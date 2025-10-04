Home News TV-News

"Wir sind Party! 35 Jahre feiern ohne Grenzen": Ein Rückblick auf deutsche Musikgeschichte

Musikalische Zeitreise

"Wir sind Party! 35 Jahre feiern ohne Grenzen": Ein Rückblick auf deutsche Musikgeschichte

04.10.2025, 06.45 Uhr
von Paula Oferath
VOX präsentiert eine vierstündige Musik-Doku zum 35-jährigen Jubiläum der Deutschen Einheit. Prominente Gäste und historische Events zeigen, wie Ost und West zusammen feiern.
Wir sind Party! 35 Jahre feiern ohne Grenzen
In der über vierstündigen Musikdoku "Wir sind Party! 35 Jahre feiern ohne Grenzen" blicken Promis wie DJ Bobo auf die deutsche Feierkultur zurück.   Fotoquelle: RTL
Wir sind Party! 35 Jahre feiern ohne Grenzen
Am 3. Oktober 1990 wurden Ost- und Westdeutschland wiedervereint. Inwiefern hat dieses Ereignis die Musik beeinflusst?   Fotoquelle: RTL
Wir sind Party! 35 Jahre feiern ohne Grenzen
Der Sänger Clueso spricht in der Doku darüber, welche gesellschaftlichen Ereignisse in den letzten Jahren die Feierlaune geprägt haben.   Fotoquelle: RTL
Wir sind Party! 35 Jahre feiern ohne Grenzen
Warum ziehen Musikevents wie Karneval und das Oktoberfest Jahr für Jahr Millionen begeisterte Menschen an? Die Kölner Band Brings liefert in der Doku Antworten.   Fotoquelle: RTL
Wir sind Party! 35 Jahre feiern ohne Grenzen
Die Fernsehmoderatorin Aleks Bechtel blickt auf eine unglaubliche Musikgeschichte zurück.   Fotoquelle: RTL

Am 3. Oktober 1990 wurde bekanntlich Geschichte geschrieben: West- und Ostdeutschland vereinten sich zu einem gemeinsamen Staat. 35 Jahre später feiert VOX nun auf ganz besondere Weise Jubiläum: mit einer musikalischen Zeitreise durch die bunte Welt der deutschen Feierkultur. In der vierstündigen Dokumentation "Wir sind Party! 35 Jahre feiern ohne Grenzen" geht der Kölner Seneder der Frage nach, was das Feiern in Deutschland so einzigartig macht. Warum locken Karneval und Oktoberfest Jahr für Jahr Millionen begeisterte Besucher an? Und worin unterscheiden sich die Traditionen und Stimmungen zwischen Ost und West? Gibt es gar so etwas wie eine gesamtdeutsche Feierkultur?

VOX
Wir sind Party! 35 Jahre feiern ohne Grenzen
Musikdokumentation • 04.10.2025 • 20:15 Uhr

Mehr als 80 Promis kommen zu Wort

Keine Feier ohne Gäste: Gemeinsam mit prominenten Persönlichkeiten, kreativen Künstlern und energiegeladenen DJs taucht die Musik-Doku ein in die Szene – präsentiert werden dabei auch unvergessliche Partyhits, ikonische Tanzbewegungen und bewegende Erinnerungen. Neben Brings, Clueso und DJ Bobo kommen mehr als 80 Stars zu Wort und schildern, wie gesellschaftliche und historische Ereignisse in den letzten 35 Jahren die deutsche Feierlaune geprägt haben. Vox hat ganze viereinhalb Stunden Programm für die Sause freigeräumt. Die Sendung endet um 0.45 Uhr.

Wir sind Party! 35 Jahre feiern ohne Grenzen – Sa. 04.10. – VOX: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

