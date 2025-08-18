"Let's Dance"-Pannen, heimlicher Kuss: Evelyn Burdecki erzählt alles!

2019 war für Evelyn Burdecki (36) ein turbulentes Jahr. Erst holte sie sich in der 13. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" den Titel als Dschungelkönigin und trat dann auch noch bei "Let's Dance" an. Wie intensiv diese Zeit war und wie es zwischen ihr und ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov lief, hat sie nun im Podcast "Was stimmt nicht mit uns?" mit Laura Karasek (43) erzählt.

So viel nahm das Reality-Sternchen im australischen Dschungel ab! "Ich hätte richtig Lust gehabt, zu gewinnen", erinnert sich Evelyn Burdecki an ihre Zeit in der RTL-Tanzshow zurück. Damals hatte es für den Sieg nicht ganz gereicht, Evelyn landete mit Tanzpartner Evgeny auf dem vierten Platz, den Sieg holte sich 2019 Handballspieler Pascal Hens.

Dass sie es damals überhaupt bis ins Halbfinale geschafft hat, nennt Evelyn heute ein "Riesenglück": "Ich kann bis heute sagen, ich kann gar nicht richtig tanzen", so Burdecki. Zudem kam sie damals gerade erst aus dem australischen Dschungel zurück und war dementsprechend gezeichnet: "Ich habe 10 Kilo abgenommen im Dschungel", erklärt Evelyn.

Evelyn Burdecki über "Let's Dance"-Pannen: "Das war schon richtig peinlich" Als ihre Managerin ihr dann mitteilte, dass sie zu "Let's Dance" kann, sei Evelyn dennoch "ausgetickt" vor Freude: "Ich werde das nie vergessen!", erzählt sie über den Moment.

Mit ihrem Tanzpartner Evgeny habe es "direkt gevibed". Im Podcast schwärmt sie über den Profitänzer: "Er ist ein ganz toller Mensch!" Vor kleinen Pannen in der Show konnte sie jedoch auch der Profitänzer nicht bewahren: "Ich bin in der ersten Folge mal vom Tisch runtergefallen, weil ich gar nicht tanzen konnte. (...) Das war schon richtig peinlich", erinnert sich Burdecki.

Ein anderes Mal sei ihr der Kameramann auf dem Parkett in die Quere gekommen: "Dann hat Evgeny darauf bestanden, dass wir noch mal tanzen dürfen", erzählt Burdecki. Insgesamt gibt sie zu: "Es gab so oft Tänze, wo ich falsch getanzt habe!" Das Gute sei, so Evelyn, dass das Publikum das oft gar nicht bemerke.

Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov: Es kam zum Kuss! Am Wichtigsten sei, so Burdecki, dass man seinem Tanzpartner vertraue. Und das war bei ihr und Evgeny definitiv der Fall. Es habe sogar eine "Tanzverliebtheit" gegeben: "Ich war die ganzen drei Monate verknallt", lacht Evelyn. Das sei wichtig, um sich komplett auf den Partner einlassen zu können. Mit echten Gefühlen habe dies aber nichts zu tun – auch, wenn es zwischendurch sehr intim werden kann.

"Man kommt sich sehr, sehr nahe", weiß Evelyn und gesteht: "Ich habe Evgeny auch aus Versehen mal geküsst!" Für die Tänzerinnen und Tänzer sei die Nähe jedoch etwas völlig Normales. Genauso wie die Tatsache, dass man sich auch mal auf die Nerven gehe oder es sogar zu einem Streit kommt: "Das ist wie eine Tanzbeziehung", erklärt Evelyn.

Laura Karasek scheint die Lust auf "Let's Dance" bereits gepackt zu haben: "Ich will auch zu 'Let's Dance!'" Evelyn gibt ihrer Podcast-Partnerin als Tipp mit: "Also, wenn du mal zu 'Let's Dance' kommen solltest, dann musst du wirklich kurz mal deinen Ehemann vergessen und dich in deinen Tanzpartner tanzend verlieben!" "Och, das fällt mir schwer", erwidert Karasek lachend.

