Naseband.

100.000 Euro locken

Die Kandidatinnen und Kandidaten stehen in der Kölner Fernsehwohngemeinschaft wie gewohnt unter 24-stündiger Kamerabeobachtung. Eine tägliche Live-Show, abermals moderiert von Marlene Lufen und Jochen Schropp, berichtet vom Geschehen in der Star-WG (bei SAT.1 und kostenlos bei Joyn). Im Anschluss analysieren Melissa Khalaj und Jochen Bendel immer spätabends in "Promi Big Brother – Die Late Night Show" die Ereignisse. Nachts übertragt SAT.1 einen Livestream aus dem Haus; auf Joyn können die Hardcore-Fans das Geschehen in der WG im 24-Stunden-Livestream verfolgen.

Neben dem täglichen sozialen Umgang miteinander sorgen auch die vom "Big Brother" respektive Sender gestellten Aufgaben für Herausforderungen. Wie immer locken dem Gewinner oder der Gewinnerin am Ende 100.000 Euro Siegprämie. Auf die Auswahl der "PBB"-Bewohner haben die Moderatoren übrigens keinen Einfluss, wie Jochen Schropp kürzlich in seinem Podcast "Sendepause Fehlanzeige" blicken ließ: "Wir haben da gar nichts zu melden." Er könne "nix dafür, wer einzieht."

Promi Big Brother – Mo. 06.10. – SAT.1: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
