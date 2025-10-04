"Wir sind Party! 35 Jahre feiern ohne Grenzen": Ein Rückblick auf deutsche Musikgeschichte
Am 3. Oktober 1990 wurde bekanntlich Geschichte geschrieben: West- und Ostdeutschland vereinten sich zu einem gemeinsamen Staat. 35 Jahre später feiert VOX nun auf ganz besondere Weise Jubiläum: mit einer musikalischen Zeitreise durch die bunte Welt der deutschen Feierkultur. In der vierstündigen Dokumentation "Wir sind Party! 35 Jahre feiern ohne Grenzen" geht der Kölner Seneder der Frage nach, was das Feiern in Deutschland so einzigartig macht. Warum locken Karneval und Oktoberfest Jahr für Jahr Millionen begeisterte Besucher an? Und worin unterscheiden sich die Traditionen und Stimmungen zwischen Ost und West? Gibt es gar so etwas wie eine gesamtdeutsche Feierkultur?
Mehr als 80 Promis kommen zu Wort
Keine Feier ohne Gäste: Gemeinsam mit prominenten Persönlichkeiten, kreativen Künstlern und energiegeladenen DJs taucht die Musik-Doku ein in die Szene – präsentiert werden dabei auch unvergessliche Partyhits, ikonische Tanzbewegungen und bewegende Erinnerungen. Neben Brings, Clueso und DJ Bobo kommen mehr als 80 Stars zu Wort und schildern, wie gesellschaftliche und historische Ereignisse in den letzten 35 Jahren die deutsche Feierlaune geprägt haben. Vox hat ganze viereinhalb Stunden Programm für die Sause freigeräumt. Die Sendung endet um 0.45 Uhr.
Wir sind Party! 35 Jahre feiern ohne Grenzen – Sa. 04.10. – VOX: 20.15 Uhr
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH