"Wir sind Party! 35 Jahre feiern ohne Grenzen": Ein Rückblick auf deutsche Musikgeschichte

Am 3. Oktober 1990 wurde bekanntlich Geschichte geschrieben: West- und Ostdeutschland vereinten sich zu einem gemeinsamen Staat. 35 Jahre später feiert VOX nun auf ganz besondere Weise Jubiläum: mit einer musikalischen Zeitreise durch die bunte Welt der deutschen Feierkultur. In der vierstündigen Dokumentation "Wir sind Party! 35 Jahre feiern ohne Grenzen" geht der Kölner Seneder der Frage nach, was das Feiern in Deutschland so einzigartig macht. Warum locken Karneval und Oktoberfest Jahr für Jahr Millionen begeisterte Besucher an? Und worin unterscheiden sich die Traditionen und Stimmungen zwischen Ost und West? Gibt es gar so etwas wie eine gesamtdeutsche Feierkultur?