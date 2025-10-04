"Verstehen Sie Spaß?": Das passiert in der neuen Ausgabe mit Barbara Schöneberger

Überall muss gespart werden, und eine deutsche Fernsehinstanz ist davon nicht ausgenommen: Statt jährlich fünf Folgen "Verstehen Sie Spaß?" gibt es seit diesem Jahr nur drei Ausgaben der legendären Samstagabendshow im Ersten zu sehen. Die Sparmaßnahmen, die die ARD mit der Ausrichtung auf ein jüngeres Publikum begründet, treffen damit eine Sendung, die zu den Klassikern der hiesigen TV-Kultur zählt. Immerhin: Barbara Schöneberger, die das beliebte Format nach Guido Cantz seit 2022 moderiert, bleibt weiterhin als Gastgeberin erhalten. Auch in der aktuellen Folge empfängt die umtriebige 51-Jährige prominente Gäste, die mit viel Aufwand vor versteckten Kameras reingelegt wurden.