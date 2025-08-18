Home News TV-News

"Die Jägerin - Riskante Sicherheit": Kritik zum ZDF-Krimi mit Nadja Uhl

"Die Jägerin – Riskante Sicherheit"

Spektakuläre Krimi-Fortsetzung: Staatsanwältin gegen Clans

18.08.2025, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Mit "Die Jägerin – Riskante Sicherheit" kehrt der Krimi um Staatsanwältin Judith Schrader zurück, die gegen einen tschetschenischen Clan ermittelt. Alte Bekanntschaften und persönliche Verwicklungen sorgen für Spannung.
Einmal mehr kämpft Staatsanwältin Judith Schrader (Nadja Uhl) gegen die organisierte Kriminalität in Berlin. Diesmal wird sogar ihr Bruder in den Fall verwickelt.  Fotoquelle: ZDF / Christoph Assmann
Adam Achmedow (Eugen Knecht, links) ist vorbestraft und sitzt trotzdem an der Pforte des Berliner LKAs. Wie kann das sein? Das wollen Judith Schrader (Nadja Uhl) und Jochen Montag (Dirk Borchardt) herausfinden.  Fotoquelle: ZDF / Christoph Assmann
Matthias Stolze (Juergen Maurer) lädt Judith (Nadja Uhl) zu einem Essen ein. Doch der gemeinsame Ausflug in die Vergangenheit ist nur von kurzer Dauer.  Fotoquelle: ZDF / Christoph Assmann
Judith Schrader (Nadja Uhl), Patrick Odonkor (Malick Bauer, Mitte) und Jochen Montag (Dirk Borchardt) zweifeln an der Aussage des Chefs der Sicherheitsfirma.  Fotoquelle: ZDF / Christoph Assmann
Usman Achmedow (Vedat Erincin, links) und sein Sohn Dschochar Achmedow (Eray von Egilmez) setzen Staatsanwältin Judith Schrader (Nadja Uhl) unter Druck.  Fotoquelle: ZDF / Christoph Assmann

"Die Jägerin" ist zurück. Zum dritten Mal arbeitet Nadja Uhl als Staatsanwältin Judith Schrader mit Hauptkommissar Jochen Montag (Dirk Borchardt) Hand in Hand: Ein versuchter Mord an zwei Polizeibeamten führt das ungleiche Team zu einer dubiosen Sicherheitsfirma, deren Chef bei Judith alte Erinnerungen weckt ...

ZDF
Die Jägerin – Riskante Sicherheit
Krimi • 18.08.2025 • 20:15 Uhr

Erneut ist es ein Fall mit persönlichem Bezug, der die Staatsanwältin Judith Schrader (Nadja Uhl) in "Die Jägerin – Riskante Sicherheit" beschäftigt: Im dritten Teil der 2019 gestarteten Krimi-Reihe muss sie mithilfe eines alten Freundes ihren Bruder aus den Fängen eines tschetschenischen Clans befreien. Der spannende Film unter Regie von Ismail Sahin (Buch: Robert Hummel) ist nun erneut im ZDF zu sehen.

Wenn Vorbestrafte die Polizei bewachen

Eine nächtliche Routineobservation durch Hauptkommissar Montag (Dirk Borchardt) und seine Kollegen (Malick Bauer, Altamasch Noor) endet in einer Schießerei, in deren Folge einer der Einbrecher ins Berliner Bürgeramt vor ein Auto läuft und kurze Zeit später im Krankenhaus verstirbt. Die Spur der unverletzten Polizisten führt zu dem Tschetschenen Usman Achmedow (Vedat Erincin), dessen Söhne bei einer Security-Firma arbeiten. Mehr noch: Einer der vorbestraften Männer, Adam Achmedow (Eugen Knecht), sitzt an der Pforte des Landeskriminalamts: "Ein vorbestrafter Gewaltkrimineller bewacht die Polizei", wundert sich Schrader. "Tja, Berlin", entgegnet Montag: "Die Stadt muss sparen."

Beim Besuch der fraglichen Security-Firma trifft Judith einen alten Bekannten: Matthias Stolze (Juergen Maurer) war ihre Jugendliebe, die verdächtigen Männer kennt er unter einem falschen Namen. Hatte er wirklich keinen Schimmer von ihrer wahren Identität? Nach einem Ausflug in die gemeinsame Vergangenheit wachsen Judiths Zweifel, und dann wird auch noch ihr Bruder (Patrick Güldenberg) entführt ...

Inspiration aus dem wahren Leben

"Die Jägerin – Riskante Sicherheit" ist ein spannender Krimi, der das filmisch oft bearbeitete Thema der organisierten Kriminalität aus der doch eher ungewöhnlichen Perspektive einer Staatsanwältin erzählt. Inspirationen hat Drehbuchautor Robert Hummel, der schon die ersten beiden Filme verantwortete, aus erster Hand: Der 1970 geborene Schauspieler, Autor und Hörspielsprecher ist Schöffe am Berliner Landgericht. Bei seinen Recherchen im Gerichtssaal wurde er von Hauptdarstellerin Nadja Uhl begleitet: "Sie können sich denken, dass es nicht immer leicht ist, einer Verhandlung zu folgen, wo beispielsweise fünf mutmaßliche Vergewaltiger eines zwölfjährigen Mädchens lachen", erklärt die inzwischen 53-Jährige im Interview: "Wenn man sich nicht versachlichen kann, muss man zu Hause bleiben. Die Emotion gehört in den Film."

Doch es ist nicht nur die gute Recherchegrundlage, die "Die Jägerin" auszeichnet: Hauptdarsteller Dirk Borchardt, selbst Sohn eines Kreuzberger Polizisten, gefällt vor allem die "zarte, unverblümte und humorvolle Berliner Direktheit" seiner Figur: "Ich glaube, gerade im OK-Bereich der Polizei ist Humor immer wieder ein gutes Ventil für die Abgründe, die sich dort manchmal auftun", erklärt der heute 56-Jährige im Interview. Dass der von ihm dargestellte Kommissar bei seinen Ermittlungen manchmal über die Stränge schlägt, ist für ihn kein Problem. Man sei einfach "ein wenig 'bigger than life'": "Da müssen wir uns nicht unbedingt immer an den Dienstweg halten."

Anfang des Jahres war mit "Die Jägerin – Gegen die Wut" ein vierter Teil der Krimi-Reihe im ZDF zu sehen. Zu einer möglichen Fortsetzung ist bislang nichts bekannt.

Die Jägerin – Riskante Sicherheit – Mo. 18.08. – ZDF: 20.15 Uhr

Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Jan Josef Liefers, bekannt als Rechtsmediziner Boerne im Münsteraner Tatort, startete seine Karriere als Tischler. Der Durchbruch gelang ihm 1997 im Film Rossini. Heute zählt er zu den bekanntesten deutschen Schauspielern.
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

