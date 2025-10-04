Home News TV-News

"Verstehen Sie Spaß?": Das passiert in der neuen Ausgabe mit Barbara Schöneberger

Kürzung bei ARD

"Verstehen Sie Spaß?": Das passiert in der neuen Ausgabe mit Barbara Schöneberger

04.10.2025, 07.15 Uhr
von Maximilian Haase
"Verstehen Sie Spaß?" wird im Jahr 2023 auf drei reguläre Folgen reduziert. Barbara Schöneberger bleibt als Moderatorin der ARD-Show erhalten, die seit 45 Jahren Zuschauer unterhält. Prominente Gäste werden weiterhin mit versteckten Kameras hereingelegt.
Verstehen Sie Spaß? - Best of 2025
Barbara Schöneberger freut sich auf eine Sendung, bei der sie in schönen Erinnerungen schwelgen kann. Zuletzt war die Quotenentwicklung ihrer Show nicht immer erfreulich.  Fotoquelle: SWR/Benno Kraehahn

Überall muss gespart werden, und eine deutsche Fernsehinstanz ist davon nicht ausgenommen: Statt jährlich fünf Folgen "Verstehen Sie Spaß?" gibt es seit diesem Jahr nur drei Ausgaben der legendären Samstagabendshow im Ersten zu sehen. Die Sparmaßnahmen, die die ARD mit der Ausrichtung auf ein jüngeres Publikum begründet, treffen damit eine Sendung, die zu den Klassikern der hiesigen TV-Kultur zählt. Immerhin: Barbara Schöneberger, die das beliebte Format nach Guido Cantz seit 2022 moderiert, bleibt weiterhin als Gastgeberin erhalten. Auch in der aktuellen Folge empfängt die umtriebige 51-Jährige prominente Gäste, die mit viel Aufwand vor versteckten Kameras reingelegt wurden.

ARD
Verstehen Sie Spaß?
Unterhaltung • 04.10.2025 • 20:15 Uhr

In diesem Jahr feiert das Format, das schon von Legenden wie Karl Dall, Harald Schmidt und Frank Elstner moderiert wurde, übrigens ein kleines Jubiläum: Seit 45 Jahren ist die Show bereits auf Sendung. An die großen Quotenerfolge kann man allerdings nicht mehr anknüpfen. Die letzte reguläre Sendung (abgesehen vom Sommer-Best-Of) mit Barbara Schöneberger im April lockte knapp drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was einem Marktanteil von 14,9 Prozent entspricht. Bleibt für Fans und Nostalgiker nur zu hoffen, dass "Verstehen Sie Spaß?" nicht weiter dem Rotstift zum Opfer fällt.

Verstehen Sie Spaß? – Sa. 04.10. – ARD: 20.15 Uhr

Derzeit beliebt:
>>"Theresa Wolff – Passion": Kritik zum vorletzten Fall mit Nina Gummich
>>"Wir sind Party! 35 Jahre feiern ohne Grenzen": Ein Rückblick auf deutsche Musikgeschichte
>>Svenja Jung: Daher kennst du die "naked"-Darstellerin
>>Sex, Sucht und Abhängigkeit: "Naked" enthüllt alles


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"SOKO Leipzig": Alle Infos zu den neuen Folgen mit Melanie Marschke
Jubiläumsstaffel
SOKO Leipzig - Die Überwältigung
Das sind die TV-Highlights am Tag der Deutschen Einheit!
Übersicht
Menschen auf der Berliner Mauer.
60 Jahre "aspekte": Ein Rückblick auf das ZDF-Kulturformat
Kulturgeschichte im TV
Katty Salié im Interview
"Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung": Alle Infos zur ARD-Reality-Show
Ein großer Schritt
"Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung"
"Charlotte Link – Einsame Nacht": Kritik zum neuen Krimi in der ARD
Jagd auf einen Mörder
"Charlotte Link - Einsame Nacht"
So wurde Andrea Kiewel von einem Promi reingelegt
Im Fernsehgarten
Andrea Kiewel und Stefan Mross beim Fernsehgarten
"Werwölfe"-Start: So spannend wird das Reality-Format in der ARD
Täuschung, Tricks & Drama
Michael Kessler
Magdalena Laubisch über Mord an Michèle Kiesewetter: "Die Dimensionen des Falls finde ich erstaunlich"
"Die Nichte des Polizisten"
Mechthild Großmanns unverwechselbare Rolle im "Tatort" Münster
Unverwechselbare Präsenz
Mechthild Großmann
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
"Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße": Auf Radtour mit Wladimir Kaminer
Reportage
Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße
"ZDF.reportage: Jung und reich – Unternehmer starten durch": Alle Infos zur Doku
Erfolgsgeschichten
zdf.reportage: Jung und reich - Unternehmer starten durch
Nach Rosa Herzogs Aus: Rückt dieser Kandidat im Dortmunder „Tatort“ nach?
So könnte es weitergehen
Jörg Hartmann steht neben einem Mann und hält einen Regenschirm in der Hand.
Vor 21 Jahren: Das ist Giovanni Zarrellas berühmte Ex-Freundin
Ex-Liebe
Auf einem Bild ist Giovanni Zarrella. Daneben ist das Bild einer nicht erkennbaren Frau.
Das Ende von "Kaisermania"? Jetzt meldet sich Roland Kaiser zu Wort
Kaisermania 2026
Roland Kaiser steht auf der Bühne.
Quoten-Duell: Böhmermann macht das Rennen, für Raab geht's bergab
Kritik hört nicht auf
Die Stefan Raab Show
Neue Völler-Doku zeigt die Fußball-Ikone privat
Großer Star
Rudi Völler - Es gibt nur einen
"3 1/2 Stunden": Im Westen bleiben – oder in den Osten fahren?
Kritik zum Film
3 1/2 Stunden
"Am Puls mit Mitri Sirin": War es das bald mit der Meinungsfreiheit?
Reportage
Am Puls mit Mitri Sirin: Ist unsere Meinungsfreiheit in Gefahr?
"Oppenheimer": Nolans Meisterwerk zum ersten Mal im Free-TV
Biopic
Oppenheimer
"Ein Fall für Conti: Der verlorene Sohn": Kritik zum Krimi mit Désirée Nosbusch
Justizthriller
Ein Fall für Conti
Patricia Blanco spricht über zerrüttetes Verhältnis zu Vater Roberto
Langanhaltender Familienkonflikt
Patricia Blanco
ZDF-"Fernsehgarten" im Kreuzfeuer der Kritik
Polarisierende Kontroversen
ZDF-Fernsehgarten
Roland Kaiser enthüllt trauriges Geheimnis über seine Kindheit
Schlagerstar privat
Roland Kaiser auf der Bühne.
Schlager-Vermögen enthüllt! So viel Geld verdienen die Stars
Millionenschwere Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Patricia Kelly verrät im ZDF: "Die Kelly Family ist aus einem Schicksalsschlag entstanden"
Unerwarteter Start
"Volle Kanne"
Chaos im Container: Glööckler und Nick mischen Promi Big Brother auf
Promi-Drama
"Promi Big Brother"
Backstage-Streit mit dieser Moderatorin: Hat Helene Fischer Allüren?
Zoff hinter den Kulissen
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Beatrice Egli spricht über Karriere-Anfang: "Niemand hat mit mir geredet"
Kein leichter Start
Beatrice Egli schaut ernst.
Neue ARD-Show für Florian Silbereisen: Das steckt dahinter!
Schlagerstar moderiert
Florian Silbereisen