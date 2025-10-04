"Verstehen Sie Spaß?": Das passiert in der neuen Ausgabe mit Barbara Schöneberger
Überall muss gespart werden, und eine deutsche Fernsehinstanz ist davon nicht ausgenommen: Statt jährlich fünf Folgen "Verstehen Sie Spaß?" gibt es seit diesem Jahr nur drei Ausgaben der legendären Samstagabendshow im Ersten zu sehen. Die Sparmaßnahmen, die die ARD mit der Ausrichtung auf ein jüngeres Publikum begründet, treffen damit eine Sendung, die zu den Klassikern der hiesigen TV-Kultur zählt. Immerhin: Barbara Schöneberger, die das beliebte Format nach Guido Cantz seit 2022 moderiert, bleibt weiterhin als Gastgeberin erhalten. Auch in der aktuellen Folge empfängt die umtriebige 51-Jährige prominente Gäste, die mit viel Aufwand vor versteckten Kameras reingelegt wurden.
In diesem Jahr feiert das Format, das schon von Legenden wie Karl Dall, Harald Schmidt und Frank Elstner moderiert wurde, übrigens ein kleines Jubiläum: Seit 45 Jahren ist die Show bereits auf Sendung. An die großen Quotenerfolge kann man allerdings nicht mehr anknüpfen. Die letzte reguläre Sendung (abgesehen vom Sommer-Best-Of) mit Barbara Schöneberger im April lockte knapp drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was einem Marktanteil von 14,9 Prozent entspricht. Bleibt für Fans und Nostalgiker nur zu hoffen, dass "Verstehen Sie Spaß?" nicht weiter dem Rotstift zum Opfer fällt.
Verstehen Sie Spaß? – Sa. 04.10. – ARD: 20.15 Uhr
