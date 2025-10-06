Wenn Liebe tödlich endet: Promis, die ihre Partner umbrachten

Sportler, Autoren oder Schauspieler – viele Stars gelten als Vorbilder. Doch was passiert, wenn ein Idol selbst zum Täter wird? Manche Prominente sind direkt oder indirekt für den Tod ihres Partners oder ihrer Partnerin verantwortlich. Hier erfährst du, welche Namen mit solch tragischen Geschichten verbunden sind.

Schriftsteller erschoss seine Frau beim „Wilhelm-Tell-Spiel“ Der 1914 geborene Schriftsteller William S. Burroughs gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Beat-Generation. „Naked Lunch“, sein bekanntestes Buch, schrieb er von 1956 bis 1958 unter erheblichem Einfluss von Alkohol. Bereits Jahre zuvor konsumierte Burroughs viel Alkohol und kam am 6. September 1951 im stark angetrunkenen Zustand auf eine folgenschwere Idee: Er wollte mit seiner Frau Joan Vollmer die berühmte Szene nachspielen, in der Wilhelm Tell seinem Sohn einen Apfel vom Kopf schoss. Im Gegensatz zu Tell verfehlte Burroughs jedoch den Apfel und schoss stattdessen Vollmer in den Kopf. Sie verstarb wenige Stunden später. Nachdem Burroughs 14 Tage im Gefängnis verbracht hatte, wurde die Tat als Unfall eingeschätzt. Der Schriftsteller starb schließlich 1997 im Alter von 83 Jahren an einem Herzinfarkt.

Schauspielerin tötet ihren Geliebten aus Eifersucht In den 1950er- und 1960er-Jahren war Ingrid van Bergen eine der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. Die 1931 geborene Darstellerin stand im Laufe ihrer Karriere unter anderem mit Heinz Rühmann, Klaus Kinski, Kirk Douglas und Christopher Lee vor der Kamera. In der Nacht vom 2. zum 3. Februar 1977 wartete die damals 46-jährige van Bergen auf ihren 13 Jahre jüngeren Geliebten Klaus Knaths. Der Finanzmakler kam einmal mehr sehr spät nach Hause, während van Bergen vor Eifersucht raste. Mit seinem Revolver erschoss sie Knaths, der kurz darauf verstarb. Van Bergen wurde im Juli 1977 zu sieben Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. Wegen guter Führung musste sie die Strafe nicht vollständig absitzen und wurde im Oktober 1981 aus dem Gefängnis entlassen. 2009 nahm sie an der Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil und erzählte den anderen Teilnehmern von der Tat.

Vom gefeierten Paralympics-Star zum verurteilten Täter Bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London sorgte der Südafrikaner Oscar Pistorius für Aufsehen. Als erster beidseitig beinamputierter Sportler nahm er an der bedeutendsten Sportveranstaltung der Welt teil. Im 400-Meter-Lauf erreichte er das Halbfinale, mit der südafrikanischen 400-Meter-Staffel landete er auf Rang 7. Wenige Wochen nach Olympia ging der 1986 geborene Pistorius eine Beziehung mit dem drei Jahre älteren Model Reeva Steenkamp ein. Am frühen Morgen des 14. Februar 2013 wachte Pistorius auf und hörte Geräusche im Bad. Weil er befürchtete, dass ein Einbrecher durch das Badezimmerfenster in sein Haus klettern könnte, gab er vier Schüsse durch die Tür ab. Dabei traf er Steenkamp, die sich im Bad aufhielt, tödlich. Pistorius wurde im September 2014 wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen. Nach Berufung seitens der Staatsanwaltschaft wurde er zu 15 Jahren Haft verurteilt. Seit Januar 2024 ist er wieder in Freiheit.