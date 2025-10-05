"Märzengrund": Warum ein Mann die Zivilisation für die Berge verließ

Home News TV-News

Aussteigerleben

05.10.2025, 06.45 Uhr
von Susanne Bald
Das Drama "Märzengrund" schildert die wahre Geschichte eines Mannes, der sich aus gesellschaftlichem Druck in die Berge zurückzieht und dort 40 Jahre verbringt.
40 Jahre lang lebt Elias (Johannes Krisch) als Einsiedler auf der Almhütte im Märzengrund. Bis er erkrankt.  Fotoquelle: SWR/Metafilm
Für Elias' Eltern (Harald Windisch und Gerti Drassl) steht außer Frage, dass ihr Sohn einmal den Hof übernehmen und das gleiche Leben wie sie führen wird. Seine eigenen Wünsche spielen keine Rolle.  Fotoquelle: SWR/Metafilm
Auf den Bergen wohnt die Freiheit: Elias (Jakob Mader) fühlt sich abseits von Zwang und Erwartungen weitaus wohler.  Fotoquelle: SWR/Metafilm
Elias (Jakob Mader) soll einmal den Hof seines Vaters übernehmen, eine in die Landwirtschaft passende Frau heiraten und ein von anderen vorgegebenes Leben führen.  Fotoquelle: SWR/Metafilm

In Deutschland kennt man Felix Mitterer wohl vor allem für seine schrille Satireserie "Die Piefke-Saga" (1990) über das Verhältnis zwischen deutschen Urlaubern und ihren Tiroler Gastgebern. Als Drehbuchautor verfasste Mitterer zudem zahlreiche ORF-"Tatort"- und "Landkrimi"-Fälle, daneben schrieb er Jugendbücher, Hörspiele und vor allem Theaterstücke. In Österreich zählt er zu den bekanntesten Autoren und gilt vielen als Tiroler Heimatdichter. In seinen Stücken porträtiert er gerne Außenseiter, blickt in menschliche Abgründe und Schicksale, oftmals im bäuerlichen Milieu Tirols. So auch im Bühnenstück "Märzengrund", das von wahren Begebenheiten inspiriert ist. Mitterer adaptierte es gemeinsam mit Adrian Goiginger als Drehbuch, das Letzterer 2021 verfilmte. Das Erste wiederholt das sehenswerte Drama nun zu vorgerückter Stunde sowie vorab in der Mediathek.

ARD
Drama • 05.10.2025 • 23:35 Uhr

Ein vorgezeichnetes Leben

Ende der Sechzigerjahre. Der Lebensweg von Elias (Jakob Mader und Johannes Krisch teilen sich die Rolle in unterschiedlichen Altersphasen) war schon vor seiner Geburt vorgezeichnet: Als Sohn eines Großbauern wird er dessen Hof einmal erben und das gleiche Leben führen wie seine Eltern (Harald Windisch und Gerti Drassl) und Großeltern vor ihm. Die Ansprüche, Erwartungen und der Druck auf den sensiblen Internatsschüler, der statt zu landwirtschaftlichem Gerät lieber zum Buch greift, sind hoch. Elias will die Eltern nicht enttäuschen, doch er fühlt sich "wie ein Fremder in der Welt".

Als er sich in die ältere, geschiedene Moid (Verena Altenberger) verliebt, wagt er für einen Moment, von einem anderen Leben zu träumen. Doch seine Eltern unterbinden die Beziehung. Elias verfällt in eine, zur damaligen Zeit freilich nicht als solche erkannte, Depression. Der Vater schickt ihn daraufhin auf die Alm Märzengrund in den Zillertaler Alpen. Elias soll sie für den Sommer bereit machen und harte Arbeit lernen, danach dürfe er heiraten, wen er wolle.

"Was sich zuerst wie eine Bestrafung angefühlt hat, ist zu einem großen Segen geworden", schreibt er Moid heimlich. "Kein Stundenplan, keine Maschinen, keine Eltern ... Ich hab endlich meinen Platz in der Gesellschaft gefunden", freut er sich. Alle seine Ängste seien hier oben verschwunden. Dennoch freut sich Elias auf die Rückkehr zum Hof – und zu Moid. Bis er erfährt, dass diese seine Briefe nie erhalten und die Gegend verlassen hat. Elias wird von nun an in den Bergen bleiben.



Auf den Spuren von "Walden"

"Ich zog in den Wald, weil ich den Wunsch hatte, mit Überlegung zu leben, dem eigentlichen, wirklichen Leben näher zu treten, zu sehen, ob ich nicht lernen konnte, was es zu lehren hätte, damit ich nicht, wenn es zum Sterben ginge, einsehen müsste, dass ich nicht gelebt hatte. Ich wollte nicht das leben, was nicht Leben war; das Leben ist so kostbar", schrieb der amerikanische Philosoph Henry David Thoreau in seinem berühmten Werk "Walden oder Leben in den Wäldern" (1854) über seine eigenen Erfahrungen. Zwei Jahre lang hatte er als Experiment in einer Hütte im Wald verbracht, um im Einklang mit der Natur zu leben und herauszufinden, was es zu einem guten Leben braucht.

Die Frage nach dem Sinn des Lebens, das Wissen um die Vergänglichkeit – solche Themen liegen auch "Märzengrund" zugrunde, ebenso wie diese Frage: Nach welchen Werten soll man leben, wie lebt man abseits der Zivilisation, und wie wichtig sind materielle Güter? Aber auch: Hat man, hat Elias nicht auch eine Verantwortung, nicht nur für sich, sondern auch für andere, für seine Familie, die sich auf ihn verlässt?

All das setzt Adrian Goiginger vor der atemberaubenden Berglandschaft der Zillertaler Alpen in Szene. Und er verdeutlicht, neben aller Einsiedler-Romantik, bildstark die Herausforderungen des Lebens auf der Alm, wo Elias dem Wetter und der Unwirtlichkeit der Natur ausgesetzt und unterworfen ist. Trotzdem bleibt er dort, 40 Jahre lang, wie sein reales Vorbild Simon Koch. Und er wäre wohl bis zum Ende dort geblieben, hätten ihn nicht gesundheitliche Gründen zurück in die Zivilisation getrieben.

"Märzengrund" – So. 05.10. – ARD: 23.35 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

