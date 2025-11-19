TV-Duell zu Weihnachten: Helene Fischer trifft auf Florian Silbereisen

Zu Weihnachten treffen gleich zwei große Show-Größen im TV aufeinander: Helene Fischer ist über die Feiertage doch im Fernsehen präsent – zeitgleich startet „Das Traumschiff“ mit Florian Silbereisen. Viele Fans hatten zuvor bedauert, dass die traditionelle „Helene Fischer Show“ in diesem Jahr ausfällt.

Die Sängerin wurde im August zum zweiten Mal Mutter und konzentriert sich derzeit voll auf ihre Familie. 2026 kehrt sie dann mit einer großen Arena-Tour auf die Bühne zurück.

„Helene Fischer Show“ pausiert – alternativ läuft "Rausch"-Konzertmitschnitt Anstelle der traditionellen ZDF-Show am 25. Dezember läuft in diesem Jahr ein Film mit Mariele Millowitsch auf dem gewohnten Sendeplatz. Für Fans der Schlagerqueen gibt es jedoch einen kleinen Trost: Am 26. Dezember zeigt der MDR den Konzertmitschnitt „Rausch – Die Arena-Tour 2023“. Die Produktion versammelt die spektakulärsten Höhepunkte der aufwendig inszenierten Tour – mit 71 Shows, mehr als 750.000 verkauften Tickets und beeindruckenden Akrobatik-, Feuer- und Wassereffekten.

Wer die Live-Show verpasst hat, bekommt nun pünktlich zu Weihnachten die Chance, das Bühnenspektakel bequem von der Couch aus zu erleben. Allerdings läuft der MDR-Mitschnitt am zweiten Feiertag zeitgleich mit dem „Traumschiff“ im ZDF – ein echtes TV-Duell der Feiertage.

„Das Traumschiff“ mit Florian Silbereisen: klassische, emotional erzählte Liebesverwicklungen Das ZDF-„Traumschiff“ gehört am zweiten Weihnachtsfeiertag seit Jahrzehnten fest zum TV-Programm. Seit 1981 sticht das Schiff regelmäßig in See – und am 26. Dezember 2025 bringt Kapitän Florian Silbereisen alias Max Parger seine Crew nach Bora Bora. Neben atemberaubenden Landschaftsbildern kündigt das ZDF für die Feiertagsfolge klassische, emotional erzählte Liebesverwicklungen an.

In den vergangenen Jahren konnte das „Traumschiff“ starke Quoten einfahren: Zuletzt schalteten 4,68 Millionen Zuschauer ein, im Jahr davor sogar 5,98 Millionen. Ob der MDR-Konzertfilm mit Helene Fischers „Rausch – Die Arena-Tour 2023“ an diese Reichweiten herankommen kann, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch: Beide Programme treten am selben Abend in direkter Konkurrenz um die Zuschauergunst an.