"Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße": Auf Radtour mit Wladimir Kaminer

Reportage

"Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße": Auf Radtour mit Wladimir Kaminer

04.10.2025, 06.30 Uhr
von Eric Leimann
Wladimir Kaminer radelt entlang der Deutschen Märchenstraße und trifft auf Menschen, die die Märchenwelt lebendig halten. Was verraten die Geschichten über die Deutschen?
Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße
Geschichtenerzähler unter sich: Wladimir Kaminer und Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen auf seiner Kanonenkugel in dessen Geburtsstadt Bodenwerder.  Fotoquelle: ZDF / Bastian Baumöller
Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße
Kaminer-typische Doku über die Deutsche Märchenstraße: Wladimir Kaminer probiert im Schneewittchenhaus Bergfreiheit in Bad Wildungen die ein oder andere Zipfelmütze an.  Fotoquelle: ZDF / Nadja Kölling
Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße
Vorbildlich mit Helm unterwegs: Wladimir Kaminer darf auf seiner Fahrradtour entlang der Deutschen Märchenstraße ein gutes Stück an der Weser entlangfahren.   Fotoquelle: ZDF / Bastian Baumöller
Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße
Wladimir Kaminer genießt die Aussicht über den Dächern Marburgs, wo einst die Brüder Grimm studierten.  Fotoquelle: ZDF / Nadja Kölling
Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße
Wladimir Kaminer auf der Terrasse von Schloss Friedrichstein - einem Ort, der mit einem gewissen Schneewittchen und den sieben Zwergen zu tun hat.   Fotoquelle: ZDF / Nadja Kölling
Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße
Dieser Rattenfänger sieht gar nicht wirklich böse aus! In Hameln begegnet Wladimir Kaminer bei einem Rundgang durch die Stadt Brian Boyer.   Fotoquelle: ZDF / Nadja Kölling
Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße
Hier geht es um "Aschenputtel": Wladimir Kaminer besucht eine Aufführung und posiert mit den Darstellern einer Laienspielgruppe in der Burgruine Polle.   Fotoquelle: ZDF / Nadja Kölling

Die Deutsche Märchenstraße – sie erstreckt sich über 600 Kilometer vom hessischen Hanau, Geburtsort der Brüder Grimm, bis nach Bremen, an deren berühmte Stadtmusikanten ein altstädtisches Denkmal erinnert. Doch was erzählen die Geschichten und Mythen entlang dieser Strecke über Deutschland und die Deutschen? "Forscher" Wladimir Kaminer radelt für eine neue Folge "Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße" die wichtigsten Etappen der Märchenstraße ab und trifft Menschen, die sich mit Märchen beschäftigen. In Marburg, wo die Grimms studierten, begegnet er Märchenerzählerin Karin Kirchhain. Von ihr will er wissen: Wie sind die berühmten Geschichten eigentlich gesammelt worden – und welche Hinweise geben sie uns heute noch auf unsere Ängste, Sehnsüchte und gesellschaftlichen Vorstellungen?

3sat
Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße
Reportage • 04.10.2025 • 20:15 Uhr

Bei Bad Wildungen steigt Wladimir Kaminer tief in ein ehemaliges Kupferbergwerk hinab. Zusammen mit dem Heimatforscher Eckhard Sander begibt er sich auf die Spur von Schneewittchen und den sieben Zwergen, deren Gestalten vermutlich reale Vorbilder hatten. In Hameln trifft der 58-jährige Radfahrer auf den heutigen Rattenfänger Brian Boyer. Von ihm erfährt Kaminer, dass der Rattenfänger streng genommen gar keine Märchenfigur ist – und er stellt sich die Frage, wie viel Wahrheit in der alten Sage steckt.

Was genau steckt hinter Hänsel und Gretel?

Im sagenumwobenen Reinhardswald erzählt ihm die Jägerin Andrea Robrecht, wo die Wurzeln von Märchen wie Hänsel und Gretel oder Dornröschen liegen könnten – und warum der Wald in so vielen Geschichten eine zentrale Rolle spielt. In Bodenwerder schließlich wandelt Kaminer auf den Spuren des legendären Barons Münchhausen, der mit seinen Erzählungen Wahrheit und Fantasie untrennbar miteinander verknüpfte.

