Simone Thomalla verliebt: Jetzt zeigt sie ihren neuen Freund René M.

Seltener Schnappschuss

19.11.2025, 12.28 Uhr
von Nicole Jansen
Simone Thomalla und ihr neuer Partner René M. zeigen sich bei der "Let's Dance"-Tour in der Öffentlichkeit. Der Auftritt des Paares auf dem roten Teppich sorgt für Aufsehen, während sie mit Profitänzer Evgeny Vinokurov Erinnerungen teilen.
Simone Thomalla und René M.
Frisch verliebt zeigten sie sich bei einem Auftritt der beliebten "Let's Dance"-Tour: Simone Thomalla kam in der Begleitung ihres neuen Partners René M.  Fotoquelle: picture alliance / ABBfoto

Im Februar 2025 stellte Simone Thomalla der Öffentlichkeit den neuen Mann an ihrer Seite vor: René. Seither genießen sie ihr frisches Liebesglück aber lieber im Privaten und zeigen sich der Medienlandschaft nur selten. Doch bei der aktuellen „Let´s Dance“-Tour machen die beiden eine Ausnahme.

Simone Thomalla und René M.: Gemeinsamer Auftritt bei „Let´s Dance on Tour“

Ihr erster öffentlicher Pärchen-Auftritt war im August diesen Jahres bei der Premiere des Theaterstücks Vanya am Kurfürstendamm. Dort zeigte sich das verliebte Paar Simone Thomalla und ihr neuer Freund René M. erstmals gemeinsam vor der Kamera. Nun, drei Monate später, glänzten die beiden am 9. November 2025 mit einem erneuten öffentlichen Auftritt im Rahmen der aktuellen „Let´s Dance“ Tour.

Die Schauspielerin und ihr Lebensgefährte posieren an diesem Tag nicht nur für die Fotografen, sondern auch mit anderen Gästen des Abends, wozu auch „Let´s Dance“ Profitänzer Evgeny Vinokurov zählt, welcher mit Simone zuletzt noch während der gleichnamigen RTL-Show gemeinsam über das Tanzparkett geschwebt ist. Das gemeinsame Bild teilt die 60-jährige auch auf ihrem Instagram-Account mit den Worten: „Welch eine Freude“. Daneben befindet sich ein rotes Herz und die Hashtags „Let´s Dance Tour“, „#erinnerungenwerdenwach“ und „mein @evgenyvinokurov“.

Der Tänzer selbst ließ es sich nicht nehmen, den Schnappschuss freudig zu kommentieren: „Ich freue mich, dass ihr heute da seid!!!“. Vinokurov trägt auf dem Foto ein silbernes Show-Outfit, während Thomalla in einem schlichten schwarzen Outfit strahlt und ihr Partner in einer braunen Jacke über einem Rollkragenpullover posiert.



Wie lernten sich Simone Thomalla und ihr René M. kennen?

Ihr Pärchen-Debüt feierten Thomalla und ihr fünf Jahre jüngerer Partner auf dem roten Teppich am 23. Juli 2025 bei einem Sommerfest in Berlin. Er ist der Vater von Reality-TV-Star Denise Merten, sie die Mutter der beliebten Moderatorin, Schauspielerin und Freundin von Tennis-Ass Alexander Zverev, Sophia Thomalla.

Die Liebe der beiden begann aber wohl bereits Ende 2024, wie die 60-jährige im Mai im Interview mit dem „Bunte“ Magazin verriet: „Wir haben uns über gemeinsame Bekannte kennengelernt. Es ist ein bisschen einfacher, wenn jemand wie ich jemanden kennenlernt, der schon einmal bei anderen Leuten durch eine kleine Prüfung gegangen ist. Das erleichtert die Sache ungemein“.

Die Öffentlichkeit scheint ihm nichts auszumachen, wie Thomalla weiter herausstellt, betont aber: „Er hat mit Film und Fernsehen nichts zu tun und legt da keinen Wert drauf. Er ist ein erwachsener Mann“.

